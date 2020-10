Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"931f1098-7756-4228-ade8-b167fda2c1ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy még legalább annyi van előttünk, mint mögöttünk.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy még legalább annyi van előttünk, mint mögöttünk.","id":"20201018_Muller_Cecilia_nem_szabad_belefaradnunk_a_jarvanyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931f1098-7756-4228-ade8-b167fda2c1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7ae68f-8cd3-44e2-b093-bfdda021b82e","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Muller_Cecilia_nem_szabad_belefaradnunk_a_jarvanyba","timestamp":"2020. október. 18. 08:59","title":"Müller Cecília: Nem szabad belefáradnunk a járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ea185b-d1ff-4d76-b55c-8863c13932a7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lombkoronákat összekötő, kétágú kötélhidat készítettek kutatók a Hajnan szigetén élő, súlyosan veszélyeztetett hajnani gibbon megmentésére. A kizárólag fán élő faj egyedei számára nagy gondot okoztak a Rammaszún tájfun nyomán keletkezett károk, melyek megnehezítik számukra a fák közötti közlekedést.","shortLead":"A lombkoronákat összekötő, kétágú kötélhidat készítettek kutatók a Hajnan szigetén élő, súlyosan veszélyeztetett...","id":"20201019_lombkoronakat_osszekoto_kotelhid_hajnani_gibbon_majmok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08ea185b-d1ff-4d76-b55c-8863c13932a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e8fcf-a999-4091-a029-f3a78dddf955","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_lombkoronakat_osszekoto_kotelhid_hajnani_gibbon_majmok","timestamp":"2020. október. 19. 14:33","title":"Kötélhidat kaptak ajándékba a majmok, akik csak a fákon tudnak mozogni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a6dacf-ac09-4f81-bf7d-ebbc5aa728d8","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"A nagykanizsai Csónakázó-tónál járt az MTI fotósa. Megérte.","shortLead":"A nagykanizsai Csónakázó-tónál járt az MTI fotósa. Megérte.","id":"20201018_Meseszep_szivarvanyt_fotoztak_Nagykanizsanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11a6dacf-ac09-4f81-bf7d-ebbc5aa728d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51d4431-7483-49e9-b4aa-9cb798986136","keywords":null,"link":"/idojaras/20201018_Meseszep_szivarvanyt_fotoztak_Nagykanizsanal","timestamp":"2020. október. 18. 20:32","title":"Meseszép szivárványt fotóztak Nagykanizsánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt Vietnámban.","shortLead":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt...","id":"20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bc8d83-a414-4d2a-82a3-d1c423175887","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","timestamp":"2020. október. 18. 12:36","title":"Árvíz és földcsuszamlás sújtja Vietnámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája: a Szovjetunió elveszítette a hidegháborút, így Kelet-Közép-Európában át kellett adnia a helyét a Nyugatnak. A történet hazai alakítói ugyanakkor nem úgy látták, hogy a Nyugat túlzottan igyekezett volna Magyarországot és szomszédait a keblére ölelni. Eközben Magyarországon is voltak, akik a semlegességet az atlantista opciónál vonzóbbnak tartották. Az EUrologus a bő harminc évvel ezelőtti nagyszabású társadalmi átalakulást körüljáró cikksorozatának negyedik részében a világpolitikai események kerülnek fókuszba.","shortLead":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája...","id":"20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87ee48f-363a-4640-bd85-dde7fb4063ec","keywords":null,"link":"/360/20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","timestamp":"2020. október. 18. 11:00","title":"Keleti zászló, nyugati szél – Drótvágó sorozat, 4. rész.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek emlékeztek a francia nagyvárosokban vasárnap arra a középiskolai történelemtanárra, akit két nappal ezelőtt egy menekültstátust kapott, moszkvai születésű csecsen iszlamista késsel megölt és lefejezett, amiért Mohamed-karikatúrákat mutatott diákjainak a szólásszabadságról tartott óráján.\r

\r

","shortLead":"Tízezrek emlékeztek a francia nagyvárosokban vasárnap arra a középiskolai történelemtanárra, akit két nappal ezelőtt...","id":"20201018_Nem_ijesztenek_rank_Nem_felunk__tomegek_emlekeztek_a_lefejezett_tanarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8464c1-fa1f-449c-8985-f3c8a3e980f0","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Nem_ijesztenek_rank_Nem_felunk__tomegek_emlekeztek_a_lefejezett_tanarra","timestamp":"2020. október. 18. 20:29","title":"\"Nem ijesztenek ránk. Nem félünk” - tömegek emlékeztek a lefejezett tanárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megcsúszott egy kanyarban és egymás után két balesetet is okozott - tudósít az RTL.","shortLead":"A sofőr megcsúszott egy kanyarban és egymás után két balesetet is okozott - tudósít az RTL.","id":"20201018__autobaleset_gyalogosgazolas_RTL_Hirado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac413a66-0c8e-41fb-b205-2505d529bbcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018__autobaleset_gyalogosgazolas_RTL_Hirado","timestamp":"2020. október. 18. 19:45","title":"Sétáló gyalogost gázolt el egy 18 éves sofőr, majd frontálisan karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc56e3b-a10f-4517-b6f1-8320d46a75e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orvosi kamara megvizsgálná az elbocsátás körülményeit, majd annak ismeretében döntenek arról, hogy indítanak-e eljárást az ügyben.","shortLead":"Az orvosi kamara megvizsgálná az elbocsátás körülményeit, majd annak ismeretében döntenek arról, hogy indítanak-e...","id":"20201018_A_MOK_reagalt_a_szegedi_orvos_elbocsatasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc56e3b-a10f-4517-b6f1-8320d46a75e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e95aa7c-8768-4f0e-9503-1d996c757db2","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_A_MOK_reagalt_a_szegedi_orvos_elbocsatasara","timestamp":"2020. október. 18. 08:45","title":"A MOK reagált a szegedi orvos elbocsátására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]