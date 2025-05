Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e30c5c60-d915-4f24-871a-2a85002d24c7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök régóta lobbizik, Erdő pedig a komoly esélyesek között van. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök régóta lobbizik, Erdő pedig a komoly esélyesek között van. ","id":"20250507_erdo-peter-papa-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e30c5c60-d915-4f24-871a-2a85002d24c7.jpg","index":0,"item":"f9f6e966-28dc-4f21-8f0b-42b4da250bc6","keywords":null,"link":"/360/20250507_erdo-peter-papa-konklave","timestamp":"2025. május. 07. 07:30","title":"Libération: Orbán sikere is lenne, ha Erdő Pétert választanák meg pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc50093-8efe-487d-88e1-99b42feb4e69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lelkesek az első kritikák a Machine Head régóta várt új albumáról, amelyet hamarosan Budapesten is bemutatnak, ráadásul a műfajban szintén legendás Fear Factoryval együtt.","shortLead":"Lelkesek az első kritikák a Machine Head régóta várt új albumáról, amelyet hamarosan Budapesten is bemutatnak, ráadásul...","id":"20250507_machine-head-koncert-budapest-unatoned-fear-factory-barba-negra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebc50093-8efe-487d-88e1-99b42feb4e69.jpg","index":0,"item":"ff268783-7300-42c3-9523-7bc908bf7a90","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_machine-head-koncert-budapest-unatoned-fear-factory-barba-negra","timestamp":"2025. május. 07. 15:01","title":"„Olyan durva, hogy orvosi alkalmassági kéne hozzá” – sikeres lemezzel érkezik a metállegenda Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30d9d61-e834-4cf4-9367-8fa53cec3203","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az izraeli férfit a lengyel hatóságok keresték.","shortLead":"Az izraeli férfit a lengyel hatóságok keresték.","id":"20250506_rendorseg-budapest-elfogas-nemzetkozi-bunszervezet-vezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a30d9d61-e834-4cf4-9367-8fa53cec3203.jpg","index":0,"item":"c54d8278-6c0e-42ad-9cd8-9f14773eb3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_rendorseg-budapest-elfogas-nemzetkozi-bunszervezet-vezetoje","timestamp":"2025. május. 06. 09:10","title":"Budapest belvárosában fogták el egy nemzetközi bűnszervezet vezetőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814ba0b4-a56d-4a7a-938a-aa23a61b2a85","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Másfél év után újabb előzetest adott ki a késve érkező Grand Theft Auto VI-hoz a Rockstar Games, de immáron azt is tudni, hogy miről – és kikről – fog szólni az új játék története. És izgalmasnak tűnik; nem kicsit, nagyon.","shortLead":"Másfél év után újabb előzetest adott ki a késve érkező Grand Theft Auto VI-hoz a Rockstar Games, de immáron azt is...","id":"20250507_grand-theft-auto-vi-elozetes-gta6-rockstar-games","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/814ba0b4-a56d-4a7a-938a-aa23a61b2a85.jpg","index":0,"item":"0f9bde6d-607e-48e6-9bea-dc1638104239","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_grand-theft-auto-vi-elozetes-gta6-rockstar-games","timestamp":"2025. május. 07. 10:55","title":"Bűn, szerelem, száguldás: befutott a GTA 6 második előzetese (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját. A Hogy mi?! című kép, amely a tavalyi budapesti informális EU-csúcson készült, a legjobb Magyarországon készült hírképért járó különdíjat is elnyerte. Nagyítás galériánkban a legjobb díjazott fotókból válogattunk.","shortLead":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc.jpg","index":0,"item":"acf82061-b042-464f-90a2-5cf42d51891d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","timestamp":"2025. május. 06. 10:14","title":"Hogy mi?! Válogatás a 43. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb képeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak a 2026-os választáson. A HVG-nek adott interjúban azt mondta, ez egyszerre vezethet rendszerváltáshoz és a Momentum túléléséhez is. Szerinte azt kell eldönteni, hogy a probléma vagy a megoldás része akarnak lenni. A volt elnök beszélt arról is, mit tehetnének most más ellenzéki pártok, és mit tesz ő, ha a terve kudarcba fullad.","shortLead":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak...","id":"20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f.jpg","index":0,"item":"a87d330c-a472-4a0c-af34-5bb9398ecb9a","keywords":null,"link":"/360/20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","timestamp":"2025. május. 07. 18:18","title":"Fekete-Győr András: „Harcostársaimat ne küldjék vágóhídra, a Momentum tud sikeres lenni a parlamenten kívül is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c79790-8677-499a-a579-7de1089e9f85","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A pilóta és a fegyverzetet kezelő tiszt sikeresen katapultált.","shortLead":"A pilóta és a fegyverzetet kezelő tiszt sikeresen katapultált.","id":"20250507_repulogep-hordozo-fa-18-super-hornet-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c79790-8677-499a-a579-7de1089e9f85.jpg","index":0,"item":"08e89faf-4b48-4be7-9b4c-28b5831c7a9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_repulogep-hordozo-fa-18-super-hornet-baleset","timestamp":"2025. május. 07. 12:45","title":"Néhány napon belül a második amerikai F/A-18-as harci repülőgép zuhant a tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX központja működik. Ez jóval többről szól, mint egyszerű közigazgatási szójátékról.","shortLead":"Több mint 10 év után hivatalosan egy új településsé minősítik azt területet, ahol az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX...","id":"20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74758b14-15f4-4284-91fb-86a219132bd0.jpg","index":0,"item":"af8a3d1f-e369-4a5a-9e8a-892ab97a588f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_elon-musk-spacex-starbase-csillagvaros-megalapitas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 05. 20:14","title":"Saját városa lett Elon Musknak. Mi lehet a „texasi utópia” célja? Mi lesz Csillagvárosból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]