[{"available":true,"c_guid":"5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS) stúdiónak használnák. ","shortLead":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS...","id":"20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17649756-7a22-4eb9-be86-2906035cc176","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","timestamp":"2021. május. 14. 13:54","title":"Az oroszok nem hagynák, hogy Tom Cruise legyen az első ember, aki filmet forgat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"Veszélybe került a nyájimmunitást jelentő átoltottság gyors elérése. Miközben vakcinából darabra már van elég, egyre nehezebb „oltakozni” vágyót találni, mert sokaknak nem jó akármelyik oltás, hanem választani szeretnének.\r

","shortLead":"Veszélybe került a nyájimmunitást jelentő átoltottság gyors elérése. Miközben vakcinából darabra már van elég, egyre...","id":"20210512_Millio_oltasos_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f7785e-3c24-40fc-bd1e-75c3fc224efa","keywords":null,"link":"/360/20210512_Millio_oltasos_kerdes","timestamp":"2021. május. 12. 15:00","title":"Háziorvosok a frontvonalban: \"Egyre frusztráltabbak az emberek, és ez nálunk csapódik le\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89489a37-d9a9-4eec-bc35-09fb2728f5ec","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hosszú várakozás után végre bemutatták a Spirál című magyar filmet Kiss Diána Magdolnával és Borbély Alexandrával, és olyan mérgező levegővel, hogy szinte kipárállik a nézőtérre. Igazi, nagyvászonra való, gyönyörűen fényképezett film az újranyitás utáni első hazai bemutató.","shortLead":"Hosszú várakozás után végre bemutatták a Spirál című magyar filmet Kiss Diána Magdolnával és Borbély Alexandrával, és...","id":"20210513_spiral_film_kritika_borbely_alexandra_kiss_diana_magdolna_felmeri_cecilia_bogdan_dumitrache_magyar_film_mozi_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89489a37-d9a9-4eec-bc35-09fb2728f5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221c1a8b-e781-4772-b252-a0ee4352688f","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_spiral_film_kritika_borbely_alexandra_kiss_diana_magdolna_felmeri_cecilia_bogdan_dumitrache_magyar_film_mozi_nyitas","timestamp":"2021. május. 13. 18:00","title":"Nemcsak az állatok, minden más is elpusztul ennél a tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","shortLead":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","id":"20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8409b171-25de-4c8b-a480-a53066c9b622","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","timestamp":"2021. május. 13. 20:55","title":"Története legnagyobb útvonalbővítését jelentette be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9142c8fb-739a-4123-9d4c-a275da80c9a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szirénázó felvezetéssel jutott be a kórházba csütörtökön az énekesnő.","shortLead":"Szirénázó felvezetéssel jutott be a kórházba csütörtökön az énekesnő.","id":"20210514_Der_Heni_vajudasanak_a_dramajarol_beszeltek_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9142c8fb-739a-4123-9d4c-a275da80c9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8834c62e-c4cd-49b9-b08b-1f4b3e190f36","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Der_Heni_vajudasanak_a_dramajarol_beszeltek_a_rendorok","timestamp":"2021. május. 14. 08:15","title":"Dér Heni vajúdásának a drámájáról beszéltek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78c2629-3696-403e-9ca9-eef9f2326f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2030-ra a játékgyártó tervei szerint minden termékük újrahasznosítható, újrahasznosított, vagy természetes alapanyagból készül majd. ","shortLead":"2030-ra a játékgyártó tervei szerint minden termékük újrahasznosítható, újrahasznosított, vagy természetes alapanyagból...","id":"20210514_Mattel_Barbie_Matchbox_ujrahasznositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c78c2629-3696-403e-9ca9-eef9f2326f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5967dc2b-649c-4e0a-beaf-f23cb0c1e215","keywords":null,"link":"/zhvg/20210514_Mattel_Barbie_Matchbox_ujrahasznositas","timestamp":"2021. május. 14. 13:27","title":"Már vissza lehet küldeni a Mattelnek a régi Barbie-kat és Matchboxokat, hogy újrahasznosítsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lazán indult a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjúja, majd üzent a fiataloknak: számítsanak arra, hogy fesztiválokra csak védettségi igazolvánnyal tudnak menni. ","shortLead":"Lazán indult a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjúja, majd üzent a fiataloknak: számítsanak arra...","id":"20210514_Orban_kossuth_radio_jarvany_nyitas_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06687d-6d74-4cf8-9725-9264cffce90a","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Orban_kossuth_radio_jarvany_nyitas_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 07:46","title":"Orbán: Hetente 150 ezer ember kérhet majd Pfizert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig mindig megelőzi a hiúság, mondja a fitneszguru, aki azt is állítja, hogy nem állami vagy uniós támogatásért zarándokolt a Fidesz eredményvárójába, hanem azért, mert hitt a pártban. HVG-portré.","shortLead":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig...","id":"20210512_Schobert_Norbert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9429294-d7bd-4a42-b901-22af3f23363b","keywords":null,"link":"/360/20210512_Schobert_Norbert","timestamp":"2021. május. 12. 19:00","title":"Schobert Norbert: Elhelyezek egy problémát a médiában, sok ellenségem lesz, de sok követőm is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]