[{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság összekötné a jogállamisági ajánlásokat a pénzek kifizetésével, áttérnének a teljesítményalapú finanszírozásra és újabb saját forrásokat szeretnének bevonni. A Fidesz szerint az illegális migrációt akarja finanszírozni Brüsszel, a spanyol kormány pedig megduplázná a büdzsét.","shortLead":"Az Európai Bizottság összekötné a jogállamisági ajánlásokat a pénzek kifizetésével, áttérnének a teljesítményalapú...","id":"20250213_EU_veto_koltsegvetes_Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"e81452a5-79bc-4868-a158-6f3cdb67e89f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250213_EU_veto_koltsegvetes_Orban","timestamp":"2025. február. 13. 10:29","title":"Megindult a következő EU-költségvetés tervezése, Orbán máris vétózni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076edfdb-ada6-424f-bba7-2875ae17b8ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beer Miklós – Egy hiteles ember címmel jelent meg László Ágnes könyve a nyugalmazott katolikus püspökről, akit Ferenc pápa “magyar hangja”-ként is emlegettek.","shortLead":"Beer Miklós – Egy hiteles ember címmel jelent meg László Ágnes könyve a nyugalmazott katolikus püspökről, akit Ferenc...","id":"20250213_hvg-Laszlo-Agnes-Beer-Miklos-Egy-hiteles-ember-eletutinterju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/076edfdb-ada6-424f-bba7-2875ae17b8ac.jpg","index":0,"item":"4f41f064-45d9-4e74-bd6a-a6edd4c519b5","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-Laszlo-Agnes-Beer-Miklos-Egy-hiteles-ember-eletutinterju","timestamp":"2025. február. 13. 18:30","title":"Könyv mutatja be Beer Miklóst, aki a katolikus egyházi vezetők közül szinte egyedüliként mert nyilatkozni közéleti ügyekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Százmilliárdokat érne a kriptovagyon, ami egy adathordozón pihen valahol egy szeméttelep mélyén. A tulajdonosa pedig egyre érdekesebb módszerekkel igyekszik előkeríteni az elveszett merevlemezt.","shortLead":"Százmilliárdokat érne a kriptovagyon, ami egy adathordozón pihen valahol egy szeméttelep mélyén. A tulajdonosa pedig...","id":"20250214_james-howells-bitcoin-elveszett-merevlemez-szemettelep-megvasarlasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3.jpg","index":0,"item":"e91a0929-1467-4fb8-aa7b-c939c4288947","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_james-howells-bitcoin-elveszett-merevlemez-szemettelep-megvasarlasa","timestamp":"2025. február. 14. 15:03","title":"Ezt nevezik elszántságnak: most már az egész szeméttelepet megvenné az a férfi, aki véletlen kidobott egy merevlemezt, rajta 7500 bitcoinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e88e5f-f619-46d8-8065-2a484305aef0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A YouTube 2026-ban vezetheti be világszerte azt az új eszközét, ami a gépi tanulásra építve igyekezne kiszűrni a platformon a fiatalkorú felhasználókat.","shortLead":"A YouTube 2026-ban vezetheti be világszerte azt az új eszközét, ami a gépi tanulásra építve igyekezne kiszűrni...","id":"20250213_youtube-gyerekek-fiatalkoru-felhasznalok-eletkor-azonositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8e88e5f-f619-46d8-8065-2a484305aef0.jpg","index":0,"item":"f77b6392-c541-4e30-9d2f-2aff9c8af873","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_youtube-gyerekek-fiatalkoru-felhasznalok-eletkor-azonositas","timestamp":"2025. február. 13. 13:03","title":"Jön a YouTube nagy újítása, végleg kiszűrné a gyerekeket a platformon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e179cb4a-96f2-49a0-81a3-ecaa3ed50e93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Saját androidos alkalmazást kapott az Apple TV+, így már azok is előfizethetnek a szolgáltatásra, akik nem a cég eszközeit használják. ","shortLead":"Saját androidos alkalmazást kapott az Apple TV+, így már azok is előfizethetnek a szolgáltatásra, akik nem a cég...","id":"20250213_apple-tv-alkalmazas-megjelenes-android-streaming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e179cb4a-96f2-49a0-81a3-ecaa3ed50e93.jpg","index":0,"item":"f9ce9fb8-8101-48bc-9205-8a3080bb1dee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_apple-tv-alkalmazas-megjelenes-android-streaming","timestamp":"2025. február. 13. 10:03","title":"Csak 5 évet kellett várni rá, de már Androidon is elérhetők az Apple filmjei és sorozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88208752-8a3e-452c-855f-abdbc87c13e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Reuters hírügynökség, hanem egy másik cég, a Thomson Reuters Special Services szerződött az amerikai védelmi minisztériummal. Ráadásul mindez Trump idején történt. ","shortLead":"Nem a Reuters hírügynökség, hanem egy másik cég, a Thomson Reuters Special Services szerződött az amerikai védelmi...","id":"20250214_kovacs-zoltan-reuters-amerikai-vedelmi-miniszterium-szerzodes-donald-trump-elon-musk-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88208752-8a3e-452c-855f-abdbc87c13e1.jpg","index":0,"item":"75b86b29-a3ad-488e-b107-7e4e0b237fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_kovacs-zoltan-reuters-amerikai-vedelmi-miniszterium-szerzodes-donald-trump-elon-musk-usaid","timestamp":"2025. február. 14. 14:18","title":"Kovács Zoltán páros lábbal akart beleszállni a Reutersbe, de a válaszukat biztosan nem teszi ki az ablakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"215063e7-295e-4e32-8c2c-3b7518da7df3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A projekt azért is kiemelten fontos, mert kiválthatnák vele a beszállítókat. ","shortLead":"A projekt azért is kiemelten fontos, mert kiválthatnák vele a beszállítókat. ","id":"20250213_Hyundai-is-elorukkol-a-sajat-szilardtest-akkumulatoraval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/215063e7-295e-4e32-8c2c-3b7518da7df3.jpg","index":0,"item":"fc3374d4-3990-4126-a2e3-61f05a81b268","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Hyundai-is-elorukkol-a-sajat-szilardtest-akkumulatoraval","timestamp":"2025. február. 13. 08:22","title":"A Hyundai is előrukkol a saját szilárdtest-akkumulátorával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed52b99e-9bd4-4221-8cc7-8c33c6150a41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"4,1 millió forint értékű jutalmat értek azok a sebezhetőségek, melyeket két kiberbiztonsági kutató tárt fel.","shortLead":"4,1 millió forint értékű jutalmat értek azok a sebezhetőségek, melyeket két kiberbiztonsági kutató tárt fel.","id":"20250213_google-youtube-sebezhetosegek-e-mail-cim-felfedese-anonimitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed52b99e-9bd4-4221-8cc7-8c33c6150a41.jpg","index":0,"item":"b185c756-7d91-40fd-ba64-5bb62533c61a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_google-youtube-sebezhetosegek-e-mail-cim-felfedese-anonimitas","timestamp":"2025. február. 13. 12:03","title":"Együtt voltak igazán veszélyesek – súlyos hibákat találtak a YouTube-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]