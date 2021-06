Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újra lesz Budán lakásvásár. A parlament elfogadta a főváros világörökségi helyszínein fekvő önkormányzati lakások kedvezményes megvásárlását lehetővé tévő jogszabályt.","shortLead":"Újra lesz Budán lakásvásár. A parlament elfogadta a főváros világörökségi helyszínein fekvő önkormányzati lakások...","id":"20210615_berlakastirveny_ertekesites_kedvezmeny_Var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd2fb4f-022f-4a3a-a0a0-48d606d516b3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_berlakastirveny_ertekesites_kedvezmeny_Var","timestamp":"2021. június. 15. 14:00","title":"Szabad a vásár: megszavazták a bérlakások kedvezményes értékesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","shortLead":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","id":"20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a996866-65eb-4e98-a425-b96f10278f68","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","timestamp":"2021. június. 14. 15:59","title":"Tűz ütött ki egy budapesti börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c","c_author":"Stylers Group","category":"brandcontent","description":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával, Gönczy Gáborral beszélgettünk. ","shortLead":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával...","id":"20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20d91b-a620-4aa8-8387-b90cc166f35b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","timestamp":"2021. június. 15. 11:30","title":"Mikor válnak feleslegessé a boltok, ha a jövő az e-kereskedelemé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK nem vesz részt szavazáson.","shortLead":"A DK nem vesz részt szavazáson.","id":"20210614_Jobbik_pedofilellenes_torvenycsomag_DK_Parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ca4e4a-8304-492e-a247-f98918933ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Jobbik_pedofilellenes_torvenycsomag_DK_Parbeszed","timestamp":"2021. június. 14. 15:31","title":"Telex: A Jobbik megszavazza a melegellenes törvénycsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e606af06-9674-4ac1-9f60-f598d4dd9bc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználók és fejlesztők számában is gyors terjedést mutat a HarmonyOS. Ez az az operációs rendszer, amelyre a következő hónapokban fokozatosan átáll Androidról a Huawei.","shortLead":"Felhasználók és fejlesztők számában is gyors terjedést mutat a HarmonyOS. Ez az az operációs rendszer, amelyre...","id":"20210614_huawei_harmonyos_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e606af06-9674-4ac1-9f60-f598d4dd9bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee945c-b1e3-4ded-8df1-ebdb10a28b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_huawei_harmonyos_szamok","timestamp":"2021. június. 14. 09:03","title":"Berobbant a Huawei új rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c412ab84-ee8e-44bd-86a3-ffbda3c1a124","c_author":"HVG","category":"360","description":"Senki sem akarta kinyomtatni J. T. Smith társasjáték-prototípusait, ezért megtette ő maga. S közben felépített egy céget, amely éppen ezzel, tehát akár lelkes amatőrök ötleteinek formába öntésével foglalkozik – méghozzá akár egyetlen példányban is.","shortLead":"Senki sem akarta kinyomtatni J. T. Smith társasjáték-prototípusait, ezért megtette ő maga. S közben felépített...","id":"202123_jatekos_otlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c412ab84-ee8e-44bd-86a3-ffbda3c1a124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d31d9-f8c2-4320-9510-84dc304be9a5","keywords":null,"link":"/360/202123_jatekos_otlet","timestamp":"2021. június. 14. 15:00","title":"156-fajta dobókocka: bombaüzlet lett egy banális probléma megoldásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3ee739-54d5-4036-b8b8-11044add048d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család megvette a jegyet, a zenekar pedig szerette volna, ha kapnak valamit a pénzükért. ","shortLead":"A család megvette a jegyet, a zenekar pedig szerette volna, ha kapnak valamit a pénzükért. ","id":"20210613_Junkies_koncert_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3ee739-54d5-4036-b8b8-11044add048d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d4f9ae-ec3f-4e4b-8232-e2f41e6c6378","keywords":null,"link":"/elet/20210613_Junkies_koncert_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 13. 19:29","title":"Nem volt védettségi igazolványa egy családnak, a Junkies a koncert bejáratánál játszott nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bda87f-2761-4f29-b7ca-9ac0e74e416c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 ezer kitöltés, közel százszázalékuk nem támogatja semmilyen formában a beruházást. Karácsony Gergely főpolgármester a veszélyhelyzet után országos népszavazást kezdeményezne a témában. ","shortLead":"30 ezer kitöltés, közel százszázalékuk nem támogatja semmilyen formában a beruházást. Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20210614_baranyi_karacsony_fudan_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84bda87f-2761-4f29-b7ca-9ac0e74e416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d03ca0-d397-4c7a-a33a-d6755833db62","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_baranyi_karacsony_fudan_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 14. 11:42","title":"Szinte senkit nem találtak Karácsonyék, akiknek tetszene a Fudan Egyetem terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]