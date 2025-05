Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f6628916-8284-446e-9a5d-947f2989769b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik rendszámos, de kérdés, hogy így is lehet-e jogosítvány nélkül vezetni.","shortLead":"Úgy tűnik rendszámos, de kérdés, hogy így is lehet-e jogosítvány nélkül vezetni.","id":"20250507_Tesla-motort-kapott-a-Citroen-miniautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6628916-8284-446e-9a5d-947f2989769b.jpg","index":0,"item":"ee9ebfaf-1493-4bae-b4e6-6531749e596b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Tesla-motort-kapott-a-Citroen-miniautoja","timestamp":"2025. május. 07. 20:20","title":"Tesla-motort kapott a Citroen Ami - 900 Nm-es városi rakéta lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301ffe14-d01c-4766-adc9-ee71537c5017","c_author":"Horváth Zoltán, Lindner András ","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc lemondott pártja, a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról. Teljesen visszavonul a közélettől, a választásokon sem indul, és elválik feleségétől, Dobrev Klárától. A volt miniszterelnökkel a HVG 2003-ban készített portréinterjút, amikor sportminiszterként debütált kormányzati szerepben. Alább ezt a cikket közöljük újra.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc lemondott pártja, a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról...","id":"20250508_Gyurcsany-Ferenc-gyermek-ifjusagi-es-sportminiszter-HVG-portre-2003-oktober-11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/301ffe14-d01c-4766-adc9-ee71537c5017.jpg","index":0,"item":"97549097-e6ba-4c2e-b988-30d49f84c2cb","keywords":null,"link":"/360/20250508_Gyurcsany-Ferenc-gyermek-ifjusagi-es-sportminiszter-HVG-portre-2003-oktober-11","timestamp":"2025. május. 08. 14:34","title":"„Nem szokásom bedobni a törülközőt” – Gyurcsány Ferenc a HVG-nek 2003-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6300ca-02e2-4d6c-8d2e-97a4fd514538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyház vezetői eddig nem foglalkoztak a problémával, Erdő Pétert és Ferenc pápát is kritizálták.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyház vezetői eddig nem foglalkoztak a problémával, Erdő Pétert és Ferenc pápát is...","id":"20250507_konklave-egyhaz-bantalmazas-szexualis-visszaeles-Roma-Erdo-Peter-biborosok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d6300ca-02e2-4d6c-8d2e-97a4fd514538.jpg","index":0,"item":"c5113cca-2ad8-44fa-9c49-197dbd502d01","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_konklave-egyhaz-bantalmazas-szexualis-visszaeles-Roma-Erdo-Peter-biborosok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 14:37","title":"Miközben a bíborosok a konklávéra készülnek, civilek az egyházon belüli szexuális visszaélésekre hívják fel a figyelmet Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb.jpg","index":0,"item":"09a189df-ee2c-414b-ae83-690c30e11bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","timestamp":"2025. május. 07. 11:15","title":"Marabu Féknyúz: Román, magyar, két tovaras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645df3b-acdb-4e90-81cf-e1227bfd36d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szülők megtévesztésére hegyezik ki a legújabb csalásformát, amiben egy veszélyes hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az embert. ","shortLead":"A szülők megtévesztésére hegyezik ki a legújabb csalásformát, amiben egy veszélyes hivatkozás megnyitására próbálják...","id":"20250508_atveros-sms-csalas-whatsapp-uj-telefonszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e645df3b-acdb-4e90-81cf-e1227bfd36d6.jpg","index":0,"item":"520c54b2-3dc5-4fde-99f9-4c67719bbe66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_atveros-sms-csalas-whatsapp-uj-telefonszam","timestamp":"2025. május. 08. 13:03","title":"Ön is kapott ilyen üzenetet? Azonnal törölje, mert veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2163f2-dc38-4b21-a019-14f127836ab7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem engedték tovább Aleksandar Vucsicsot, miután a moszkvai reptereket az ukrán dróntámadások miatt lezárták.","shortLead":"Nem engedték tovább Aleksandar Vucsicsot, miután a moszkvai reptereket az ukrán dróntámadások miatt lezárták.","id":"20250507_szerb-elnok-moszkva-baku-repuloter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c2163f2-dc38-4b21-a019-14f127836ab7.jpg","index":0,"item":"5e20a2a7-77bc-4f7d-bacc-b5ffba60ade2","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_szerb-elnok-moszkva-baku-repuloter","timestamp":"2025. május. 07. 15:34","title":"Hiába indult kerülővel Moszkvába, Bakuban ragadt egy időre a szerb elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni, és jelenleg ennek Putyin a legnagyobb akadálya.","shortLead":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni, és jelenleg...","id":"20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"0563ef56-e680-4e7c-9903-52bc9220377f","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 07. 15:42","title":"Trump ukrajnai különmegbízottja 30 kilométeres demilitarizált zónát hozna létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc50093-8efe-487d-88e1-99b42feb4e69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lelkesek az első kritikák a Machine Head régóta várt új albumáról, amelyet hamarosan Budapesten is bemutatnak, ráadásul a műfajban szintén legendás Fear Factoryval együtt.","shortLead":"Lelkesek az első kritikák a Machine Head régóta várt új albumáról, amelyet hamarosan Budapesten is bemutatnak, ráadásul...","id":"20250507_machine-head-koncert-budapest-unatoned-fear-factory-barba-negra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebc50093-8efe-487d-88e1-99b42feb4e69.jpg","index":0,"item":"ff268783-7300-42c3-9523-7bc908bf7a90","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_machine-head-koncert-budapest-unatoned-fear-factory-barba-negra","timestamp":"2025. május. 07. 15:01","title":"„Olyan durva, hogy orvosi alkalmassági kéne hozzá” – sikeres lemezzel érkezik a metállegenda Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]