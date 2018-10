Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes erről is tárgyalt hétfői vatikáni látogatásán.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes erről is tárgyalt hétfői vatikáni látogatásán.","id":"20181009_Magyarorszagra_johet_Ferenc_Papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bba5ee-905d-4c33-a465-d17d33832a81","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Magyarorszagra_johet_Ferenc_Papa","timestamp":"2018. október. 09. 07:13","title":"Magyarországra jöhet Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet vásárolnak, mint korábban, de a környezetszennyező műszál is egyre inkább hódít. Biztató kezdeményezéseket kerestünk Portugáliában és Magyarországon.","shortLead":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet...","id":"20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f085d-8f51-41d4-a1ee-bca0abcdc29a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","timestamp":"2018. október. 10. 20:00","title":"Nyissa ki a szekrényét: van rózsaszárból vagy PET-palackból készült ruhája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d66ec8-32df-4928-a532-def54ffb480d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olyan megyéből visznek el egy gyárat, ahol folyamatosan jönnek létre új munkahelyek – ez volt a kormány válasza, amikor megkérdezték, mit tettek, hogy ne kerüljön külföldre a győri cukorkagyár.","shortLead":"Egy olyan megyéből visznek el egy gyárat, ahol folyamatosan jönnek létre új munkahelyek – ez volt a kormány válasza...","id":"20181009_Negro_munka_gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d66ec8-32df-4928-a532-def54ffb480d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5404df41-a794-4c87-8d4a-a00be9fcb2ec","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Negro_munka_gyor","timestamp":"2018. október. 09. 09:39","title":"A kormány a Negro-gyár külföldre költözéséről: úgyis sok már a munkahely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","shortLead":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","id":"20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657ec7ad-743e-4f32-b73f-cb5e0956ac87","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. október. 09. 22:01","title":"A Velencei Bizottság is vizsgálja a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, akit Prága adott ki tavasszal az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz...","id":"20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e078f2e0-73f4-4b7a-9ec8-a2c4b430597f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","timestamp":"2018. október. 10. 06:06","title":"Pszichiátriai vizsgálatra küldik a csehek által Amerikának kiadott orosz hackert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport szerint a Szkripal-ügy második gyanúsítottja az orosz katonai hírszerzés (GU) katonaorvosa.","shortLead":"A Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport szerint a Szkripal-ügy második gyanúsítottja az orosz katonai hírszerzés (GU...","id":"20181008_azonosithattak_a_masik_novicsokos_tamadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da88d3-adae-40a9-9d99-6b2be70f4fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_azonosithattak_a_masik_novicsokos_tamadot","timestamp":"2018. október. 08. 22:17","title":"Azonosították a másik novicsokos támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b874634-8539-4461-be02-d2dbe29cfdae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik legmenőbb fintech startup az amerikai tőzsdefelügyelet szerint 165 millió dollárt mosott tisztára. ","shortLead":"Az egyik legmenőbb fintech startup az amerikai tőzsdefelügyelet szerint 165 millió dollárt mosott tisztára. ","id":"20181009_Innovativ_banknak_hittek_tobb_mint_150_millio_dollart_moshatott_tisztara_a_fintech_startup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b874634-8539-4461-be02-d2dbe29cfdae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029dc93d-bac2-49d4-873c-a7e0e017775c","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Innovativ_banknak_hittek_tobb_mint_150_millio_dollart_moshatott_tisztara_a_fintech_startup","timestamp":"2018. október. 09. 10:44","title":"Csalással vádolják az idén az Év Bankárának válaszott startup-vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Domokos László megállapította, hogy minden a legnagyobb rendben van.","shortLead":"Domokos László megállapította, hogy minden a legnagyobb rendben van.","id":"20181009_A_fideszes_kepviselobol_lett_ASZelnok_szerint_a_kormany_szabalyosan_es_megbizhatoan_kezeli_a_kozpenzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1e5dbf-ea3f-417e-9012-cd79aab2d14f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_A_fideszes_kepviselobol_lett_ASZelnok_szerint_a_kormany_szabalyosan_es_megbizhatoan_kezeli_a_kozpenzeket","timestamp":"2018. október. 09. 08:34","title":"A fideszes képviselőből lett ÁSZ-elnök szerint a kormány megbízhatóan kezeli a közpénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]