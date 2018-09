Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Gerincgyógyászati Központ mindent bevallott a 2014 és 2017 közötti időszakról.","shortLead":"Az Országos Gerincgyógyászati Központ mindent bevallott a 2014 és 2017 közötti időszakról.","id":"20180924_Onkent_tette_kozze_korhazi_fertozesekrol_szolo_adatait_egy_korhaz_a_TASZ_meg_is_dicserte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf0d7ac-5564-4089-93eb-14558fa7946b","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Onkent_tette_kozze_korhazi_fertozesekrol_szolo_adatait_egy_korhaz_a_TASZ_meg_is_dicserte","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:36","title":"Önként tette közzé kórházi fertőzésekről szóló adatait egy kórház, a TASZ meg is dicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640e9b2e-d129-44a7-bcc2-5701320a3eb4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világ legdrágább, a becslések szerint akár egymillió fontot is érő skót whiskyjére lehet licitálni október 3-án a Bonhams árverési ház edinburgh-i aukcióján.","shortLead":"A világ legdrágább, a becslések szerint akár egymillió fontot is érő skót whiskyjére lehet licitálni október 3-án...","id":"20180925_360_millio_forintot_erhet_a_whiskyk_szent_gralja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=640e9b2e-d129-44a7-bcc2-5701320a3eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217916e4-6835-4fd3-b135-b504e415bb30","keywords":null,"link":"/elet/20180925_360_millio_forintot_erhet_a_whiskyk_szent_gralja","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:20","title":"360 millió forintot érhet a whiskyk szent grálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7f4bbd-b1b9-46a0-bda6-cd86347b9d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tényleg nehéz eldönteni. ","shortLead":"Tényleg nehéz eldönteni. ","id":"20180925_Schmidt_Maria_vagy_az_onironia_mestere_vagy_nem_erti_a_viccet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f7f4bbd-b1b9-46a0-bda6-cd86347b9d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ef738b-3c25-481e-bd86-8272c5359669","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Schmidt_Maria_vagy_az_onironia_mestere_vagy_nem_erti_a_viccet","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:41","title":"Schmidt Mária vagy az önirónia mestere, vagy nem érti a viccet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262762ca-38de-4910-8e14-6a2928385e00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ellentmondásos ítéletet hozott a német bíróság.","shortLead":"Ellentmondásos ítéletet hozott a német bíróság.","id":"20180925_Ra_lehete_kenyszeriteni_arab_legitarsasagot_arra_hogy_felvegyen_egy_izraeli_utast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=262762ca-38de-4910-8e14-6a2928385e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1418d3e4-b0ee-4bcc-88ba-dc3cec1d9fa0","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Ra_lehete_kenyszeriteni_arab_legitarsasagot_arra_hogy_felvegyen_egy_izraeli_utast","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:37","title":"Rá lehet-e kényszeríteni arab légitársaságot arra, hogy felvegyen egy izraeli utast?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafbd8ce-2098-4f9b-b50d-2a77434f4fe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a túl fáradt sofőrök számos halálos és egyéb sérüléssel járó baleset okozói, a droggal és az alkohollal szemben a kimerültséget még nem lehet vérteszttel mérni. Ezen akarnak változtatni a kutatók.","shortLead":"Bár a túl fáradt sofőrök számos halálos és egyéb sérüléssel járó baleset okozói, a droggal és az alkohollal szemben...","id":"20180924_Faradt_soforoket_tartoztathatnak_fel_a_rendorok_ha_sikerul_kifejleszteni_ezt_a_vertesztet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafbd8ce-2098-4f9b-b50d-2a77434f4fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79607591-4f9a-4ea9-ad9c-f0a8c6d5de0e","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Faradt_soforoket_tartoztathatnak_fel_a_rendorok_ha_sikerul_kifejleszteni_ezt_a_vertesztet","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:41","title":"Lecsapnak a fáradt sofőrökre a rendőrök, ha sikerül kifejleszteni ezt a vértesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Növekedett a számuk, gyorsan le is húzták őket a veszélyeztetett fajok listájáról. A bíró szerint elhamarkodottan.","shortLead":"Növekedett a számuk, gyorsan le is húzták őket a veszélyeztetett fajok listájáról. A bíró szerint elhamarkodottan.","id":"20180925_Nincs_veszelyben_Maci_Laci_megsem_engedik_a_grizzlyvadaszatot_a_Yellowstone_Parkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccdbf8f-7980-4309-8a28-31e5dd89849e","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Nincs_veszelyben_Maci_Laci_megsem_engedik_a_grizzlyvadaszatot_a_Yellowstone_Parkban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:12","title":"Nincs veszélyben Maci Laci, nem engedik a grizzlyvadászatot a Yellowstone Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","shortLead":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","id":"20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27b31af-b7ea-43c6-b23b-961c336172fd","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:38","title":"Lehet-e feminista egy cigánylány, akit a szülei 14 évesen adnak férjhez, és rögtön teherbe is esik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5bd1ba-2546-4156-b5ff-18477264d089","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyverrel rabolta ki a mezőtúri dohányboltot, majd távozott. A rendőrség nyomravezetői díjat tűzött ki.","shortLead":"Fegyverrel rabolta ki a mezőtúri dohányboltot, majd távozott. A rendőrség nyomravezetői díjat tűzött ki.","id":"20180925_Felmillio_forintot_erhet_ha_felismeri_ezt_a_trafikrablot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e5bd1ba-2546-4156-b5ff-18477264d089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff0f993-e33a-4d0a-8744-3a31eda72940","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Felmillio_forintot_erhet_ha_felismeri_ezt_a_trafikrablot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:42","title":"Félmillió forintot érhet, ha felismeri ezt a trafikrablót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]