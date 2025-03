Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a15c1e98-64f8-4987-8657-8eadf6a61afd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Főként gépkezelőket és hegesztőket keresnek, de szállodai munkára is várnak munkásokat.","shortLead":"Főként gépkezelőket és hegesztőket keresnek, de szállodai munkára is várnak munkásokat.","id":"20250310_munkalehetoseg-fulop-szigetek-allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a15c1e98-64f8-4987-8657-8eadf6a61afd.jpg","index":0,"item":"33f42588-7ba8-4025-84cb-e6e16aaf2187","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_munkalehetoseg-fulop-szigetek-allasborze","timestamp":"2025. március. 10. 14:15","title":"Több ezer magyar munkalehetőséget kínálnak egy Fülöp-szigeteki állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d28ab5-8a68-4363-b0dc-0dbf44eecd76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ügyes módszerekkel árasztja el a webet az orosz dezinformációs gépezet, és úgy tűnik, már arra is rájöttek, hogyan lehet befolyásolni az MI-chatbotok válaszait.","shortLead":"Ügyes módszerekkel árasztja el a webet az orosz dezinformációs gépezet, és úgy tűnik, már arra is rájöttek, hogyan...","id":"20250310_pravda-orosz-propagandahalozat-alhirek-terjesztese-mesterseges-intelligencia-valaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d28ab5-8a68-4363-b0dc-0dbf44eecd76.jpg","index":0,"item":"e0b108f4-c03b-47a0-8f74-f7473e9af78c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_pravda-orosz-propagandahalozat-alhirek-terjesztese-mesterseges-intelligencia-valaszok","timestamp":"2025. március. 10. 15:03","title":"3,6 millió álhír egy év alatt: annyi valótlanságot terjeszt az orosz propagandahálózat, hogy már a ChatGPT is visszamondja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha a szén-dioxid-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik tovább, akkor megismétlődhet az, ami 252 millió évvel ezelőtt már egyszer megtörtént: az élőlények jelentős többsége eltűnhet a Föld színéről.","shortLead":"Ha a szén-dioxid-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik tovább, akkor megismétlődhet az, ami 252 millió évvel...","id":"20250311_nagy-kihalas-szen-dioxid-kibocsatas-kutatas-perm-triasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6.jpg","index":0,"item":"1282927f-452b-497c-8cd3-dc9d6532c709","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_nagy-kihalas-szen-dioxid-kibocsatas-kutatas-perm-triasz","timestamp":"2025. március. 11. 19:03","title":"2700 év alatt összehozhatja az emberiség a Föld történetének legnagyobb kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","shortLead":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","id":"20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef.jpg","index":0,"item":"1c84f3f8-e2e1-41fb-bb34-7eb16cd5fec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","timestamp":"2025. március. 11. 07:55","title":"Nem mond le teljesen Európáról a Ford, megmenti a német részleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők, az autókereskedők vagy épp az áfával trükközni próbálók sem.","shortLead":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők...","id":"20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7.jpg","index":0,"item":"2e9bbd49-d6b9-488d-a2d8-6491ea0c2f09","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","timestamp":"2025. március. 11. 15:09","title":"Megérkezett a NAV nagy terve, itt fognak lecsapni 2025-ben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16f415-0aaf-406c-844f-b8eda5bd4b51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emma Heming már eddig is megosztotta a nyilvánossággal azt, hogy milyen terhet jelent együttélni a férje demenciájával. ","shortLead":"Emma Heming már eddig is megosztotta a nyilvánossággal azt, hogy milyen terhet jelent együttélni a férje demenciájával. ","id":"20250311_gene-hackman-halala-demencia-alzheimer-bruce-willis-emma-heming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de16f415-0aaf-406c-844f-b8eda5bd4b51.jpg","index":0,"item":"f492bccb-d85e-46d9-83b9-f95622e50e8f","keywords":null,"link":"/elet/20250311_gene-hackman-halala-demencia-alzheimer-bruce-willis-emma-heming","timestamp":"2025. március. 11. 13:55","title":"Bruce Willis feleségének fontos mondanivalója van Gene Hackman haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d238f5-896b-41fb-8eb2-e2d51343c987","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egy, a világ minden táján felvett dokumentumfilmet fordított át a Magyar Zene Háza izgalmas kiállítássá. A LISTEN című időszakos tárlaton látható és hallható művészek közül többen koncertet is fognak adni a Városligetben.","shortLead":"Egy, a világ minden táján felvett dokumentumfilmet fordított át a Magyar Zene Háza izgalmas kiállítássá. A LISTEN című...","id":"20250311_Magyar-Zene-Haza-LISTEN-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d238f5-896b-41fb-8eb2-e2d51343c987.jpg","index":0,"item":"40c98a30-ceb1-4ccf-b56b-afbe0b0005c8","keywords":null,"link":"/kultura/20250311_Magyar-Zene-Haza-LISTEN-kiallitas","timestamp":"2025. március. 11. 17:22","title":"Az is kiderült, mi a közös a zenében és a szexben – Megnyílt a Zene Háza új tárlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","id":"20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc.jpg","index":0,"item":"2eb6cb92-40f6-4105-8126-b0c205624d10","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","timestamp":"2025. március. 10. 06:41","title":"Alaposan felmorcosították az új Toyota Land Cruisert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]