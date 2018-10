Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel az intézményben a papokon kívül mindenki hallássérült volt, senki sem hallotta a gyerekek sikolyait. ","shortLead":"Mivel az intézményben a papokon kívül mindenki hallássérült volt, senki sem hallotta a gyerekek sikolyait. ","id":"20180930_A_hallasserult_gyerekeket_kulon_jellel_utasitottak_oralis_szexre_az_olasz_papok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b66f93-573d-4408-bad1-b9cb70384e76","keywords":null,"link":"/elet/20180930_A_hallasserult_gyerekeket_kulon_jellel_utasitottak_oralis_szexre_az_olasz_papok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:43","title":"A hallássérült gyerekeket külön jellel utasították orális szexre az olasz papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"Balogh Csaba","category":"gazdasag","description":"Megegyezett Elon Musk az ellene eljárást indító amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel (SEC) abban az ügyben, melyet csalás miatt indítottak a Tesla-alapító ellen.","shortLead":"Megegyezett Elon Musk az ellene eljárást indító amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel (SEC) abban az ügyben...","id":"20180930_elon_musk_tesla_elnok_lemondas_tozsdefelugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcbd96a-3af0-4487-ad70-07fca36cdaa4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_elon_musk_tesla_elnok_lemondas_tozsdefelugyelet","timestamp":"2018. szeptember. 30. 00:13","title":"Lemond Elon Musk a Tesla elnöki tisztségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9b0db9-34b2-4962-b2fd-263e97fc6020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így mindjárt többen juhászkodnának. ","shortLead":"Így mindjárt többen juhászkodnának. ","id":"20180930_Meghogy_unalmas_pasztorelet_Lehet_sportkocsival_is_terelni_a_birkakat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb9b0db9-34b2-4962-b2fd-263e97fc6020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d797bd40-d7be-4259-8dd3-d70a1f57c0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_Meghogy_unalmas_pasztorelet_Lehet_sportkocsival_is_terelni_a_birkakat__video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:17","title":"Méghogy unalmas pásztorélet? Mindjárt más, ha sportkocsival lehet terelni a birkákat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén is lesz nyugdíjprémium-kifizetés, és minden számítás szerint nagyobb lesz, mint legutóbb volt, mondta a miniszterelnök hétfőn az Országházban, az Idősek Tanácsa ülésén.","shortLead":"Idén is lesz nyugdíjprémium-kifizetés, és minden számítás szerint nagyobb lesz, mint legutóbb volt, mondta...","id":"20181001_Orban_Iden_meg_tobb_lesz_a_nyugdijpremium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdc15d3-a7ce-465e-9932-9bb0f747e5ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Orban_Iden_meg_tobb_lesz_a_nyugdijpremium","timestamp":"2018. október. 01. 12:17","title":"Orbán: Idén még több lesz a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amihez nyúl a felcsúti expolgármester, arannyá változik.","shortLead":"Amihez nyúl a felcsúti expolgármester, arannyá változik.","id":"20180930_Meszaros_Lorinc_ingatlanbefektetokent_is_nagyot_kaszalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c7c6-427f-427e-ac9b-350533374631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Meszaros_Lorinc_ingatlanbefektetokent_is_nagyot_kaszalt","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:09","title":"Mészáros Lőrinc ingatlanbefektetőként is nagyot kaszált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571b2f4a-da29-4fa5-8ce6-0c6c0dc28970","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A felvonulók a mellrákszűrés fontosságára hívják fel a figyelmet.","shortLead":"A felvonulók a mellrákszűrés fontosságára hívják fel a figyelmet.","id":"20180930_Lezarjak_kora_este_a_Lanchidat_felvonulas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=571b2f4a-da29-4fa5-8ce6-0c6c0dc28970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ce2977-cea5-49dc-9265-985d378c339e","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Lezarjak_kora_este_a_Lanchidat_felvonulas_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:53","title":"Lezárják kora este a Lánchidat felvonulás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","shortLead":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","id":"20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea008d-f2f0-4a71-a410-7bda82fea85e","keywords":null,"link":"/sport/20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","timestamp":"2018. október. 01. 10:27","title":"Magyar kapust igazolt az Aston Villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365942dc-4f4e-47a2-9d99-cecfdcba55de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már egy hodály is leégett, 15 hektáron ég a tűz.","shortLead":"Már egy hodály is leégett, 15 hektáron ég a tűz.","id":"20180929_Langol_az_osgyep_a_Hortobagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365942dc-4f4e-47a2-9d99-cecfdcba55de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3406e3e-8a56-49e2-8a5f-af889ae8c8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Langol_az_osgyep_a_Hortobagyon","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:56","title":"Lángol az ősgyep a Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]