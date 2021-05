Négy év alatt 44 milliárd forintot tolt bele az állam a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-be, amelynek részvényei május elsejével a Jövő Nemzedék Földje Alapítványhoz kerültek, bár a szervezet megalakulása, alapítói okiratának tartalma még nem ismertek.

Az állam 2016 novemberében vette át a mezőgazdasági céget, az első két évben százmilliós nyereséggel működött, 2017-ben 880 millió, 2018-ban 413 millió forint adózott eredménnyel zárták az évet. Ezek az eredmények romlottak jelentősen, 2019-re az adózott eredménye 18 millió forintra apadt az 5 milliárdos árbevétel mellett. Tavalyelőtt a konszolidált beszámolójuk szerint még rosszabb volt az eredményük, a leányvállalatokkal együtt 483 millió forint mínuszt termelt az állami társaság.

2019-ben vásárolta meg az állami agrárcég a francia tulajdonostól a vetőmag-feldolgozót, és indította el a létesítménygazdálkodási cégének felszámolását, ez utóbbi az idei év elején lezárult.

A 2020-as évet így jobb eredményekkel zárta az állami tangazdaság a leányvállalataival összevont beszámoló szerint is, itt 30 millió forint adózott eredményt értek el. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. az előbbi tulajdonában álló cégek nélkül félmilliárd forint adózott eredménnyel zárta a tavalyi évet.

Az állami mintagazdaság a vetőmagüzem megvásárlására közel 10 milliárd forint közpénzt költhetett, míg 5500 hektár terület öntözésének korszerűsítésére 8,5 milliárd forintot kapott a cég. Kovács Norbert vezérigazgató több lapnak adott interjúban elmondta, hogy a teljesen robottechnikára átállt tehenészeti fejlesztés is sínen van, de a precíziós gazdálkodás más területein is mintagazdaság lesz a mezőhegyesi állami cég. A tavalyi évről szóló beszámolóban a turisztikai és oktatási fejlesztésekről nem esik szó, pedig már kiírták a közbeszerzéseket a sportcsarnok, a kollégium fejlesztésére, a Hangai fogadó felújítására és sínen van a Nónius Hotel felújítása is, ez utóbbira a Turisztikai Ügynökségtől kapott a társaság 800 millió forintot.