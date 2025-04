Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Uppsala belvárosában dördültek el lövések.","shortLead":"Uppsala belvárosában dördültek el lövések.","id":"20250429_svedorszag-uppsala-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005.jpg","index":0,"item":"973a473e-88d9-44b0-9b53-c39d2c2e0429","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_svedorszag-uppsala-lovoldozes","timestamp":"2025. április. 29. 19:31","title":"Lövöldözés volt Svédországban, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eb0e54-d838-4e5f-afd1-f8f0d7795097","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pozsonyban találkozott a magyar és a szlovák miniszterelnök.","shortLead":"Pozsonyban találkozott a magyar és a szlovák miniszterelnök.","id":"20250428_orban-viktor-robert-fico-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4eb0e54-d838-4e5f-afd1-f8f0d7795097.jpg","index":0,"item":"2761b649-fd41-488a-8994-269c2f73e339","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orban-viktor-robert-fico-szlovakia","timestamp":"2025. április. 28. 20:48","title":"Orbán és Fico megállapodtak a gáztranzit növeléséről, majd egyetértettek az ukrajnai béke fontosságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197ee5ed-2abd-48fa-a0dd-88aea6616597","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy 258 paragrafusos salátatörvénybe rejtette el a kormány a 2022-ben óriási botrányt kiváltó rendelet szövegét. ","shortLead":"Egy 258 paragrafusos salátatörvénybe rejtette el a kormány a 2022-ben óriási botrányt kiváltó rendelet szövegét. ","id":"20250430_tarvagas-rendelet-torveny-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197ee5ed-2abd-48fa-a0dd-88aea6616597.jpg","index":0,"item":"b9e3e1f3-5330-49d3-9131-1a9d9a95f04a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_tarvagas-rendelet-torveny-kormany","timestamp":"2025. április. 30. 10:07","title":"Törvénybe írná a kormány a tarvágásról szóló, felháborodást kiváltó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","shortLead":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","id":"20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c.jpg","index":0,"item":"af6cf509-d907-4fd5-9155-ce36452baa96","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 12:39","title":"Kínai állami cég vinné a felszámolás alá került dunaújvárosi hengerművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e879fe25-fd13-48fc-8049-f2e24bcd49d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Barnamezős fejlesztésről van szó, a környezetvédelmi hatóság már megkezdte eljárását.","shortLead":"Barnamezős fejlesztésről van szó, a környezetvédelmi hatóság már megkezdte eljárását.","id":"20250430_hvg-Waterfront-Loft-lakopark-Obuda-Biggeorge-Alapkezelo-Nagygyorgy-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e879fe25-fd13-48fc-8049-f2e24bcd49d5.jpg","index":0,"item":"45207864-9215-4249-9119-0698bdd4876d","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-Waterfront-Loft-lakopark-Obuda-Biggeorge-Alapkezelo-Nagygyorgy-Tibor","timestamp":"2025. április. 30. 05:45","title":"Lakótornyokat épít Óbudán a 33. leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden kerület megdrágult, a legdurvábban éves összevetésben a II., ahol 56 százalékos volt az áremelkedés.","shortLead":"Minden kerület megdrágult, a legdurvábban éves összevetésben a II., ahol 56 százalékos volt az áremelkedés.","id":"20250428_Budapest-ingatlanpiac-ujepitesu-lakasok-millios-negyzetmeterar-atlagar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd.jpg","index":0,"item":"1b7450ae-4167-4b30-923a-18fe3bafa6a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Budapest-ingatlanpiac-ujepitesu-lakasok-millios-negyzetmeterar-atlagar","timestamp":"2025. április. 28. 15:50","title":"Milliós négyzetméter-átlagár alatt sehol sincs már új lakás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump korábban optimistán nyilatkozott arról, hogy hamarosan megszülethet Indiával a megállapodás.","shortLead":"Donald Trump korábban optimistán nyilatkozott arról, hogy hamarosan megszülethet Indiával a megállapodás.","id":"20250430_usa-vamalku-howard-lutnick","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af.jpg","index":0,"item":"ea080646-82c1-44e5-8af2-87145a257a26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_usa-vamalku-howard-lutnick","timestamp":"2025. április. 30. 10:36","title":"Az amerikai pénzügyminiszter szerint vámalkut kötöttek egy meg nem nevezett nagy országgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel is beszélget durva szexuális fantáziákról egy teszt szerint. Az OpenAI is megszólalt az ügyben.","shortLead":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel...","id":"20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"2079f377-5136-4c26-885e-7fbf90359b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 29. 09:23","title":"Az OpenAI chatbotja is szexchatel gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]