Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senkit nem szállítottak el, most még csak figyelmeztettek. ","shortLead":"Senkit nem szállítottak el, most még csak figyelmeztettek. ","id":"20181016_27_hajlektalant_figyelmeztettek_a_rendorok_a_betiltas_elso_napjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf31316-fe9b-4d83-a8ad-b91bf6309e1e","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_27_hajlektalant_figyelmeztettek_a_rendorok_a_betiltas_elso_napjan","timestamp":"2018. október. 16. 16:21","title":"27 hajléktalant figyelmeztettek a rendőrök a betiltás első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f11f12-92f4-4c98-86d3-c25b8ee5ea46","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Hétvégén egészben kijött a magyar HBO nagy dobásának befejező évada. Egy kicsit sem túlzunk, ha azt mondjuk: Miklósiék nagyon rosszul jártak a hőn áhított aranyélettel. A cikkben spoilerek vannak, ha még nem látta az egész évadot, óvatosan olvasson!","shortLead":"Hétvégén egészben kijött a magyar HBO nagy dobásának befejező évada. Egy kicsit sem túlzunk, ha azt mondjuk: Miklósiék...","id":"20181015_Aranyelet_harmadik_evad_HBO_sorozat_Miklosi_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17f11f12-92f4-4c98-86d3-c25b8ee5ea46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bab7b6c-2da0-46d9-bb67-07633feec193","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Aranyelet_harmadik_evad_HBO_sorozat_Miklosi_csalad","timestamp":"2018. október. 15. 20:00","title":"Megnézte az Aranyélet utolsó évadát? És tud már levegőt venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kimondták: a hatóságok megsértették több, iskolai tankönyvek forgalmazásával foglalkozó cég jogait.","shortLead":"Kimondták: a hatóságok megsértették több, iskolai tankönyvek forgalmazásával foglalkozó cég jogait.","id":"20181016_A_strasbourgi_birosag_elmarasztalta_Magyarorszagot_a_tankonyvpiac_allami_monopolizalasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d72ecca-b056-45db-b62e-624fed0bb37c","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_strasbourgi_birosag_elmarasztalta_Magyarorszagot_a_tankonyvpiac_allami_monopolizalasa_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 12:16","title":"A strasbourgi bíróság elmarasztalta Magyarországot a tankönyvpiac államosítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","shortLead":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","id":"20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698107c1-7e16-4e75-b24f-46f55ca8641c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","timestamp":"2018. október. 17. 05:10","title":"Ma is szebbik arcát mutatja az ősz, akár 25 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztusban derült ki, hogy a kormány megszüntetné a társadalmi nemek tanulmánya mesterszakot, most már az erről szóló kormányhatározat is megszületett.","shortLead":"Augusztusban derült ki, hogy a kormány megszüntetné a társadalmi nemek tanulmánya mesterszakot, most már az erről szóló...","id":"20181015_Itt_a_kormanyhatarozat_hivatalosan_is_vege_a_genderszaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c2aefd-4ba6-4888-bedb-c481f7d077e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Itt_a_kormanyhatarozat_hivatalosan_is_vege_a_genderszaknak","timestamp":"2018. október. 15. 19:52","title":"Itt a kormányhatározat, hivatalosan is vége a genderszaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kecskemét–Lajosmizse–Budapest-vonalon kell nagyobb késésekre számítani.","shortLead":"A Kecskemét–Lajosmizse–Budapest-vonalon kell nagyobb késésekre számítani.","id":"20181016_Vonat_es_auto_utkozott_ossze_Kecskemet_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41ba522-84cc-4b06-a091-892a9c7440f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vonat_es_auto_utkozott_ossze_Kecskemet_mellett","timestamp":"2018. október. 16. 07:42","title":"Vonat és autó ütközött össze Kecskemét mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Norton Security vírusirtót is készítő Symantec rendelkezik egy olyan renszerrel, amely képes lehet megvédeni a torrentezőket a vírusoktól. Sokak problémáját oldaná meg a szabadalom.","shortLead":"A Norton Security vírusirtót is készítő Symantec rendelkezik egy olyan renszerrel, amely képes lehet megvédeni...","id":"20181016_torrent_symantec_virusvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f82e5-b48b-462d-99ba-4e61b51d7b5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_torrent_symantec_virusvedelem","timestamp":"2018. október. 16. 08:03","title":"Torrentezik? Ha ezt bevezetik, nyugodtabban alhat majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan a lakás-takarékpénztárakat választották. Most épp ezt venné el a parlamenti többség.","shortLead":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan...","id":"20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f588b7-2f92-4415-a7e6-d658f282d191","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","timestamp":"2018. október. 15. 15:49","title":"Az állami támogatás megszüntetésével a legfőbb vonzerejüket vesztenék el a lakástakarékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]