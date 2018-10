Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Fel kell mérni a MÁV-nál az állam tulajdonban álló vagy oda kerülő, de a \"vasútüzemhez nem szükséges\" területeit.","shortLead":"Fel kell mérni a MÁV-nál az állam tulajdonban álló vagy oda kerülő, de a \"vasútüzemhez nem szükséges\" területeit.","id":"20181013_felmeres_vasut_mav_penzugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1ca332-1080-41e4-a1ef-716151c1ea01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_felmeres_vasut_mav_penzugyminiszter","timestamp":"2018. október. 13. 09:21","title":"5 milliárdért mérik fel a vasút fölösleges épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a kijelölt helyeken sem lehet rágyújtani ezentúl.","shortLead":"Még a kijelölt helyeken sem lehet rágyújtani ezentúl.","id":"20181012_Szijjarto_Peter_nem_kegyelmezett_betiltotta_a_dohanyzast_a_kulugy_osszes_epuleteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696c556a-5ac6-4c61-9b52-44962e7af0ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Szijjarto_Peter_nem_kegyelmezett_betiltotta_a_dohanyzast_a_kulugy_osszes_epuleteben","timestamp":"2018. október. 12. 21:22","title":"Szijjártó Péter nem kegyelmezett: betiltotta a dohányzást a külügy összes épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1804e39-b25e-4958-866c-711d69190c5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt, a Nyugat által elhagyott sereg nézett szembe a törökkel, és mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie.","shortLead":"Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt...","id":"20181011_Mohacs_Fodor_Pal_torokok_csata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1804e39-b25e-4958-866c-711d69190c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f04c13d-457f-44d5-9b5a-bb62bdbb6001","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Mohacs_Fodor_Pal_torokok_csata","timestamp":"2018. október. 11. 14:46","title":"Mohács a hősies helytállás példája is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc4a806-be6d-4a36-b9c2-880d01914890","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már az 500 milliárd forintot közelíti a magyarországi magánegészségügyi szolgáltatók éves árbevétele, és az orvosokat, ápolókat is sorra csábítják át az állami intézményektől.","shortLead":"Már az 500 milliárd forintot közelíti a magyarországi magánegészségügyi szolgáltatók éves árbevétele, és az orvosokat...","id":"20181011_Egyre_tobb_penzt_fizet_a_maganegeszsegugyre_aki_teheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffc4a806-be6d-4a36-b9c2-880d01914890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e61b8df-de62-46fa-9f14-6f86cf477744","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Egyre_tobb_penzt_fizet_a_maganegeszsegugyre_aki_teheti","timestamp":"2018. október. 11. 18:12","title":"Egyre több pénzt fizet a magánegészségügyre, aki teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beruházási összérték 1100 milliárd forint, ebbe újabb sportlétesítmények is beleférnek.","shortLead":"A beruházási összérték 1100 milliárd forint, ebbe újabb sportlétesítmények is beleférnek.","id":"20181012_Kikerult_a_lista_a_kormany_Budapestre_tervezett_gigaberuhazasairol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b0edd8-9c53-4016-a1ed-3d5fc960bf2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Kikerult_a_lista_a_kormany_Budapestre_tervezett_gigaberuhazasairol","timestamp":"2018. október. 12. 10:05","title":"Kikerült a lista a kormány Budapestre tervezett gigaberuházásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb50b25-2618-4dfa-a4d1-63bc5b6f22e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez legalább a harmadik ilyen eset, amikor a Tesla központjából növelték meg az autóik hatótávját.","shortLead":"Ez legalább a harmadik ilyen eset, amikor a Tesla központjából növelték meg az autóik hatótávját.","id":"20181012_tesla_hatotav_hurrikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb50b25-2618-4dfa-a4d1-63bc5b6f22e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4b7959-c936-4cdc-8ae2-ab7798074f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_tesla_hatotav_hurrikan","timestamp":"2018. október. 12. 09:24","title":"Elon Musk megnyomta a gombot, és extra hatótávot kaptak a hurrikán elől menekülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai rapper az Ovális Irodában vendégeskedett Donald Trump elnöknél.\r

","shortLead":"Az amerikai rapper az Ovális Irodában vendégeskedett Donald Trump elnöknél.\r

","id":"20181012_kanye_west_rapper_donald_trump_feher_haz_ovalis_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba176c39-d26f-405b-80c1-5784766a4bb7","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_kanye_west_rapper_donald_trump_feher_haz_ovalis_iroda","timestamp":"2018. október. 12. 06:35","title":"Egészen bizarr beszédet nyomott le Kanye West a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ce221e-2a7e-49e8-9a90-65d900a14ecc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség külföldiekre gyanakszik.","shortLead":"A rendőrség külföldiekre gyanakszik.","id":"20181011_Nem_sokaig_orult_Tanzania_elso_milliardosa_elraboltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ce221e-2a7e-49e8-9a90-65d900a14ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c87ffa-1276-4def-846e-94adca9dc2fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Nem_sokaig_orult_Tanzania_elso_milliardosa_elraboltak","timestamp":"2018. október. 11. 15:36","title":"Nem sokáig örült Tanzánia első milliárdosa, elrabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]