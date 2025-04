Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"11635a59-e6eb-42a5-b62f-020db2c4a9f5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Barnard-csillag alig 6 fényévre található a Földtől, és eddig szinte semmit nem lehetett tudni a környezetéről.","shortLead":"A Barnard-csillag alig 6 fényévre található a Földtől, és eddig szinte semmit nem lehetett tudni a környezetéről.","id":"20250420_barnard-csillag-exobolygok-csillagaszat-felfedezes-naprendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11635a59-e6eb-42a5-b62f-020db2c4a9f5.jpg","index":0,"item":"a2bd936b-3971-4879-a37e-6bec7c1dc4d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_barnard-csillag-exobolygok-csillagaszat-felfedezes-naprendszer","timestamp":"2025. április. 20. 16:03","title":"Előkerült négy új bolygó, nem is olyan messze a Naprendszertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének egy volt tagja elmesélte, őt hogyan hálózták be és használták ki. Nem az ő története az egyetlen, amelyben felbukkan egy magyar szál. ","shortLead":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének...","id":"20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8.jpg","index":0,"item":"7e442bda-ecc0-4d47-a2a7-98b7c28f9a4d","keywords":null,"link":"/360/20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","timestamp":"2025. április. 20. 13:30","title":"A szexmunkát felszabadításként állították be, az erőszak a beavatás része volt – megszólalt a román jógaszektás guru egyik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef951e7-1895-43ee-9153-f1c5d108d08d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Nairobi közelében lévő nemzeti parkból szabadon járhatnak ki a vadállatok, de emberre ritkán támadnak.","shortLead":"A Nairobi közelében lévő nemzeti parkból szabadon járhatnak ki a vadállatok, de emberre ritkán támadnak.","id":"20250420_Kenya-Nairobi-oroszlan-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef951e7-1895-43ee-9153-f1c5d108d08d.jpg","index":0,"item":"ee63dad4-5536-4c33-9ddf-053be6c0d7a8","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Kenya-Nairobi-oroszlan-tamadas","timestamp":"2025. április. 20. 16:38","title":"Oroszlán marcangolt szét egy tizennégy éves lányt Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456b48c7-7da3-49a3-ab75-f77fd0ef48f9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez egy egyenlőtlen alku, amit nyugodtan el lehetne engedni – mondta a Momentum politikusa, aki szerint a locsolkodás a férfiaknak legalábbis jóval kellemesebb, mint a nőknek.","shortLead":"Ez egy egyenlőtlen alku, amit nyugodtan el lehetne engedni – mondta a Momentum politikusa, aki szerint a locsolkodás...","id":"20250421_Cseh-Katalin-locsolkodasrol-nok-ferfiak-hagyomany-egyenlotlen-alku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456b48c7-7da3-49a3-ab75-f77fd0ef48f9.jpg","index":0,"item":"72653a29-3e19-4b48-8ca4-3857c44c5874","keywords":null,"link":"/elet/20250421_Cseh-Katalin-locsolkodasrol-nok-ferfiak-hagyomany-egyenlotlen-alku","timestamp":"2025. április. 21. 17:05","title":"Cseh Katalin: Húsvéthétfő egy újabb nap, amikor nekünk, nőknek el kell tűrnünk valamit a hagyomány nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Andrij Szibiha elmondta, azt szeretnék, hogy az orosz erők valóban szüntessék be a tüzet minden fronton. ","shortLead":"Andrij Szibiha elmondta, azt szeretnék, hogy az orosz erők valóban szüntessék be a tüzet minden fronton. ","id":"20250419_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-andrej-szibiha-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af.jpg","index":0,"item":"c878c150-5b2a-47f7-8139-75fbf76121c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-andrej-szibiha-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 19. 20:32","title":"Az ukrán külügyminiszter szerint Putyin bármikor beleegyezhetne a 30 napos tűzszünetbe, de nem ezt teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa1c77-7307-4d71-941f-16e41cf9c19d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország az európai adófizetőkkel tol ki, ha nem szavazza meg az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását – erről a Financial Times ír, miközben a Guardian arról, hogy miért van értelme tüntetni Donald Trump ellen.","shortLead":"Magyarország az európai adófizetőkkel tol ki, ha nem szavazza meg az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását –...","id":"20250421_orban-putyin-esztorszag-magyarorszag-diktatura-minta-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8fa1c77-7307-4d71-941f-16e41cf9c19d.jpg","index":0,"item":"66ae64e4-241f-45a7-847b-15b609155bfb","keywords":null,"link":"/360/20250421_orban-putyin-esztorszag-magyarorszag-diktatura-minta-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 21. 13:35","title":"Orbán és Babis példája: a különbség drámai – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások levegőminősége Kaliforniában, mint korábban 30 év alatt.","shortLead":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások...","id":"20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91.jpg","index":0,"item":"0c1a8ab7-671b-4908-a6c9-af9c4f27291c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","timestamp":"2025. április. 21. 12:03","title":"Villanymozdonyokra cserélték a dízeleket Kaliforniában, ami utána történt, arra korábban 30 évet kellett várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b14207-5eac-42f4-85e7-a107a5ba592e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öt autó ütközött össze a Budapest felé tartó oldalon.","shortLead":"Öt autó ütközött össze a Budapest felé tartó oldalon.","id":"20250421_Baleset-volt-az-M5-oson-Ocsanal-5-kilometeres-a-sor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98b14207-5eac-42f4-85e7-a107a5ba592e.jpg","index":0,"item":"e42c717c-aabe-4bf8-a768-65840c56cc0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250421_Baleset-volt-az-M5-oson-Ocsanal-5-kilometeres-a-sor","timestamp":"2025. április. 21. 14:19","title":"Baleset volt az M5-ösön Ócsánál, 5 kilométeres a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]