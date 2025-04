Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akkumulátoripar szenvedése jól látszik a hazánkban lévő dél-koreaiak számán is.","shortLead":"Az akkumulátoripar szenvedése jól látszik a hazánkban lévő dél-koreaiak számán is.","id":"20250415_Par-eve-nagyon-sok-del-koreai-jott-Magyarorszagra-majd-a-nagy-reszuk-nyomtalanul-el-is-tunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3.jpg","index":0,"item":"83b35e5e-dd54-4fae-89bc-774991b0ffbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Par-eve-nagyon-sok-del-koreai-jott-Magyarorszagra-majd-a-nagy-reszuk-nyomtalanul-el-is-tunt","timestamp":"2025. április. 15. 10:51","title":"Pár éve nagyon sok dél-koreai jött Magyarországra, de mára alig maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653415de-b18e-45ef-b352-22d8fe91b686","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint az amerikai gyártóknak „egy kis időre van szükségük” az önellátáshoz, így átmenetileg felfüggeszthetik a vámokat.","shortLead":"Donald Trump szerint az amerikai gyártóknak „egy kis időre van szükségük” az önellátáshoz, így átmenetileg...","id":"20250415_A-telefonok-utan-bizonyos-autoalkatreszek-is-mentesulhetnek-az-amerikai-vamok-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/653415de-b18e-45ef-b352-22d8fe91b686.jpg","index":0,"item":"ed7dcf56-9b81-4612-8897-c52ae8e22956","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_A-telefonok-utan-bizonyos-autoalkatreszek-is-mentesulhetnek-az-amerikai-vamok-alol","timestamp":"2025. április. 15. 06:03","title":"A telefonok után autóalkatrészek is mentesülhetnek az amerikai vámok alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Goldman Sachs jelentőset emelt a nemesfém célárán.","shortLead":"A Goldman Sachs jelentőset emelt a nemesfém célárán.","id":"20250414_Trump-vamhaboru-arany-ara-Goldman-Sachs-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"53c28712-b5d7-4d53-8810-6504a6785433","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Trump-vamhaboru-arany-ara-Goldman-Sachs-dragulas","timestamp":"2025. április. 14. 14:08","title":"Óriásit drágulhat az arany Trump vámháborúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00d17bf-108e-4fba-b05a-00c1cb8f9fb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök mindent rendben talált. ","shortLead":"A köztársasági elnök mindent rendben talált. ","id":"20250415_Sulyok-Tamas-orakkal-a-szavazas-utan-mar-ala-is-irta-az-Alaptorveny-modositasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c00d17bf-108e-4fba-b05a-00c1cb8f9fb8.jpg","index":0,"item":"782e269e-5b3a-4203-84a1-9614042bfdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Sulyok-Tamas-orakkal-a-szavazas-utan-mar-ala-is-irta-az-Alaptorveny-modositasat","timestamp":"2025. április. 15. 07:22","title":"Sulyok Tamás órákkal a szavazás után már alá is írta az Alaptörvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c56f5f5-3aa6-4142-b877-a47594b24150","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Magyarországon több szabadkőműves rend is működik, közülük az egyik, a Magyarországi Nagyoriens csupán néhány éve avat páholyaiba nőket. Az MNO-ba bekerülő első női szabadkőművesekkel és férfi tagokkal is beszélgettünk a titokzatos társaság belső életről.","shortLead":"Magyarországon több szabadkőműves rend is működik, közülük az egyik, a Magyarországi Nagyoriens csupán néhány éve avat...","id":"20250416_magyar-szabadkomuvesek-nok-magyarorszagi-nagyoriens-vegyes-paholyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c56f5f5-3aa6-4142-b877-a47594b24150.jpg","index":0,"item":"7eba57b7-aa34-4ecc-bcf3-2e4f2ff65b7b","keywords":null,"link":"/360/20250416_magyar-szabadkomuvesek-nok-magyarorszagi-nagyoriens-vegyes-paholyok","timestamp":"2025. április. 16. 06:30","title":"„Kivont karddal fogadtak” – így kerültek be a magyar női szabadkőművesek a titkos férfitársaságokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","shortLead":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","id":"20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6.jpg","index":0,"item":"607d3ee9-5408-46ab-a92f-677d99ca9fec","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","timestamp":"2025. április. 15. 16:44","title":"Lezárták az Erzsébet híd egyik felét, kezdődik Hadházy újabb tüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35de9a-06bc-4046-b889-22b8bb3cb73b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az utóbbi napok legújabb trendje, hogy mindenki akciófigurákat készíttet saját magáról – vagy másokról – a mesterséges intelligencia segítségével. A BBC arra figyelmeztet, ez több ponton is igen komoly kérdéseket vet fel.","shortLead":"Az utóbbi napok legújabb trendje, hogy mindenki akciófigurákat készíttet saját magáról – vagy másokról – a mesterséges...","id":"20250415_mesterseges-intelligencia-chatgpt-akcifigura-generalasa-veszelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e35de9a-06bc-4046-b889-22b8bb3cb73b.jpg","index":0,"item":"9e97fd76-58dd-4142-992d-d265d3411211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_mesterseges-intelligencia-chatgpt-akcifigura-generalasa-veszelyek","timestamp":"2025. április. 15. 20:03","title":"Ön is készíttetett akciófigurát a mesterséges intelligenciával? Ezekről a veszélyekről tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"Parászka Boróka","category":"kultura","description":"Erőszakos üzeneteket kapott Pottyondy Edina erdélyi turnéja előtt, több rendezvényhelyszín bérlését is visszamondták a székelyföldi városokban. Marosvásárhelyen mégis felharsanó tapssal fogadták a fiatalok. Nem minden poén ült, de a közönség érdeklődve kitartott a Youtube-sztár mellett.","shortLead":"Erőszakos üzeneteket kapott Pottyondy Edina erdélyi turnéja előtt, több rendezvényhelyszín bérlését is visszamondták...","id":"20250415_pottyondy-edina-a-szekelyeknel-erdely-marosvasarhely-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"9fb209b7-3278-4318-a5fb-c84bdc8ace7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_pottyondy-edina-a-szekelyeknel-erdely-marosvasarhely-eloadas","timestamp":"2025. április. 15. 16:05","title":"Pottyondy a székelyeknél: így röhögnek a marosvásárhelyiek Lázáron és Mészároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]