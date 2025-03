Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"03febdac-096b-446d-949e-c1816f0ba8c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha alkotmányellenesnek minősítik a törvényt, akkor a jövőben nem lehet kötelezővé tenni a magánéletre vonatkozó kérdéssort.","shortLead":"Ha alkotmányellenesnek minősítik a törvényt, akkor a jövőben nem lehet kötelezővé tenni a magánéletre vonatkozó...","id":"20250305_Mar-az-Alkotmanybirosag-vizsgalja-a-gyerekvedelemben-dolgozok-eletvitelenek-vizsgalatarol-szolo-szabalyozast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03febdac-096b-446d-949e-c1816f0ba8c3.jpg","index":0,"item":"7395aa72-6448-46a9-b5db-2219dab9006d","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Mar-az-Alkotmanybirosag-vizsgalja-a-gyerekvedelemben-dolgozok-eletvitelenek-vizsgalatarol-szolo-szabalyozast","timestamp":"2025. március. 05. 07:21","title":"Már az Alkotmánybíróság vizsgálja a gyerekvédelemben dolgozók életvitelének vizsgálatáról szóló szabályozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy sorozatot kivéve az államnál hagyták a lejárt Prémium Magyar Állampapírokban tartott pénz nagy részét.","shortLead":"Egy sorozatot kivéve az államnál hagyták a lejárt Prémium Magyar Állampapírokban tartott pénz nagy részét.","id":"20250304_Nagy-Marton-allampapir-pmap-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"85df30be-2d0a-4bfd-b349-712603209461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Nagy-Marton-allampapir-pmap-visszavaltas","timestamp":"2025. március. 04. 10:20","title":"Bemutatta Nagy Márton, mihez kezdenek az emberek az állampapírok pénzesőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f05ea7-0d10-4943-82f1-5bd617e4d3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggasztó megállapításokra jutott egy friss vizsgálat, a tűzmentes illatosított viasztermékek lehet, hogy károsabbak is a hagyományos illatgyertyáknál.","shortLead":"Aggasztó megállapításokra jutott egy friss vizsgálat, a tűzmentes illatosított viasztermékek lehet, hogy károsabbak is...","id":"20250304_olvasztott-viasz-illatositok-veszelyes-illoanyagok-nanoreszecskek-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f05ea7-0d10-4943-82f1-5bd617e4d3ea.jpg","index":0,"item":"6e4bb7f7-4a9f-4e81-b7d0-35515ba34e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_olvasztott-viasz-illatositok-veszelyes-illoanyagok-nanoreszecskek-kutatas","timestamp":"2025. március. 04. 08:03","title":"Milyen illatosítót használ? Találtak egyet, ami olyan veszélyes lehet, mintha dízelfüstöt lélegezne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035463a1-d70f-4498-8dc0-7aa81da2d49c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezt a négykarikás német kupét az elmúlt évtizedekben évente átlagosan alig több mint 100 kilométert használták.","shortLead":"Ezt a négykarikás német kupét az elmúlt évtizedekben évente átlagosan alig több mint 100 kilométert használták.","id":"20250305_idokapszula-szinte-ujkent-var-gazdara-ez-a-34-eves-audi-coupe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/035463a1-d70f-4498-8dc0-7aa81da2d49c.jpg","index":0,"item":"5f083ea5-9414-472c-944e-ea0705904319","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_idokapszula-szinte-ujkent-var-gazdara-ez-a-34-eves-audi-coupe","timestamp":"2025. március. 05. 06:41","title":"Időkapszula: szinte új autóként vár gazdára ez a 34 éves Audi Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb lett az egyik billentyűzetes tok is, és van valami, ami nem változott. Pedig lehet, hogy 2025-ben már el kellett volna engedni.","shortLead":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb...","id":"20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534.jpg","index":0,"item":"1ee9507e-b3e1-4518-944e-7d4b00a50a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","timestamp":"2025. március. 04. 17:15","title":"Bejelentést tett az Apple: új sebességre kapcsolt az iPad Air, de fürgébb lett a legolcsóbb táblagép is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","shortLead":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","id":"20250305_ihatatlan-csapviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a.jpg","index":0,"item":"ef4de060-1a6b-4903-8c76-fadf7d66c0e3","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ihatatlan-csapviz","timestamp":"2025. március. 05. 06:53","title":"Több mint ezer településen ihatatlan a csapvíz, van, ahol még tisztálkodáshoz sem javasolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A közelmúltban felpörgette a szivárogtatók felkutatására irányuló erőfeszítéseit a Facebook, az Instagram és a WhatsApp anyacége, ennek esett most „áldozatául” 20 ember. És ez még nem a vége.","shortLead":"A közelmúltban felpörgette a szivárogtatók felkutatására irányuló erőfeszítéseit a Facebook, az Instagram és a WhatsApp...","id":"20250304_meta-alkalmazottak-kirugasa-bizalmas-informaciok-szivarogtatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461.jpg","index":0,"item":"c650f055-6f2f-4a2a-a481-41c97e52e021","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_meta-alkalmazottak-kirugasa-bizalmas-informaciok-szivarogtatasa","timestamp":"2025. március. 04. 09:03","title":"Kirúgott 20 embert a Meta, mert bizalmas információkat szivárogtattak ki a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi minisztérium részéről nyilatkozó, bár meg nem nevezett forrás szerint Pete Hegseth miniszter semmilyen rosszindulatú orosz célpont elleni akciót nem állíttatott le vagy halasztatott el.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium részéről nyilatkozó, bár meg nem nevezett forrás szerint Pete Hegseth miniszter...","id":"20250304_pentagon-kibermuveletek-oroszok-hegseth-tagadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151.jpg","index":0,"item":"0255630d-57c3-4f8e-9136-8e95fabc90b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_pentagon-kibermuveletek-oroszok-hegseth-tagadas","timestamp":"2025. március. 04. 11:00","title":"Tagadja a Pentagon egy vezető tisztviselője, hogy leállítanák az oroszok elleni kiberműveleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]