[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szexuális cselekményekre kényszerítette a gyerekeket, és videókat mutatott nekik, ami erkölcsi, szellemi fejlődésüket is súlyosan veszélyeztette. ","shortLead":"A férfi szexuális cselekményekre kényszerítette a gyerekeket, és videókat mutatott nekik, ami erkölcsi, szellemi...","id":"20250211_lefejezes-eroszak-kommandosok-fogtak-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"d097481d-a48b-40fa-80d7-d470f1ea885b","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_lefejezes-eroszak-kommandosok-fogtak-el","timestamp":"2025. február. 11. 14:58","title":"Kommandósok csaptak le arra a férfire, aki 30 éve lefejezett egy kisfiút, most pedig kislányokat erőszakolt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"13. és 14. havi nyugdíjat is fizetnek, de csak a minimumot.","shortLead":"13. és 14. havi nyugdíjat is fizetnek, de csak a minimumot.","id":"20250211_lengyelorszag-nyugdij-nyugdijemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"d3f52dae-d0e8-4f01-afef-ba2e2fdba1ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_lengyelorszag-nyugdij-nyugdijemeles","timestamp":"2025. február. 11. 19:53","title":"9,5 százalékkal nőttek a lengyel reáljövedelmek, és ezt is figyelembe veszik a nyugdíjak emelésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje ünnepi nap lehet szerinte: várhatóan ekkortól kerül ki az államháztartás alól az egyetem, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók onnantól többé nem közalkalmazottak.","shortLead":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje...","id":"20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db.jpg","index":0,"item":"893b7ff4-ff87-4fa9-9df9-abb89792a229","keywords":null,"link":"/elet/20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:09","title":"Mol-egyetem lehet a Műegyetem: pár hét múlva kikerül a BME az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615379a8-b3e1-44bb-97a7-e657181173e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház egyelőre nem nyilatkozott, de az érintett AP hírügynökség úgy tudja, hogy a Mexikói-öböl elnevezés fenntartása miatt büntették őket.","shortLead":"A Fehér Ház egyelőre nem nyilatkozott, de az érintett AP hírügynökség úgy tudja, hogy a Mexikói-öböl elnevezés...","id":"20250212_Kitiltottak-az-Ovalis-Irodabol-egy-hirugynokseget-mert-Mexikoi-obolnek-hivjak-az-Amerikai-oblot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615379a8-b3e1-44bb-97a7-e657181173e3.jpg","index":0,"item":"6cabc507-52d8-4192-be68-67a188c2b5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Kitiltottak-az-Ovalis-Irodabol-egy-hirugynokseget-mert-Mexikoi-obolnek-hivjak-az-Amerikai-oblot","timestamp":"2025. február. 12. 06:19","title":"Kitiltottak az Ovális Irodából egy hírügynökséget, mert Mexikói-öbölnek hívják az Amerikai-öblöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e08818-1f34-4960-963b-c71a9d2f1903","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz Roszatom tudósai állítólag egy olyan plazmahajtóművel rukkoltak elő, ami forradalmasíthatja a bolygóközi utazást. A prototípus már megvan, most a finomhangolás és a tesztelés kezdődik.","shortLead":"Az orosz Roszatom tudósai állítólag egy olyan plazmahajtóművel rukkoltak elő, ami forradalmasíthatja a bolygóközi...","id":"20250211_roszatom-plazmahajtomu-urutazas-mars-fold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e08818-1f34-4960-963b-c71a9d2f1903.jpg","index":0,"item":"efd59066-079a-44da-97fa-1265e5d6a3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_roszatom-plazmahajtomu-urutazas-mars-fold","timestamp":"2025. február. 11. 16:03","title":"Újfajta hajtóművet fejlesztettek az oroszok, azt állítják, hogy 30 nap alatt érnék el vele a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7a8735-6011-43fe-b364-e41d6c9b8e6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ZF Hungária Kft. szerint további elbocsátásokra nem lehet számítani. ","shortLead":"A ZF Hungária Kft. szerint további elbocsátásokra nem lehet számítani. ","id":"20250211_letszamleepitesi-program-zf-hungaria-eger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d7a8735-6011-43fe-b364-e41d6c9b8e6f.jpg","index":0,"item":"0c71bd73-5bda-4c7e-bc13-b56a8a8002b5","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_letszamleepitesi-program-zf-hungaria-eger","timestamp":"2025. február. 11. 17:43","title":"Száznál is több dolgozóját építi le Egerben az autóipari beszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ee4bb7-3010-486c-ae3f-a6cbac4762e6","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Elsöprő arányban, 27 igen szavazattal 3 nem ellenében és egy tartózkodással a rektor felmentésére szavazott a MOME szenátusa kedden délután.","shortLead":"Elsöprő arányban, 27 igen szavazattal 3 nem ellenében és egy tartózkodással a rektor felmentésére szavazott a MOME...","id":"20250211_Mome-rektor-koos-pal-tavozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ee4bb7-3010-486c-ae3f-a6cbac4762e6.jpg","index":0,"item":"a04af791-77b7-4c4b-bfc0-f65c7d2025c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Mome-rektor-koos-pal-tavozas-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 16:28","title":"Elbukta a bizalmatlansági szavazást és távozott a MOME rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d6610a-6e36-4b3a-99cb-0d8aa1dbbd67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gabrielius Landsbergis úgy véli, ha az EU nem cselekszik, az orbáni politika úgy fog terjedni, mint a rák.","shortLead":"Gabrielius Landsbergis úgy véli, ha az EU nem cselekszik, az orbáni politika úgy fog terjedni, mint a rák.","id":"20250212_europai-unio-szavazati-jog-felfuggesztes-orban-viktor-gabrelius-landsbergis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d6610a-6e36-4b3a-99cb-0d8aa1dbbd67.jpg","index":0,"item":"bb29e176-72d8-4ff9-8cfa-83758189978c","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_europai-unio-szavazati-jog-felfuggesztes-orban-viktor-gabrelius-landsbergis","timestamp":"2025. február. 12. 13:34","title":"Magyarország szavazati jogának felfüggesztése az egyetlen megoldás Orbán megfékezésére a volt litván külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]