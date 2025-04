Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ferenc átformálta az egyházat, de nem olyan mértékben, ahogyan remélte. A szegényeket képviselte, ám közben olyan eszméket támogatott, amelyek tartósították a nyomort. Vagyis hiába volt sok tekintetben az első, a mérlege kiábrándító. A bíborosokra nyomás fog nehezedni, hogy ne európai pápát válasszanak utódjának. Központi téma a világlapokban Ferenc pápa halála.","shortLead":"Ferenc átformálta az egyházat, de nem olyan mértékben, ahogyan remélte. A szegényeket képviselte, ám közben olyan...","id":"20250422_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"103858c6-c4c8-416a-ac6b-2dc8c6318915","keywords":null,"link":"/360/20250422_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 22. 11:02","title":"Ferenc pápa után nem kapcsolhat hátramenetbe egyház, mert akkor kettészakadnak a katolikusok – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8c76d8-44b9-4cfb-82f1-9bfb225c7d49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt köszönetet mondott Ferenc pápának. Magyar Péter szerint pápaként is ember maradt. A kormány egy Isten nyugosztaljával tudta le a dolgot. Hazai reakciók Ferenc pápa halálára.","shortLead":"Semjén Zsolt köszönetet mondott Ferenc pápának. Magyar Péter szerint pápaként is ember maradt. A kormány egy Isten...","id":"20250421_ferenc-papa-halala-magyarorszagi-reakciok-karacsony-semjen-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8c76d8-44b9-4cfb-82f1-9bfb225c7d49.jpg","index":0,"item":"faa71b36-008f-4e23-bf51-4e0d89e0f34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_ferenc-papa-halala-magyarorszagi-reakciok-karacsony-semjen-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 21. 11:51","title":"Elárvult a világ – írta Karácsony Gergely a pápa halálára, egy idő után Orbán Viktor is posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Klasszikus játékkal bővül a Duolingo, hamarosan mindenkinél megjelenik az alkalmazásban a sakk is. Az abszolút kezdők mellett azok is örülhetnek ennek, akik bizonytalanok a tudásukban.","shortLead":"Klasszikus játékkal bővül a Duolingo, hamarosan mindenkinél megjelenik az alkalmazásban a sakk is. Az abszolút kezdők...","id":"20250422_duolingo-sakk-kurzus-uj-tanfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312.jpg","index":0,"item":"c3bd209e-1f63-42f4-b16a-df97ecc24b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_duolingo-sakk-kurzus-uj-tanfolyam","timestamp":"2025. április. 22. 14:03","title":"Ingyenes sakk-kurzus jön a Duolingóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","shortLead":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","id":"20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815.jpg","index":0,"item":"bc76d3b4-da77-4eb8-ae43-0337cae8aa16","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","timestamp":"2025. április. 22. 10:40","title":"A TEK ment a családját terrorizáló férfiért Gyálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyette a Kossuth teret ajánlották fel a tüntetés helyszínének, mert ott nem zavarnának. ","shortLead":"Helyette a Kossuth teret ajánlották fel a tüntetés helyszínének, mert ott nem zavarnának. ","id":"20250422_hadhazy-majus-1-tuntetes-nem-engedelyezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"4c24ade5-e539-46fe-b843-7e822ee93fda","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_hadhazy-majus-1-tuntetes-nem-engedelyezik","timestamp":"2025. április. 22. 11:53","title":"Nem engedélyezi a rendőrség Hadházy május elsejére tervezett hídfoglalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3213663-5f9c-4a80-9c57-5411243e96dc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa halála miatt csúszik Carlo Acutis szentté avatása. A 2000-es években, leukémiában elhunyt fiú sportcipős, farmeres holttestét Assisiben őrzik. ","shortLead":"Ferenc pápa halála miatt csúszik Carlo Acutis szentté avatása. A 2000-es években, leukémiában elhunyt fiú sportcipős...","id":"20250421_carlo-acutis-szentte-avatas-halasztas-ferenc-papa-halala-assisi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3213663-5f9c-4a80-9c57-5411243e96dc.jpg","index":0,"item":"d695ff09-dd8f-41ca-9b46-e933defcabb7","keywords":null,"link":"/elet/20250421_carlo-acutis-szentte-avatas-halasztas-ferenc-papa-halala-assisi","timestamp":"2025. április. 21. 17:23","title":"Elhalasztották a kamaszként elhunyt Y-generációs csodatevő szentté avatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","shortLead":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","id":"20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7.jpg","index":0,"item":"6d1c7edc-2223-4b0a-8ed7-72b5e1ea641b","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","timestamp":"2025. április. 22. 09:06","title":"Olasz luxusbútorgyártó cégben bukkant fel egy Száraz Istvánhoz kötődő magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Yuval Noah Harari izraeli történész szerint logikus, hogy Trump olvasatában Ukrajna felel a háborúért, és ugyanez a felfogás felel Grönland elfoglalásának tervéért is. A helyzet azonban bonyolultabb, mint a középkorban volt. A kilátások pedig rosszabbak.","shortLead":"Yuval Noah Harari izraeli történész szerint logikus, hogy Trump olvasatában Ukrajna felel a háborúért, és ugyanez...","id":"20250421_Harari-financial-times-lapszemle-trump-rivalis-erodok-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd.jpg","index":0,"item":"a0507a26-5867-4b68-922d-ea7ecc8f0a3f","keywords":null,"link":"/360/20250421_Harari-financial-times-lapszemle-trump-rivalis-erodok-amerika","timestamp":"2025. április. 21. 08:36","title":"Harari: Semmi új nincsen Trump ijesztő víziójában, de több buktatót is rejt magában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]