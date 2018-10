Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Lynzy Lab nevű, Texasban élő lány hétfőn tette fel a Youtube-ra egy szál gitáros dalát, amelyben Trump azon mondatán ironizál, miszerint \" félelmetes időket\" kell megélniük manapság a férfiaknak. A dalból kevesebb mint egy hét alatt lett sláger, Lynzy Lab pedig már közönség előtt, kórussal is fellépett vele. ","shortLead":"Egy Lynzy Lab nevű, Texasban élő lány hétfőn tette fel a Youtube-ra egy szál gitáros dalát, amelyben Trump azon...","id":"20181012_Szegeny_fiuk_remito_idoket_eltek__ot_nap_alatt_lett_gigaslager_a_Trumpon_ironizalo_dal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8441e89-526c-4748-bd38-ad762cce7eed","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Szegeny_fiuk_remito_idoket_eltek__ot_nap_alatt_lett_gigaslager_a_Trumpon_ironizalo_dal","timestamp":"2018. október. 12. 11:43","title":"\"Szegény fiúk, rémítő időket éltek\" – öt nap alatt lett gigasláger a Trumpon ironizáló dalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24765992-c25c-431e-83a6-ed67a63ce937","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"David Dawson kis híján feladta festőkarrierjét azért, hogy Lucian Freud társaságát élvezhesse, a festő ecseteit és vásznait pakolgathassa. Idővel az öreg művész barátja és állandó modellje lett. Vele beszélgettünk Freud napi rutinjáról, a képein ábrázolt meztelenségről, legkülönösebb modelljéről, Erzsébet királynőről és egy utolsó pillanatig alkotó ember haláláról. ","shortLead":"David Dawson kis híján feladta festőkarrierjét azért, hogy Lucian Freud társaságát élvezhesse, a festő ecseteit és...","id":"20181011_Husz_evig_segitett_es_allt_aktot_Freudnak__interju_a_festozseni_asszisztensevel_es_muzsajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24765992-c25c-431e-83a6-ed67a63ce937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3294f28a-c27b-4922-bc88-05a508e080d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Husz_evig_segitett_es_allt_aktot_Freudnak__interju_a_festozseni_asszisztensevel_es_muzsajaval","timestamp":"2018. október. 11. 20:00","title":"Aki 20 évig állt aktot Lucian Freudnak – a festőzseni múzsája mesélt a hvg.hu-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","shortLead":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","id":"20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd757c6-290c-4bd5-91e0-bcd6448d479d","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","timestamp":"2018. október. 13. 13:12","title":"Új helyszínt találtak az A38-ról kitiltott, szabadkőművesekről szóló előadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ed37f-7d23-42f6-9f18-82e00be737f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy azért, mert Toroczkai korábban feljelentést tett bennfentes kereskedelem bűncselekménye miatt az OTP ellen is.","shortLead":"Lehet, hogy azért, mert Toroczkai korábban feljelentést tett bennfentes kereskedelem bűncselekménye miatt az OTP ellen...","id":"20181012_Nem_nyithatott_szamlat_az_OTPnel_a_Jobbikbol_kivalt_Mi_Hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=723ed37f-7d23-42f6-9f18-82e00be737f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2671df45-a561-4ebc-b0cf-3e4008b31175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Nem_nyithatott_szamlat_az_OTPnel_a_Jobbikbol_kivalt_Mi_Hazank","timestamp":"2018. október. 12. 08:49","title":"Nem nyithatott számlát az OTP-nél a Jobbikból kivált Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 728 állásos kocsiparkoló 446,1 millió, a 13 állásos buszparkoló pedig nettó 310,3 millió forintból készülhet el.\r

","shortLead":"A 728 állásos kocsiparkoló 446,1 millió, a 13 állásos buszparkoló pedig nettó 310,3 millió forintból készülhet el.\r

","id":"20181013_A_Puskasenal_is_nagyobb_parkolo_dukal_a_kisvardai_stadionnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d77828-3f1c-47ee-955d-4fcd53be9398","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_A_Puskasenal_is_nagyobb_parkolo_dukal_a_kisvardai_stadionnak","timestamp":"2018. október. 13. 09:46","title":"A Puskásénál is nagyobb parkoló dukál a kisvárdai stadionnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc51c5-d3a8-47d3-b8fd-1b583791c0bf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Mit tehet egy cégvezető, hogy a vállalkozását minél jobban szeresse a Google keresője, és hogyan tudhat meg minél többet az oda kattintókról? Erről hirdetett a Google előadást kkv-k vezetőinek. Mi is beültünk, hogy megnézzük, kiket érdekel egy ilyen képzés, és mit tud kínálni nekik a világ egyik legnagyobb techcége.","shortLead":"Mit tehet egy cégvezető, hogy a vállalkozását minél jobban szeresse a Google keresője, és hogyan tudhat meg minél...","id":"20181012_google_eloadas_digital_workshop_kereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc51c5-d3a8-47d3-b8fd-1b583791c0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e8f3a6-4f8a-41f9-88dc-9a1bf8e339a5","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_google_eloadas_digital_workshop_kereso","timestamp":"2018. október. 12. 15:09","title":"Minden cég első akar lenni a Google keresőjében, de ennek ára van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új tanulmány szerint az extrém hőhullám is szedett áldozatokat, nemcsak a hamu és a láva.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az extrém hőhullám is szedett áldozatokat, nemcsak a hamu és a láva.","id":"20181013_A_kitoro_Vezuv_felforralta_az_emberek_veret_es_szetrobbantotta_a_koponyajukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe751ba-982e-4647-b388-a6a44ff53997","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_kitoro_Vezuv_felforralta_az_emberek_veret_es_szetrobbantotta_a_koponyajukat","timestamp":"2018. október. 13. 09:21","title":"A kitörő Vezúv felforralta az emberek vérét és szétrobbantotta a koponyájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A személyes fájlok törlését előidéző hiba után néhány nappal újabb, kritikus rendellenességgel adott ki egy Windows-frissítést a Microsoft. Akinek már automatikusan letöltötte a gépe, az jobb, ha nem telepíti.","shortLead":"A személyes fájlok törlését előidéző hiba után néhány nappal újabb, kritikus rendellenességgel adott ki...","id":"20181012_microsoft_windows_10_kb_4462918_kb4462919_kb4464330_frissites_visszavonasa_kek_halal_hp_dell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c763a2aa-835c-4b10-a0d0-c86aece63c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_microsoft_windows_10_kb_4462918_kb4462919_kb4464330_frissites_visszavonasa_kek_halal_hp_dell","timestamp":"2018. október. 12. 13:43","title":"Vigyázzon, nehogy telepítse: újabb Windows-frissítést vontak vissza, kék halált okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]