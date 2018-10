Több mint három és fél évtizede, egész pontosan az 1981-es Táncdalfesztivál óta ismerheti a közönség, számtalan alkalommal láthattuk színpadon, mégis, igazi meglepetés, hogy szólóalbummal rukkol elő Márton András. Persze veretes hagyománya van a popzene történelmében a dobfelszerelés mögül a mikrofonhoz előrelépő dobosnak – Ringo Starr, Phil Collins, Don Henley, hogy csak néhány nevet említsük. Márton András most első kislemezdalát, a Csak alszom című számot és annak klipjét mutatja be itt a hvg.hu-n, a teljes album, a Szívgárda december elején érkezik.

Bár azt, hogy szólólemezt ad ki, nem láttuk jönni, Mártont eddig is sokoldalú embernek ismerhettük meg. Amellett, hogy a KFT dobosa, ő a zenekar menedzsere-producere a nyolcvanas évek óta, írt dalokat is az együttesnek, sőt énekelt is KFT-lemezen. Mi több: a KFT nagyobb koncertjeinek a forgatókönyvét is ő állította össze. Fordított Beatles-dalszövegeket, valamint szerkesztett és kiadott napilap stílusú történelemkönyvet SzemTanú címmel.

Elindítója és szervezője volt eddig három David Bowie-emlékkoncertnek, szervezett kortárs zenei együttest ScArt néven, melyben az űr hangjaira alapozva játszottak instrumentális zenét (s ezzel a formációval Fonogram díjat nyertek). 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét kapta. Van egy bogárhátú VW-je, szeret biciklizni, a körültekintő táplálkozás híve.

A nagylemezt felvezető kislemezdal, a Csak alszom egy fura állapotról szól: "Egy dal arról a helyzetről, amikor az ember nincs jelen a saját életében, egyszercsak azon kapja magát, hogy átaludta az élete kis vagy nagy részét – a mindfulness tökéletes ellentéte" – mondja Márton. A dal klipjét Karsai Kata, az SZFE elsőéves hallgatója és Erdész Tamás rendezte, a helyszínek többek közt az A38 Hajó, a Lupa Beach és a biatorbágyi viadukt.

Ami pedig az albumot illeti, az tulajdonképpen nem is teljesen közelmúltbéli történet, hiszen a Szívgárda című nagylemez címadó dalának alapja 15 éve született. Most ez a szám (melyben a KFT tagjai is közreműködnek) is elkészült -- és mellé még 4. Az albumon összesen 9 dal szerepel majd: az 5 új dal mellett 4, a KFT-albumokról már ismert Márton-szerzemény, mindegyiket Márton András énekli és dobolja. A nagylemez december 7-én jelenik meg fizikai formátumban és online.

Az album elkészítését egyébként az Indiegogón közösségi finanszírozással, előrendeléssel már most is lehet támogatni. A támogatásért cserébe Márton András válogatott izgalmakat és különlegességeket kínál: a támogató hozzájuthat cintányérból készült lámpához, részt vehet a még zajló stúdiómunkában, de nyerhet személyes beszélgetést vacsorameghívással. A CD és letölthető digitális formátum mellett egy lemezbemutató rendezvényre is bejelentkezhetnek az érdeklődők.

"A személyes szférán túlra tekintő anyag, melyet nagyvárosi benyomások, életérzések inspirálták" – meséli az albumról a zenész-producer. "Érdekes, de ahogy jöttek a dallamok, valahonnan érkeztek hozzájuk szavak, mondatok, de angolul. Félig-meddig meg is voltak így a dalszövegek, már „csak” le kellett fordítanom magamat az anyanyelvemre. Úgyhogy ezek a szövegek fordítások, ne kérdezzétek, ki lehet az eredeti szerző, nem adta meg az elérhetőségét. És, hogy miért éppen most? Sok pillanat volt már, amikor egy-egy demót hallgatva azt gondoltom: úristen, ezt még nem fejeztem be! Na, majd most. Aztán folytattam valami mást. De hirtelen felébredtem ebből az álomszerű állapotból, amikor csomó egyéb dologban pörög az ember. És azt mondtam: ja, bocs, akkor most ez következik! Hát, valahogy így!"

A még zajló felvételeken az anno rövid ideig KFT-frontemberként is üzemelő Mohai Tamás gitáros, Háry Péter basszusgitáros-billentyűs és Premecz Mátyás zongorista szerepelnek, a felvételek a budapesti Pannonia Stúdióban és Háry kecskeméti házistúdiójában, a Holy Hole-ban zajlottak-zajlanak. Az album masteringje egy legendás helyen, a Beatles-albumok felvételeinek mágikus-misztikus helyszínén, londoni Abbey Road stúdióban készül.

És akkor itt a Márton András-szólópremier: