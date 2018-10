Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EU-jogot is megsértheti, ahogy átírták a Ryanair üzletszabályzatát.","shortLead":"Az EU-jogot is megsértheti, ahogy átírták a Ryanair üzletszabályzatát.","id":"20181012_Irorszagba_kuldi_a_reklamalokat_a_Ryanair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38681cf0-e7a4-4238-8929-c19badc9c253","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Irorszagba_kuldi_a_reklamalokat_a_Ryanair","timestamp":"2018. október. 12. 15:52","title":"Írországba küldi a reklamálókat a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok érdekes kutatást végzett életében Stephen Hawking, aki a fekete lyukakat is rendszerint vizsgálta. Utóbbi témával kapcsolatos munkája nemrég nyilvános lett, így bárki beleolvashat. ","shortLead":"Sok érdekes kutatást végzett életében Stephen Hawking, aki a fekete lyukakat is rendszerint vizsgálta. Utóbbi témával...","id":"20181012_stephen_hawking_fekete_lyukak_kvantummechanika_albert_einstein_ur_gravitacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14512aa-7aa2-40f0-905c-deaa564194b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_stephen_hawking_fekete_lyukak_kvantummechanika_albert_einstein_ur_gravitacio","timestamp":"2018. október. 12. 19:35","title":"Stephen Hawking a halála előtt még befejezett egy fontos tudományos munkát, és most végre bárki elolvashatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sorra jelentik be a nyugati hatalmak, milyen orosz ügynököket kaptak rajta országukban. A moszkvai taktika változott: már nem is cáfolnak, inkább nevetségessé próbálják tenni a Nyugatot – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Sorra jelentik be a nyugati hatalmak, milyen orosz ügynököket kaptak rajta országukban. A moszkvai taktika változott...","id":"20181011_A_Nyugatnak_elege_van_az_orosz_ugynokokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a733e2-acf3-4c73-8554-3e17e1a8e684","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_A_Nyugatnak_elege_van_az_orosz_ugynokokbol","timestamp":"2018. október. 11. 12:28","title":"A Nyugatnak már nagyon elege van az orosz ügynökökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebe7436-b49e-4e72-b8a2-c1115e0bb496","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre kevesebb ellenőr marad meg a BKK-nál, már bevételbiztosítási segédmunkatársakat kell felvenni.","shortLead":"Egyre kevesebb ellenőr marad meg a BKK-nál, már bevételbiztosítási segédmunkatársakat kell felvenni.","id":"20181012_Elbujhat_a_BKK_rekordblicceloje_a_MAVon_utazo_tarsa_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebe7436-b49e-4e72-b8a2-c1115e0bb496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e12d171-1cce-440d-85f0-2736ba1f782b","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Elbujhat_a_BKK_rekordblicceloje_a_MAVon_utazo_tarsa_mogott","timestamp":"2018. október. 12. 13:20","title":"Elbújhat a BKK rekordbliccelője a MÁV-on utazó társa mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c239a2-3463-4737-a9e4-89eafdaa88e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő maga csak fedezte a pedofil papokat.","shortLead":"Ő maga csak fedezte a pedofil papokat.","id":"20181012_Lemondott_Washington_erseke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c239a2-3463-4737-a9e4-89eafdaa88e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dc327f-5fdb-4dfc-9d74-c43582a253de","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Lemondott_Washington_erseke","timestamp":"2018. október. 12. 14:26","title":"A pedofilbotrány miatt lemondott Washington érseke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook apróhirdetési felületén, a Marketplace-en már mesterséges intelligencia is segít, hogy mihamarabb nyélbe üssék az üzletet a felhasználók.","shortLead":"A Facebook apróhirdetési felületén, a Marketplace-en már mesterséges intelligencia is segít, hogy mihamarabb nyélbe...","id":"20181012_facebook_marketplace_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c842947f-9bd2-4147-9e71-626e764c245f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_facebook_marketplace_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 12. 15:03","title":"Még könnyebb lesz pénzt keresni a Facebookon, felturbózták az apróhirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban lehessen keresni.","shortLead":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban...","id":"20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1f8865-ae7f-4ad3-9c1f-c6b8578ba0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","timestamp":"2018. október. 11. 13:03","title":"Nagyon hasznos újítás jön a Dropboxba, öröm lesz használni – már annak, aki fizet érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"Gulyás László","category":"tudomany","description":"Egy gép számára azok a feladatok a nehezek, amiket mi, emberek szinte gondolkodás nélkül oldunk meg és fordítva: a nekünk nehéz problémák sokszor a gép számára triviálisak. Hozzászólás Bojár Gábor informatikai forradalomról szóló vitaindítójához.","shortLead":"Egy gép számára azok a feladatok a nehezek, amiket mi, emberek szinte gondolkodás nélkül oldunk meg és fordítva...","id":"20181012_Kozmu_lesze_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b94f8-53bd-4da0-a712-938b7e418195","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_Kozmu_lesze_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 12. 16:00","title":"Közmű lesz-e a mesterséges intelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]