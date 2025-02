Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8d4f66c6-fd32-437c-a3de-1be43fc16a99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zara László szerint a mostani adókedvezmény árát mindenki meg fogja fizetni 2026 után, az is, aki most részesül a kedvezményben.","shortLead":"Zara László szerint a mostani adókedvezmény árát mindenki meg fogja fizetni 2026 után, az is, aki most részesül...","id":"20250224_adotanacsadok-egyesulete-szja-mentesseg-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4f66c6-fd32-437c-a3de-1be43fc16a99.jpg","index":0,"item":"8ef9abab-1397-4f90-815d-cf0ddda25542","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_adotanacsadok-egyesulete-szja-mentesseg-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 24. 16:37","title":"Az Adótanácsadók Egyesülete az szja-mentességről: A Kutyapárt ígéreteire hajaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke korábban már visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes kereskedéssel keresett több millió forintot a tőzsdén.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke korábban már visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes kereskedéssel keresett...","id":"20250224_magyar-peter-reszvenyei-ugyeszseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"020221bd-465a-4ef5-a3c3-5e28b211b7aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_magyar-peter-reszvenyei-ugyeszseg-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 24. 19:06","title":"Vizsgálja az ügyészség Magyar Péter egyik tőzsdei ügyletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című fotóalbumát, amelyből számos felvétel egy hónapig a fővárosi Kolta Galériában is megtekinthető.","shortLead":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című...","id":"20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b.jpg","index":0,"item":"30995abc-16f6-4f22-b6f7-be71cc245086","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":"Felhők után rohanva megörökíteni Micimackót: Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint a kormányfő által bejelentett adókedvezmények közel egymillió két- és háromgyermekes családot érintenek, akiknél így havonta átlagosan 130, illetve 190 ezer forint marad.","shortLead":"Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint a kormányfő által bejelentett adókedvezmények közel egymillió...","id":"20250224_hanko-balazs-szja-mentesseg-ketgyermekes-haromgyermekes-anyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"1773d0f7-3a9f-4a08-877e-a4367f976a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_hanko-balazs-szja-mentesseg-ketgyermekes-haromgyermekes-anyak","timestamp":"2025. február. 24. 10:34","title":"Néhány másodperc alatt évi 1500 milliárd forintot osztott szét Orbán Viktor a szombati beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mentők vitték el a helyszínről. ","shortLead":"Mentők vitték el a helyszínről. ","id":"20250225_xix-kerulet-kiugrott-panelhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"c431a768-027b-45b7-ae9b-f83b424db33f","keywords":null,"link":"/elet/20250225_xix-kerulet-kiugrott-panelhazbol","timestamp":"2025. február. 25. 13:17","title":"Kiugrott egy ember egy XIX. kerületi panelházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","id":"20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef.jpg","index":0,"item":"967dd87d-940a-48c4-a011-16a7ad40ea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","timestamp":"2025. február. 24. 08:19","title":"Meg kell műteni Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480f3988-9279-47df-863c-e22282d53854","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Ezeknek én nem leszek rosszul!” – idézte tőle Molnár Áron, Szinetár Dóra pedig arra emlékezett vissza, milyen volt az első találkozásuk.","shortLead":"„Ezeknek én nem leszek rosszul!” – idézte tőle Molnár Áron, Szinetár Dóra pedig arra emlékezett vissza, milyen volt...","id":"20250224_Harkanyi-Endre-meghalt-szinesz-kollegak-bucsu-Szinetar-Dora-Molnar-Aron-Kovacs-Patricia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/480f3988-9279-47df-863c-e22282d53854.jpg","index":0,"item":"e3277938-cf5d-4a6e-af37-89a8e215d45a","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Harkanyi-Endre-meghalt-szinesz-kollegak-bucsu-Szinetar-Dora-Molnar-Aron-Kovacs-Patricia","timestamp":"2025. február. 24. 08:36","title":"„Ő volt a világ legvidámabb színésze” – pályatársai búcsúznak Harkányi Endrétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]