Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"885ce918-8a23-4911-86b0-edf962ead13c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai gazdaság kilőtt, Európa követné, de az ingyenpénz, a munkanélküliség és az infláció új összefüggéseit kutatva a jegybankok és a kormányok tartózkodnak a hirtelen lépésektől. \r

","shortLead":"Az amerikai gazdaság kilőtt, Európa követné, de az ingyenpénz, a munkanélküliség és az infláció új összefüggéseit...","id":"202120__jarvanykezeles__gazdasagpolitika__ovatossag__jaratlan_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=885ce918-8a23-4911-86b0-edf962ead13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b759ad7-0e41-4d16-b18a-7f23d625c5e6","keywords":null,"link":"/360/202120__jarvanykezeles__gazdasagpolitika__ovatossag__jaratlan_ut","timestamp":"2021. május. 21. 15:00","title":"Átírta a gazdaság törvényeit a járvány, jöhet a mumus, a pénzromlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"","category":"itthon","description":"A tiszapüspöki lakástűzhöz öt tűzoltóautó vonult ki, mert gázpalackok is voltak az épületben. Egy kutyát kimentettek.\r

\r

","shortLead":"A tiszapüspöki lakástűzhöz öt tűzoltóautó vonult ki, mert gázpalackok is voltak az épületben. Egy kutyát...","id":"20210522_tuzeset_tuzoltok_halaleset_tiszapuspoki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39559196-010f-4ddd-b1f8-65ab1feda26e","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_tuzeset_tuzoltok_halaleset_tiszapuspoki","timestamp":"2021. május. 22. 08:30","title":"Meghalt egy ember, amikor leégett a vályogháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat dolgozói jelenléti íveket vezettek azokról, akik elmentek ezekre a fórumokra. Egy magánszemély emiatt bejelentést tett, a vizsgálatnak mostanra lett eredménye.","shortLead":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat...","id":"20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46771ef4-0793-49b1-8e70-ce210087f82c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","timestamp":"2021. május. 21. 15:07","title":"Listázták Tatán a helyi szállodaberuházást ellenző civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111079d1-6c38-4fa5-b289-1a300c8d7616","c_author":"HVG","category":"360","description":"A test hőháztartásában fontos szerepet játszó egyik receptorban találták meg a kulcsot ausztrál kutatók a súlygyarapodás megállításához. \r

\r

","shortLead":"A test hőháztartásában fontos szerepet játszó egyik receptorban találták meg a kulcsot ausztrál kutatók...","id":"202120_kulcs_afogyashoz_nem_szall_afejukbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=111079d1-6c38-4fa5-b289-1a300c8d7616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcb0617-a097-453a-8152-38a30feafafb","keywords":null,"link":"/360/202120_kulcs_afogyashoz_nem_szall_afejukbe","timestamp":"2021. május. 22. 13:15","title":"Egereknél és embereknél is működik az Y1 blokkolása – ez lehet a kulcs a fogyáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","shortLead":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","id":"20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c721a437-5b5f-400e-b71c-ecce0fc4929b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","timestamp":"2021. május. 21. 19:50","title":"Spontán tüntetni tilos – a kormány azért kicsit pontosította az ötmilliomodik oltás beadása utáni jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 1995-ben sugárzott beszélgetés miatt vizsgálat indult, most nyilvánosságra hozták a jelentést.","shortLead":"Az 1995-ben sugárzott beszélgetés miatt vizsgálat indult, most nyilvánosságra hozták a jelentést.","id":"20210520_Kinos_reszletek_derultek_ki_a_BBC_Dianainterjujarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5c0e5a-8884-489c-bf84-ed00177eae3b","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Kinos_reszletek_derultek_ki_a_BBC_Dianainterjujarol","timestamp":"2021. május. 20. 17:24","title":"Kínos részletek derültek ki a BBC Diana-interjújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt - közölte a Potsdam Klímakutató Intézet (PIK) hétfőn német és norvég kutatókra hivatkozva. ","shortLead":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt...","id":"20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286b4e10-1fcd-4765-8398-cddd96a88812","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","timestamp":"2021. május. 20. 22:18","title":"Lehet, hogy elkéstünk: hamarosan megállíthatatlanná válik Grönland jegének olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb986a5-658b-44b4-99c7-f754536e1473","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késely Ajna negyedik, Mihályvári-Farkas Viktória hatodik lett 1500 méter gyorson pénteken a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf ezúttal nem tudott érmet nyerni, a Jakabos Zsuzsanna, Fábián Fanni, Veres Laura és Kapás Boglárka összeállítású váltó viszont felállhat a dobogó második fokára.","shortLead":"Késely Ajna negyedik, Mihályvári-Farkas Viktória hatodik lett 1500 méter gyorson pénteken a budapesti úszó...","id":"20210521_vizes_eb_szabo_szebasztian_aranyermes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb986a5-658b-44b4-99c7-f754536e1473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f02b70-ec06-49c1-9983-82d3f8ad1768","keywords":null,"link":"/sport/20210521_vizes_eb_szabo_szebasztian_aranyermes","timestamp":"2021. május. 21. 18:41","title":"Vizes Eb: Aranyérmet nyert Szabó Szebasztián, ezüstérmes a 4x200-as női gyorsváltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]