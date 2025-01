Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e1bd31a-6b9d-4013-9a85-1dd95aa4fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi és egy kutya nézte döbbenten, amint a bozóttűz körülveszi az otthonukat. Már két halottja van a katasztrófának, és legalább 30 ezer embert kellett evakuálni a környéken.","shortLead":"Két férfi és egy kutya nézte döbbenten, amint a bozóttűz körülveszi az otthonukat. Már két halottja van...","id":"20250108_Erdotuz-Los-Angeles-video-pusztitas-Hollywood","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e1bd31a-6b9d-4013-9a85-1dd95aa4fe3c.jpg","index":0,"item":"fc806284-281d-4f29-90fa-1fa61930f728","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Erdotuz-Los-Angeles-video-pusztitas-Hollywood","timestamp":"2025. január. 08. 19:16","title":"Megdöbbentő videó mutatja, milyen, amikor egy elegáns házat körülzár a Los Angelesben pusztító pokoli tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4169176c-b580-4f11-b3f2-2d3be3bd3957","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az összehasonlításuk azért leginkább almát a körtével eset, de így is figyelemre méltó a szereplésük. ","shortLead":"Az összehasonlításuk azért leginkább almát a körtével eset, de így is figyelemre méltó a szereplésük. ","id":"20250109_Eloszor-adtak-el-tobb-villany-Mustangot-mint-benzines-Mustangot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4169176c-b580-4f11-b3f2-2d3be3bd3957.jpg","index":0,"item":"b5e766f9-c61e-4cff-8ba5-eacd52467271","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Eloszor-adtak-el-tobb-villany-Mustangot-mint-benzines-Mustangot","timestamp":"2025. január. 09. 11:31","title":"Először adtak el több villany-Mustangot, mint benzines Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","shortLead":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","id":"20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"e5374330-4819-4e1f-9226-d36d0fb8ec9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","timestamp":"2025. január. 08. 10:18","title":"Trump lehetséges budapesti nagykövete szerint szégyen, amit Rogánnal csinálnak most az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c039961-b6b1-41ce-bf19-8a20350ad782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amennyiben mégis kirándulni tervez, kerülőúton is el lehet jutni a Nagy-Hideghegyhez és a Csóványoshoz.","shortLead":"Amennyiben mégis kirándulni tervez, kerülőúton is el lehet jutni a Nagy-Hideghegyhez és a Csóványoshoz.","id":"20250107_Ne-turazzon-a-Kiralyret-kornyeken-csutortokon-vadakat-lonek-kiCsovanyosHideghegy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c039961-b6b1-41ce-bf19-8a20350ad782.jpg","index":0,"item":"a1c75a88-a1ff-4a06-b7d4-80a153e268ef","keywords":null,"link":"/zhvg/20250107_Ne-turazzon-a-Kiralyret-kornyeken-csutortokon-vadakat-lonek-kiCsovanyosHideghegy","timestamp":"2025. január. 07. 15:17","title":"Ne túrázzon a Királyrét környékén csütörtökön, vadakat lőnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0414b60-0cf3-428d-b4e2-c5782d43a6e0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem könnyű szívvel hoztuk meg – mondta az amerikai nagykövet arról, hogy szankciós listára tették Rogán Antalt. ","shortLead":"Nem könnyű szívvel hoztuk meg – mondta az amerikai nagykövet arról, hogy szankciós listára tették Rogán Antalt. ","id":"20250107_Pressman-Rogan-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0414b60-0cf3-428d-b4e2-c5782d43a6e0.jpg","index":0,"item":"f2b35b56-ad32-4849-a88a-2d7b4227ee29","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Pressman-Rogan-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:17","title":"Pressman: „A magyar vezető kormánytisztviselők túl sokáig használták arra a hatalmi pozíciójukat, hogy saját magukat és családjukat gazdagítsák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Júliustól könnyítettek az újszülöttek örökbefogadásán, de nem árulta el az illetékes minisztérium, hogy hány ilyen eset történt.","shortLead":"Júliustól könnyítettek az újszülöttek örökbefogadásán, de nem árulta el az illetékes minisztérium, hogy hány ilyen eset...","id":"20250108_korhazakban-hagyott-ujszulottek-orokbefogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2.jpg","index":0,"item":"b827e871-913b-4a71-8622-8e017b7fef20","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_korhazakban-hagyott-ujszulottek-orokbefogadas","timestamp":"2025. január. 08. 06:32","title":"Alig csökkent a kórházakban hagyott újszülöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a1e2fb-18ef-4404-9b6e-fd960d34e63c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eurózónához való csatlakozás négy fő kritériumának alakulását vizsgálta a GKI: ez alapján elmondható, hogy az elmúlt 10 évben mind távolabb került Magyarország a közös deviza bevezetésétől.","shortLead":"Az eurózónához való csatlakozás négy fő kritériumának alakulását vizsgálta a GKI: ez alapján elmondható, hogy az elmúlt...","id":"20250109_eurozona-eltavolodas-gazdasagi-kriteriumok-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29a1e2fb-18ef-4404-9b6e-fd960d34e63c.jpg","index":0,"item":"c23544ff-c908-44d2-8a9c-a89bcbbcd5bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_eurozona-eltavolodas-gazdasagi-kriteriumok-gki","timestamp":"2025. január. 09. 07:32","title":"Tíz év alatt sikerült egyre távolabb sodródni az euró bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b60ff81-279e-4397-90dc-87815d338b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár elterjedt, hogy a dal a drogokról szól, de Yarrow mindig azt állította, hogy a gyermekkori ártatlanság elvesztését tükrözi.","shortLead":"Bár elterjedt, hogy a dal a drogokról szól, de Yarrow mindig azt állította, hogy a gyermekkori ártatlanság elvesztését...","id":"20250108_puff-the-magic-dragon-szerzo-peter-yarrow-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b60ff81-279e-4397-90dc-87815d338b5c.jpg","index":0,"item":"2d403215-4d9d-4239-94b5-75f678d3aa70","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_puff-the-magic-dragon-szerzo-peter-yarrow-meghalt","timestamp":"2025. január. 08. 14:31","title":"Meghalt Peter Yarrow, a Paff, a bűvös sárkány eredetijének szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]