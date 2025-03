Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából. A német film nácikkal különös kapcsolatot ápoló nagyasszonya fénnyel és árnyékkal dolgozott, és különös tehetséggel mosta egybe a kettőt.","shortLead":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából...","id":"20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4.jpg","index":0,"item":"fd01e51a-dae5-49c0-b102-dcb93b8964f1","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","timestamp":"2025. március. 12. 19:30","title":"„Amíg a zsidók filmkritikát írhatnak, addig nekem nem lehet sikerem” – Leni Riefenstahl, a tehetséges szolgálólány megható meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dd4868-7c94-41ec-ba59-7b3df9934110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a pécsi gimnázium megsértette a diáklány személyiségi jogát azután, hogy ő egy tüntetésen beszédet mondott.","shortLead":"A bíróság szerint a pécsi gimnázium megsértette a diáklány személyiségi jogát azután, hogy ő egy tüntetésen beszédet...","id":"20250313_Pankotai-Lili-szemelyisegi-jogok-per-pecs-gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5dd4868-7c94-41ec-ba59-7b3df9934110.jpg","index":0,"item":"0fdf19c0-ecb4-425e-92c6-a4dbef174799","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Pankotai-Lili-szemelyisegi-jogok-per-pecs-gimnazium","timestamp":"2025. március. 13. 12:18","title":"Pankotai Lili megnyerte a pert korábbi iskolájával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24feaf-0c0c-4e7f-ac4c-51ee86ba814b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mobilok után a robotokba is beköltözhet a Google Gemini, a cég most két, ehhez használatos, speciális nyelvi modellt is bemutatott.","shortLead":"A mobilok után a robotokba is beköltözhet a Google Gemini, a cég most két, ehhez használatos, speciális nyelvi modellt...","id":"20250313_google-gemini-robot-mesterseges-intelligencia-nyelvi-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f24feaf-0c0c-4e7f-ac4c-51ee86ba814b.jpg","index":0,"item":"05c6ea28-c352-4a1c-a2ce-cc256082a336","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_google-gemini-robot-mesterseges-intelligencia-nyelvi-modell","timestamp":"2025. március. 13. 16:03","title":"A Google beépítette egy robotba az MI-jét, és ez új korszakot nyithat a robotikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821041a4-f2c4-4bcf-bd57-e684830c4d96","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A dohányboltban, a regisztrált felhasználóknak szóló oldalon, illetve e-mailben lehet majd reklámozni.","shortLead":"A dohányboltban, a regisztrált felhasználóknak szóló oldalon, illetve e-mailben lehet majd reklámozni.","id":"20250314_reklam-dohanytermekek-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821041a4-f2c4-4bcf-bd57-e684830c4d96.jpg","index":0,"item":"57fc252b-acc5-431f-bf2e-f0dda22102af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_reklam-dohanytermekek-szabalyozas","timestamp":"2025. március. 14. 08:55","title":"Zárt körben szabad lesz reklámozni az új „innovatív dohánytermékeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","id":"20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"b7438430-1f9d-458a-a65f-04c4e165b4f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. március. 13. 11:32","title":"Magyar Péter: Dömötör Csaba nem tagadta, hogy ők állnak a hamisított aláírás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az eset során megsérült egy rendőr. ","shortLead":"Az eset során megsérült egy rendőr. ","id":"20250313_Emberoles-iranti-gondolatok-miatt-allt-kezeles-alatt-a-no-aki-miatt-loves-dordult-a-Keleti-palyaudvaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356.jpg","index":0,"item":"ff9a0018-f37b-4a7e-af55-768497d9c881","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Emberoles-iranti-gondolatok-miatt-allt-kezeles-alatt-a-no-aki-miatt-loves-dordult-a-Keleti-palyaudvaron","timestamp":"2025. március. 13. 13:15","title":"Az emberölés foglalkoztatta azt a késes nőt, aki miatt lövés dördült a Keleti pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1996697-926c-4ceb-986d-f680a608db5a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar kormány az utolsó pillanatig bizonytalanságban tartotta az EU-t, végül a zsarolás eredményeként négy személyt tudott lehúzatni a szankciós listáról.","shortLead":"A magyar kormány az utolsó pillanatig bizonytalanságban tartotta az EU-t, végül a zsarolás eredményeként négy személyt...","id":"20250314_oligarcha-szankciok-szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1996697-926c-4ceb-986d-f680a608db5a.jpg","index":0,"item":"8090db13-4589-4ceb-a5eb-faab5f39be8b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250314_oligarcha-szankciok-szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 13:00","title":"Az Arsenal volt tulajdonosának húgát és az orosz sportminisztert is lehúzatták Orbánék az uniós szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ef116c-bb7b-4b73-9bf4-792101835c7c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","id":"20250312_neprajzi-muzeum-baleset-lezuhant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ef116c-bb7b-4b73-9bf4-792101835c7c.jpg","index":0,"item":"0de4dfa7-985b-4016-95b5-ef63d029cf30","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_neprajzi-muzeum-baleset-lezuhant","timestamp":"2025. március. 12. 17:10","title":"Lezuhant a Néprajzi Múzeum tetejéről és meghalt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]