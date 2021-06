Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy-egy futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat a délkeleti határ közelében.","shortLead":"Egy-egy futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat a délkeleti határ közelében.","id":"20210617_idojaras_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c45365c-2345-402a-a16a-30ad8f35d862","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. június. 17. 07:10","title":"Meleg lesz a csütörtök, talán még éjjelre sem hűl húsz fok alá az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek a cégek.","shortLead":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek...","id":"20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eef11-b1a9-4320-8672-881510eecfe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","timestamp":"2021. június. 17. 08:03","title":"Vigyázzon, mit vesz: annyira kétségbe vannak esve a gyártók, hogy hamis alkatrészek áraszthatják el a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","shortLead":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","id":"20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491957c-9a5c-4382-a42a-18476a8a6a6d","keywords":null,"link":"/sport/20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","timestamp":"2021. június. 17. 11:16","title":"Beültetett defibrillátort kap Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0f9850-126e-4ea9-9dd3-35342d96bc4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dzsungeltúrában Dwayne Johnson, a Szikla és Emily Blunt próbál eljutni az elátkozott dzsungel mélyére. Itt a szinkronizált előzetes.","shortLead":"A Dzsungeltúrában Dwayne Johnson, a Szikla és Emily Blunt próbál eljutni az elátkozott dzsungel mélyére. Itt...","id":"20210617_Minden_amit_latunk_meg_akar_olni__Jon_a_Disney_uj_Indiana_Jonesutanerzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c0f9850-126e-4ea9-9dd3-35342d96bc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8135af38-97b0-449a-b11e-3c577e6ba499","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Minden_amit_latunk_meg_akar_olni__Jon_a_Disney_uj_Indiana_Jonesutanerzese","timestamp":"2021. június. 17. 11:35","title":"„Minden, amit látunk, meg akar ölni” – Jön a Disney új Indiana Jones-utánérzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor szerint három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor szerint három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210617_Radar360_A_Bizottsag_is_vizsgalja_a_homofobtorvenyt_talalkozott_Biden_es_Putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3905b408-1fe0-4bb9-97fa-ea9ddc510b1b","keywords":null,"link":"/360/20210617_Radar360_A_Bizottsag_is_vizsgalja_a_homofobtorvenyt_talalkozott_Biden_es_Putyin","timestamp":"2021. június. 17. 07:50","title":"Radar360: A Bizottság is vizsgálja a homofóbtörvényt, találkozott Biden és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mindeközben hamarosan bevetésre kész lesz az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa is.","shortLead":"Mindeközben hamarosan bevetésre kész lesz az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa is.","id":"20210618_Die_Presse_A_sajto_kesztette_cselekvesre_Brusszelt_LMBTQ_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164d030e-3a7d-4136-ba9e-6ffcb62a0eed","keywords":null,"link":"/360/20210618_Die_Presse_A_sajto_kesztette_cselekvesre_Brusszelt_LMBTQ_ugyben","timestamp":"2021. június. 18. 07:30","title":"Die Presse: A sajtó késztette cselekvésre Brüsszelt LMBTQ-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég többek között a közmédia tartalmait kezelő rendszert fejlesztheti.","shortLead":"A cég többek között a közmédia tartalmait kezelő rendszert fejlesztheti.","id":"20210617_megbizas_mtva_4ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b73b18-a0b1-4bf9-bf02-5f7d08980d88","keywords":null,"link":"/kkv/20210617_megbizas_mtva_4ig","timestamp":"2021. június. 17. 13:06","title":"Most az MTVA-tól húzott be többmilliárdos megbízást a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cc5d6c-264f-4257-81ee-ed2b1a4ea74c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Minden kamasszal előfordul, hogy nem akar iskolába menni. Ilyenkor valóságos hatalmi játszma alakulhat ki, ami ellentmondásos érzésekhez vezet – különösen, ha munkába kell mennünk. Derítsük ki együtt az okokat.","shortLead":"Minden kamasszal előfordul, hogy nem akar iskolába menni. Ilyenkor valóságos hatalmi játszma alakulhat ki, ami...","id":"20210616_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_nem_akar_iskolaba_menni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00cc5d6c-264f-4257-81ee-ed2b1a4ea74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c868bab9-e2cb-4bfd-b50b-a9c8eddc02a4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210616_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_nem_akar_iskolaba_menni","timestamp":"2021. június. 16. 19:15","title":"Mit tehetünk, ha kamasz gyerekünk nem akar iskolába menni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]