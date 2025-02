Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f7d07b99-df13-44ce-84cb-00347516e7f6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csepelen 11 napon keresztül tart majd a lomtalanítás. ","shortLead":"Csepelen 11 napon keresztül tart majd a lomtalanítás. ","id":"20250213_lomtalanitas-2025-idopontok-csepel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7d07b99-df13-44ce-84cb-00347516e7f6.jpg","index":0,"item":"bd7c45e8-d81c-418c-ab13-b4b49bbf98b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_lomtalanitas-2025-idopontok-csepel","timestamp":"2025. február. 13. 19:52","title":"Kiderült, hol és mikor lesznek idén az első lomtalanítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb91268-1214-4060-8f3e-e5811019abc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt 17 százalékos volt az árzuhanás.","shortLead":"Három nap alatt 17 százalékos volt az árzuhanás.","id":"20250214_gazar-tozsde-dragulas-utan-hirtelen-eses-tozsdei-spekulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb91268-1214-4060-8f3e-e5811019abc7.jpg","index":0,"item":"48d68997-e5bb-41c5-ae44-e179b3a2a67f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_gazar-tozsde-dragulas-utan-hirtelen-eses-tozsdei-spekulacio","timestamp":"2025. február. 14. 13:35","title":"Több mint egyhavi drágulás után hirtelen zuhanórepülésbe kezdtek a gázárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","shortLead":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","id":"20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10.jpg","index":0,"item":"c76ec6e4-f693-4994-b5ca-353768f1d9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","timestamp":"2025. február. 13. 07:44","title":"Szijjártó reményről ír Putyin és Trump telefonbeszélgetése kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba6fdda-1527-4066-b23d-078629105a83","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Folytonos időkergetésben élünk, miközben tisztában vagyunk azzal, hogy a gyerekek tempója egészen más lenne” – mondja Schwechtje Mihály rendező, akinek Sünvadászat című filmje a kisgyereket nevelő családok kimerítő mindennapjait mutatja be.","shortLead":"„Folytonos időkergetésben élünk, miközben tisztában vagyunk azzal, hogy a gyerekek tempója egészen más lenne” – mondja...","id":"20250213_sunvadaszat-schwechtje-mihaly-kapcsolati-krizis-gerillafilmezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ba6fdda-1527-4066-b23d-078629105a83.jpg","index":0,"item":"a80bc7d1-be68-49ae-971c-a2d53557eab8","keywords":null,"link":"/360/20250213_sunvadaszat-schwechtje-mihaly-kapcsolati-krizis-gerillafilmezes","timestamp":"2025. február. 13. 18:16","title":"A szülők el vannak foglalva a gondjaikkal, a bébiszitter meg lassan összeroppan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik be a mesterséges intelligencia. A gyártók sok, idén érkező új funkcióval tapogatóznak, hogy megtudják: mire is lesz vevő, aki a nagy képernyőt nézi.","shortLead":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik...","id":"20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e.jpg","index":0,"item":"f3e322ed-a58e-491e-a53a-06acab2f6562","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","timestamp":"2025. február. 12. 17:30","title":"Látni és hallani is fogja a különbséget: ezek az új funkciók jönnek idén a tévékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35516ad5-975f-4d2d-a745-27beb24034e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szélsőséges időjárás nem kíméli a lakásokat.","shortLead":"A szélsőséges időjárás nem kíméli a lakásokat.","id":"20250213_generali-karbejelentes-eghajlatvaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35516ad5-975f-4d2d-a745-27beb24034e7.jpg","index":0,"item":"e6b350ad-9dd2-4ef1-9924-af36feba1d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_generali-karbejelentes-eghajlatvaltozas","timestamp":"2025. február. 13. 10:48","title":"Generali: Közel 40 000 kárbejelentés érkezett az éghajlatváltozás nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Iparági hírek szerint jövőre lecserélheti az okostelefonjaiban eddig alkalmazott akkumulátor-technológiát a Samsung. Először a csúcskategóriás mobilokat választók járhatnak érezhetően jobban.","shortLead":"Iparági hírek szerint jövőre lecserélheti az okostelefonjaiban eddig alkalmazott akkumulátor-technológiát a Samsung...","id":"20250213_samsung-galaxy-s26-szilicium-szen-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee.jpg","index":0,"item":"7ed5ae1e-07b8-4558-bb9a-598f5815abe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_samsung-galaxy-s26-szilicium-szen-akkumulator","timestamp":"2025. február. 13. 20:03","title":"Határozottan érezhető változás jöhet a Samsung telefonok üzemidejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bengyel Ádám és Lányfalvi Péter befejezettnek tekintik küldetésüket a cég eladásával.","shortLead":"Bengyel Ádám és Lányfalvi Péter befejezettnek tekintik küldetésüket a cég eladásával.","id":"20250212_foxpost-bengyel-adam-lanyfalvi-peter-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394.jpg","index":0,"item":"58c8111d-3556-4526-b086-cae209fcc259","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_foxpost-bengyel-adam-lanyfalvi-peter-lemondas","timestamp":"2025. február. 12. 19:06","title":"Távoznak a cégtől a Foxpost alapítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]