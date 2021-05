Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm legújabb egysége, a Snapdragon 778G papíron nagyban hasonlít a márciusban bemutatott 780G-re, de a cég szerint más gyártási technológiával készül.","shortLead":"A Qualcomm legújabb egysége, a Snapdragon 778G papíron nagyban hasonlít a márciusban bemutatott 780G-re, de a cég...","id":"20210520_qualcomm_snapdragon_778g_processzor_teljesitmeny_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f128d6a9-4815-433d-b074-d123c32cdefe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_qualcomm_snapdragon_778g_processzor_teljesitmeny_specifikacio","timestamp":"2021. május. 20. 11:46","title":"Erős processzort villantott a Qualcomm, a középkategóriás mobilokba kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A színész egy CIA-ügynököt fog alakítani.","shortLead":"A színész egy CIA-ügynököt fog alakítani.","id":"20210520_arnold_schwarzenegger_netflix_kemsorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dae0abe-ce0e-40f8-b8e7-77bf236999af","keywords":null,"link":"/elet/20210520_arnold_schwarzenegger_netflix_kemsorozat","timestamp":"2021. május. 20. 14:44","title":"Arnold Schwarzenegger egy netflixes kémsorozatban lesz főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több városvezető is kritizálta a rendszert, ami miatt millióktól esnek el az önkormányzatok havonta.","shortLead":"Több városvezető is kritizálta a rendszert, ami miatt millióktól esnek el az önkormányzatok havonta.","id":"20210518_ingyenes_parkolas_megszunes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a070fb6f-ab35-49c6-8c3c-494a9dccbeaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_ingyenes_parkolas_megszunes","timestamp":"2021. május. 18. 20:42","title":"Magyar Nemzet: egy-két héten belül megszűnik az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat 2026-ig tolta ki a fiatal magyar szerződését. ","shortLead":"A csapat 2026-ig tolta ki a fiatal magyar szerződését. ","id":"20210519_Szoboszlai_uj_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b20698-c465-46f0-a7ef-0efeffb7c214","keywords":null,"link":"/sport/20210519_Szoboszlai_uj_szerzodes","timestamp":"2021. május. 19. 17:07","title":"Egy percet nem játszott, mégis szerződést hosszabbított Szoboszlaival a RB Leipzig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9","c_author":"Electrolux","category":"brandcontent","description":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év trendjeiről, és arról, hogy milyen kihívások elé állítja a gyártókat a környezettudatosság fontossága. Az Electrolux a pandémia alatt még inkább ráfeküdt az online vásárlásra, és ott tartunk, hogy lassan tényleg fölösleges elmennünk a boltokba, hogy elképzelhessük az új sütőnket a konyhánkban. ","shortLead":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év...","id":"20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee94cd-6784-4f06-8759-9c077768f901","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","timestamp":"2021. május. 18. 20:10","title":"A tavalyi évünk a főzésről és a takarításról szólt otthon, a vasalást bezzeg hanyagoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944e29b-61f3-47c7-a39b-64cd7b571f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi a rendőrség szerint állig fel van fegyverkezve, rakétavető is van nála.","shortLead":"A férfi a rendőrség szerint állig fel van fegyverkezve, rakétavető is van nála.","id":"20210519_belga_katona_hajtovadaszat_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c944e29b-61f3-47c7-a39b-64cd7b571f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b8d3c0-bb31-43b9-8d8e-0c0d3e628cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_belga_katona_hajtovadaszat_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 19. 13:21","title":"Hajtóvadászat indult egy katona ellen, aki megfenyegette a legismertebb belga virológust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző első, esetenként egyetlen tünete, nagy számban vannak azonban olyanok is, akiknél a betegség után is megmarad a panasz. A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján is megnőtt az ilyen problémával jelentkezők száma, nekik a poszt-Covid Szaglás Ambulancián igyekeznek segíteni.","shortLead":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző...","id":"20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31255e15-fff3-4bfa-b94e-e1132b7c1e71","keywords":null,"link":"/elet/20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. május. 19. 10:55","title":"Szaglástréninggel segítenek a poszt-covidosokon a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","shortLead":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","id":"20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e9397f-3828-4a0c-893b-52f191414ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","timestamp":"2021. május. 20. 11:32","title":"1118 lóerő talán már elég lesz az új plug-in hibrid Ferrariba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]