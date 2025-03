Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e5e2b14-f03f-4351-894d-1037a722412b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A politikai ellenfelei által démonizált 1995-ös megszorító intézkedéseket alapos indokkal hozták, és be is váltották a hozzájuk fűzött reményt: a rendszerváltás után öt-hat évvel a magyar gazdaság a régió éllovasaként alkalmas volt az egyensúlyt őrző, fenntartható növekedésre. A HVG hamarosan Bokros Lajost is megszólaltatja a leghírhedtebb költségvetési kiigazításról.","shortLead":"A politikai ellenfelei által démonizált 1995-ös megszorító intézkedéseket alapos indokkal hozták, és be is váltották...","id":"20250311_bokros-csomag-bevezeto-Megszoritasok-es-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e5e2b14-f03f-4351-894d-1037a722412b.jpg","index":0,"item":"7ccd4f31-91c8-4340-9948-875e39dee7d3","keywords":null,"link":"/360/20250311_bokros-csomag-bevezeto-Megszoritasok-es-aldozatok","timestamp":"2025. március. 11. 13:00","title":"A nyíltság nem vált az előnyükre, a megszorítások beégtek a magyar választók emlékezetébe – 30 éves a Bokros-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885be87-555f-413d-b726-2304aa76e334","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tüntetők azért akarták blokád alá vonni az épületet, mert a közmédia egyik újságírója csőcseléknek nevezte őket. Egy civil ruhás rendőr megsérült, Vucsics szerint bolsevikok támadtak rá, de úgy tűnik, egy rohamrendőr ütötte meg.","shortLead":"A tüntetők azért akarták blokád alá vonni az épületet, mert a közmédia egyik újságírója csőcseléknek nevezte őket...","id":"20250311_szerbia-belgrad-kozmedia-diaktuntetes-rohamrendorseg-alekszandar-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f885be87-555f-413d-b726-2304aa76e334.jpg","index":0,"item":"ec9c7386-27de-49b5-9a39-0a4084959bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_szerbia-belgrad-kozmedia-diaktuntetes-rohamrendorseg-alekszandar-vucsics","timestamp":"2025. március. 11. 10:47","title":"Rohamrendőrök verték szét a szerb közmédia épületéhez szervezett diáktüntetést Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b76ef8-6cb2-405c-8823-a133c537d740","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselő Orbán-álarcot öltött, és Majkát énekelgetett a performansz során.","shortLead":"A képviselő Orbán-álarcot öltött, és Majkát énekelgetett a performansz során.","id":"20250312_tordai-bence-sajtotajekoztato-talicska-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2b76ef8-6cb2-405c-8823-a133c537d740.jpg","index":0,"item":"6b03f618-2181-47ef-8837-e6911bff6261","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_tordai-bence-sajtotajekoztato-talicska-baleset","timestamp":"2025. március. 12. 12:22","title":"Baleset vetett véget Tordai Bence szürreális sajtótájékoztatójának az orosz nagykövetség előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8bf946-8fa1-4cfa-bb74-ab8dc53648d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a tervek szerint 2026-tól használná élesben azt a házon belül fejlesztett processzort, amivel a cég mesterséges intelligenciáját lehet majd betanítani.","shortLead":"A Meta a tervek szerint 2026-tól használná élesben azt a házon belül fejlesztett processzort, amivel a cég mesterséges...","id":"20250312_meta-processzor-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-betanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a8bf946-8fa1-4cfa-bb74-ab8dc53648d9.jpg","index":0,"item":"2122a39f-3031-4af1-a9a9-95d93f94be9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_meta-processzor-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-betanitas","timestamp":"2025. március. 12. 10:03","title":"Már teszteli a saját processzorát a Meta, felpörgetheti a mesterséges intelligenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d8b6fd-218b-477f-9d5d-a814918c249f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába ígért családi adóparadicsomot Orbán Viktor, és hiába hirdeti a Fidesz ezernyi jó hírét, a magyar választók 56 százaléka kormányváltást akar – derül ki a hétvégén zárult legfrissebb közvélemény-kutatásból. A Medián adatai szerint a kispártok közül csak a Mi Hazánknak van komoly esélye a parlamentbe jutásra.","shortLead":"Hiába ígért családi adóparadicsomot Orbán Viktor, és hiába hirdeti a Fidesz ezernyi jó hírét, a magyar választók 56...","id":"20250312_Median-Tisza-Part-Fidesz-part-preferenciak-nepszeruseg-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2d8b6fd-218b-477f-9d5d-a814918c249f.jpg","index":0,"item":"ce10cbc7-24d3-46b5-b6dc-8eb3bc1f90f0","keywords":null,"link":"/360/20250312_Median-Tisza-Part-Fidesz-part-preferenciak-nepszeruseg-felmeres","timestamp":"2025. március. 12. 14:30","title":"Medián: Orbán erőfeszítései csak kozmetikázták a versenyt, 9 százalékos a Tisza előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a536ea6-9bc3-4195-b5e3-daf20881860f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év alatt egymilliárd palack és doboz került vissza a körforgásos gazdaságba – közölte a MOHU.","shortLead":"Fél év alatt egymilliárd palack és doboz került vissza a körforgásos gazdaságba – közölte a MOHU.","id":"20250311_50-forintos-csomagolas-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a536ea6-9bc3-4195-b5e3-daf20881860f.jpg","index":0,"item":"52af95bb-e248-402a-9015-c072ff36aab4","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_50-forintos-csomagolas-visszavaltas","timestamp":"2025. március. 11. 11:53","title":"Meglepő: ezt váltják vissza legtöbbször a magyarok az automatákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","id":"20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"a3f01ca7-4b51-4f24-bad6-76249395b226","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","timestamp":"2025. március. 11. 15:14","title":"Rubio Boszniáról: „Az utolsó dolog, amire szükségünk van, az egy újabb válság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18fb3de-2933-4760-a40d-47552bc8b524","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A hét embert azzal vádolják, hogy a gondatlanságuk miatt hunyt el az argentin klasszis. Ha bűnösnek találják őket, 8 és 25 év közötti hosszúságú börtönbüntetésre számíthatnak.","shortLead":"A hét embert azzal vádolják, hogy a gondatlanságuk miatt hunyt el az argentin klasszis. 