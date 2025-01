Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"04948d6d-03dc-4b52-a97c-75d123fb3d05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alexander Van der Bellen államfő kijelentette, egyértelmű helyzetet akar. ","shortLead":"Alexander Van der Bellen államfő kijelentette, egyértelmű helyzetet akar. ","id":"20250103_folytatja-a-koalicios-targyalasokat-az-OVP-es-az-SPO","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04948d6d-03dc-4b52-a97c-75d123fb3d05.jpg","index":0,"item":"57b3c396-3a0b-452b-a75d-a0309409de24","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_folytatja-a-koalicios-targyalasokat-az-OVP-es-az-SPO","timestamp":"2025. január. 03. 21:50","title":"Ausztria: folytatja a koalíciós tárgyalásokat az ÖVP és az SPÖ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a439f0-9cea-435a-8dd6-e0a1e25d3009","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tűz ütött ki egy dallasi bevásárlóközpontban helyi idő szerint pénteken, több mint ötszáz állat elpusztult – írta közleményében Texas szövetségi állam dallasi tűzoltósága.","shortLead":"Tűz ütött ki egy dallasi bevásárlóközpontban helyi idő szerint pénteken, több mint ötszáz állat elpusztult – írta...","id":"20250104_500-kisallat-pusztult-el-kigyulladt-egy-dallasi-bevasarlokozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44a439f0-9cea-435a-8dd6-e0a1e25d3009.jpg","index":0,"item":"5f3930e5-2ed8-449f-b8f2-eb5434f92800","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_500-kisallat-pusztult-el-kigyulladt-egy-dallasi-bevasarlokozpont","timestamp":"2025. január. 04. 13:20","title":"Több mint 500 kisállat pusztult el, miután kigyulladt egy dallasi bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae2cc2c-01cc-4ccb-8b17-bc21b9977a9e","c_author":"Feledi Márton","category":"360","description":"A Revolut, a Wise vagy a Taxify mindegyike a balti országokhoz köthető startupként indult és vált milliárdokat termelő nagyvállalkozássá. Mitől ilyen jók ebben a baltiak?","shortLead":"A Revolut, a Wise vagy a Taxify mindegyike a balti országokhoz köthető startupként indult és vált milliárdokat termelő...","id":"20250104_hvg-baltikum-sikeres-startupok-technologia-okosan-unikorniskeltetok-unikornis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae2cc2c-01cc-4ccb-8b17-bc21b9977a9e.jpg","index":0,"item":"7d1c8962-93c3-4cbe-8d85-60f9f7824228","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-baltikum-sikeres-startupok-technologia-okosan-unikorniskeltetok-unikornis","timestamp":"2025. január. 04. 13:30","title":"Ha a baltiaknak sikerül, nekünk miért nem? Sikeres startupok nyomában Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11322296-370c-4ad1-a18c-06ec5787fa8d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Videóra vették, ahogy az alkalmazottak bontják a szanitereket, a botrány hatására Janaína Lima visszakozott. Állítja: az eszközöket saját költségére szereltette be, és a jogi osztály útmutatása szerint cselekedett.","shortLead":"Videóra vették, ahogy az alkalmazottak bontják a szanitereket, a botrány hatására Janaína Lima visszakozott. Állítja...","id":"20250104_Elvesztette-a-valasztast-elvitte-a-WC-kagylot-Sao-Paulo-egyik-kepviseloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11322296-370c-4ad1-a18c-06ec5787fa8d.jpg","index":0,"item":"372eb450-b229-42d5-961b-be02f0c00ac0","keywords":null,"link":"/elet/20250104_Elvesztette-a-valasztast-elvitte-a-WC-kagylot-Sao-Paulo-egyik-kepviseloje","timestamp":"2025. január. 04. 14:42","title":"Elvesztette a választást, elvitte a WC-kagylót az irodájából São Paulo egyik képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A legnagyobb – valós – veszélyt az jelenti, ha a tartósan ködös időben megnő a levegő szennyezettsége.","shortLead":"A legnagyobb – valós – veszélyt az jelenti, ha a tartósan ködös időben megnő a levegő szennyezettsége.","id":"20250104_idojaras-kod-osszeeskuves-elmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56.jpg","index":0,"item":"a4671116-f33a-488a-b91d-dbbce48d03d5","keywords":null,"link":"/elet/20250104_idojaras-kod-osszeeskuves-elmelet","timestamp":"2025. január. 04. 08:48","title":"Már a ködről is összeesküvéselméleteket gyártanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18c2b8e-2899-420b-89d8-2d3a6f6067e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A polgármester szerint a nevelés hiánya állhat a városban tapasztalt károkozások hátterében.","shortLead":"A polgármester szerint a nevelés hiánya állhat a városban tapasztalt károkozások hátterében.","id":"20250104_pasztoi-mikulas-hangszoro-lopas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f18c2b8e-2899-420b-89d8-2d3a6f6067e8.jpg","index":0,"item":"9c63aaea-f6bf-418a-bdcd-3bb8ee49552d","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_pasztoi-mikulas-hangszoro-lopas","timestamp":"2025. január. 04. 20:49","title":"Kilopták a hangszórót a pásztói Mikulás hátuljából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Le Havre kikötőjében talált két tonnányi kábítószer kapcsán két embert le is tartóztattak.","shortLead":"A Le Havre kikötőjében talált két tonnányi kábítószer kapcsán két embert le is tartóztattak.","id":"20250104_52-milliard-forint-erteku-kokaint-foglalt-le-a-francia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b.jpg","index":0,"item":"b69134f7-e534-45bc-8011-5e896f9ecb30","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_52-milliard-forint-erteku-kokaint-foglalt-le-a-francia-rendorseg","timestamp":"2025. január. 04. 15:59","title":"52 milliárd forint értékű kokaint foglalt le a francia rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c02252-08e5-4384-8619-b717edbf5bd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a japánok kedvelt vízitormája, a wasabi (vaszabi) közismerten csípős, azért egy olyan mellékhatására, amit egy izraeli nő akaratán kívül is megtapasztalt pár éve, nemigen gondolnánk. De úgy is fogalmazhatnánk: ha túl sok wasabit eszel, összetörhet a szíved.","shortLead":"Bár a japánok kedvelt vízitormája, a wasabi (vaszabi) közismerten csípős, azért egy olyan mellékhatására, amit...","id":"20250104_osszetort-sziv-szindroma-tul-sok-wasabi-vaszabi-japan-torma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84c02252-08e5-4384-8619-b717edbf5bd9.jpg","index":0,"item":"6084efa9-ea9e-47dd-b09b-fd401ffe6331","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_osszetort-sziv-szindroma-tul-sok-wasabi-vaszabi-japan-torma","timestamp":"2025. január. 04. 14:03","title":"Az első pillanatban szívinfarktusnak tűnt, de aztán kiderült, hogy összetört egy nő szíve, mert túl sok wasabit evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]