[{"available":true,"c_guid":"9b047049-4324-4a62-b732-f4d77d46600a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Pekingi Egyetem kutatói egérkíséretek segítségével először figyelték meg valós időben, milyen utat tesz meg egy élő szervezetben a mikroműanyag.","shortLead":"A Pekingi Egyetem kutatói egérkíséretek segítségével először figyelték meg valós időben, milyen utat tesz meg egy élő...","id":"20250212_mikromuanyag-egerkiserlet-agy-szennyezodes-verrog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b047049-4324-4a62-b732-f4d77d46600a.jpg","index":0,"item":"7a841ce2-9536-48df-8211-c921b26f8106","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_mikromuanyag-egerkiserlet-agy-szennyezodes-verrog","timestamp":"2025. február. 12. 16:03","title":"Az egy dolog, hogy a mikroműanyag bekerül az agyba, de sokkal nagyobb baj az, ahogy ott viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7864556-09ae-4a12-9ea1-ea18de5c0244","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már nagyon készül a 2032-es szabadulására a Theranos alapítója.","shortLead":"Már nagyon készül a 2032-es szabadulására a Theranos alapítója.","id":"20250213_borton-uj-talalmanyok-csalas-Elizabeth-Holmes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7864556-09ae-4a12-9ea1-ea18de5c0244.jpg","index":0,"item":"e2efcee7-4a7a-4f19-96c9-62b8bb2e4d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_borton-uj-talalmanyok-csalas-Elizabeth-Holmes","timestamp":"2025. február. 13. 14:17","title":"A börtönben is új találmányok szabadalmait írja a dollármilliárdos csalásért elítélt Elizabeth Holmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","shortLead":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","id":"20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"87abc203-2ad6-443c-a295-5dcfec31d2ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","timestamp":"2025. február. 12. 17:44","title":"„Meg akarta ijeszteni” áldozatát a dohánybolti késelő, mert szerelmes belé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Próbára teszi Orbán Viktort a meglódult magyarországi inflácó. Németország nem ad ki több szélsőbalos aktivistát Magyarországnak. A CDU-vezér Merz a saját sorsát pecsételhette meg, amikor udvarolt a szélsőjobbnak. A szerbiai diákmozgalom sikeres, de ez mintha nem érdekelné az EU-t. Musk igazi célja nem a közigazgatás költségeinek csökkentése, hanem az, hogy a Trump-kormányzat növelje hatalmát és semlegesítse az ellenzéket. Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból. ","shortLead":"Próbára teszi Orbán Viktort a meglódult magyarországi inflácó. Németország nem ad ki több szélsőbalos aktivistát...","id":"20250212_Die-Welt-Meloni-EU-Trump-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"1b7a12fd-9650-470c-a5c9-a82b84c7f5e5","keywords":null,"link":"/360/20250212_Die-Welt-Meloni-EU-Trump-Orban","timestamp":"2025. február. 12. 12:07","title":"Die Welt: Meloni Európa aduja Trumpnál, Orbánról Washingtonban már jóformán senki sem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök reagált az EU külügyi főképviselőjének nyilatkozatára.","shortLead":"A miniszterelnök reagált az EU külügyi főképviselőjének nyilatkozatára.","id":"20250213_orban-eu-ukrajna-beke-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"dade9e3e-fd68-414a-a24c-33eacf40bc78","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_orban-eu-ukrajna-beke-targyalas","timestamp":"2025. február. 13. 13:22","title":"Orbán szerint az Európai Unió nem kérhet helyet az ukrajnai békéről szóló tárgyalóasztalnál, ki kell azt érdemelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5e694b-35db-4fcb-97cb-6f2635d1eaf9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Telexnek küldtek egy rövid, de talányos választ.","shortLead":"A Telexnek küldtek egy rövid, de talányos választ.","id":"20250212_Rakosdubaj-arab-beruhazo-megszolal-mukodes-megkezdese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f5e694b-35db-4fcb-97cb-6f2635d1eaf9.jpg","index":0,"item":"8d22ed9b-6bc0-449a-8733-d574b70c36eb","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Rakosdubaj-arab-beruhazo-megszolal-mukodes-megkezdese","timestamp":"2025. február. 12. 14:56","title":"Rákosdubaj arab beruházója „működésük megkezdéséről” ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy az amerikaiak megértsék, a futball az, amiben a labda gömbölyű, és csak a kapus érhet kézzel hozzá.","shortLead":"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy az amerikaiak megértsék, a futball az, amiben a labda gömbölyű, és csak...","id":"20250213_Amerikaban-jatszott-Bajnokok-Ligaja-meccsek-UEFA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d.jpg","index":0,"item":"3e28eaac-30cf-471b-afe2-8eaccddb59c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Amerikaban-jatszott-Bajnokok-Ligaja-meccsek-UEFA","timestamp":"2025. február. 13. 13:07","title":"Amerikában játszott Bajnokok Ligája-meccsekről tárgyal az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","shortLead":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","id":"20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed.jpg","index":0,"item":"11b93653-ba83-4329-b5a8-1dbd7d754f71","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","timestamp":"2025. február. 12. 20:46","title":"Bűnösnek vallotta magát a nőbántalmazás miatt lemondott fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]