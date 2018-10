Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cc8bc17-90f7-43f0-9eb3-699cd19a1a62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csak ötödik a magyar bajnokságban Mészáros Lőrinc kézicsapata.\r

\r

","shortLead":"Csak ötödik a magyar bajnokságban Mészáros Lőrinc kézicsapata.\r

\r

","id":"20181021_A_90es_evek_ota_eloszor_vesztett_ket_bajnokit_egymas_utan_a_Veszprem_kezilabda_csapata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc8bc17-90f7-43f0-9eb3-699cd19a1a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb23978-45a0-49db-80c9-a2fb939257f8","keywords":null,"link":"/sport/20181021_A_90es_evek_ota_eloszor_vesztett_ket_bajnokit_egymas_utan_a_Veszprem_kezilabda_csapata","timestamp":"2018. október. 21. 21:35","title":"A 90-es évek óta először vesztett két bajnokit egymás után a Veszprém kézilabda csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zseniális fotót posztolt az Instagramjára.","shortLead":"Zseniális fotót posztolt az Instagramjára.","id":"20181023_A_csipos_humoru_Amy_Schumer_meg_a_terhesseget_is_poennal_jelenti_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbfb303-ef6d-4775-aa69-a1d002d4f66d","keywords":null,"link":"/elet/20181023_A_csipos_humoru_Amy_Schumer_meg_a_terhesseget_is_poennal_jelenti_be","timestamp":"2018. október. 23. 16:29","title":"A csípős humorú Amy Schumer még a terhességét is poénnal jelenti be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elege lett Tim Cooknak: személyesen kéri, hogy vonják vissza a Bloomberg Businessweek cikkét, amelyben kínai kémchipekkel hozták összefüggésbe, többek között, az Apple-t.","shortLead":"Elege lett Tim Cooknak: személyesen kéri, hogy vonják vissza a Bloomberg Businessweek cikkét, amelyben kínai...","id":"20181023_tim_cook_apple_bloomberg_kinai_kemkedo_chipek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2306911b-ebbd-4ef7-8e75-3513cb01bf23","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_tim_cook_apple_bloomberg_kinai_kemkedo_chipek","timestamp":"2018. október. 23. 10:03","title":"Tim Cook követeli: vonja vissza a Bloomberg a „kémkedő rizsszemekről” szóló cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4d2ab9-7794-413b-bdec-16933b5bd51f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Bár valamivel toleránsabb a társadalom, mint korábban, a dadogó emberekről sokan még mindig a sztereotípiák mentén alkotnak véleményt. Pedig az akadozó beszéd csak egy szelete a problémának, a dadogók rengeteg kudarcélményt gyűjthetnek be, emiatt szorongóvá, zárkózottá válhatnak. Ma van a dadogás elfogadásának világnapja.","shortLead":"Bár valamivel toleránsabb a társadalom, mint korábban, a dadogó emberekről sokan még mindig a sztereotípiák mentén...","id":"20181022_Dadogas_beszedhiba_sztereotipiak_dadogo_felnottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4d2ab9-7794-413b-bdec-16933b5bd51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43305940-a76a-44b7-a5c4-0ed84b4326fd","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Dadogas_beszedhiba_sztereotipiak_dadogo_felnottek","timestamp":"2018. október. 22. 10:00","title":"Gyakran félek megszólalni, mert kínos lenne, ha épp akkor akadna be a lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvédek közben várják a bírák reakcióját felhívásukra, amely szerint ne várják meg a bojkottot azért, mert embereket ítélnek el szegénységük miatt","shortLead":"Az ügyvédek közben várják a bírák reakcióját felhívásukra, amely szerint ne várják meg a bojkottot azért, mert...","id":"20181023_Nem_segit_de_megalaz_harman_fagytak_meg_az_utcan_a_hajlektalanuldozes_kezdete_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d5b2a2-060d-468a-b68b-e992ae0c1092","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Nem_segit_de_megalaz_harman_fagytak_meg_az_utcan_a_hajlektalanuldozes_kezdete_ota","timestamp":"2018. október. 23. 11:58","title":"Nem segít, de megaláz: hárman fagytak meg az utcán a hajléktalanüldőzés kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f386f10-c70f-46ff-a11e-7e3a03ce412f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hivatalos és vicces NASA app lehetővé teszi, hogy olyan szelfit készítsen, mintha a világűrben lenne.","shortLead":"Egy hivatalos és vicces NASA app lehetővé teszi, hogy olyan szelfit készítsen, mintha a világűrben lenne.","id":"20181022_nasa_selfies_app_szelfi_vilagur_hatterekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f386f10-c70f-46ff-a11e-7e3a03ce412f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4fddaf-55b0-468a-841e-adddc3fdbc1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_nasa_selfies_app_szelfi_vilagur_hatterekkel","timestamp":"2018. október. 22. 10:03","title":"Szelfizne a világűrben? Ez sem lehetetlen a NASA ingyenes alkalmazásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó tavaly vonult vissza a válogatottságtól, de szükség esetén a továbbiakban is segít a csapatnak.","shortLead":"A kézilabdázó tavaly vonult vissza a válogatottságtól, de szükség esetén a továbbiakban is segít a csapatnak.","id":"20181023_nagy_laszlo_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_visszateres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82d0bbb-33a5-4ce0-9b67-0cec628d73d6","keywords":null,"link":"/sport/20181023_nagy_laszlo_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_visszateres","timestamp":"2018. október. 23. 15:55","title":"Nagy László visszatér, ha bajba kerül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"120 órát dolgozom egy héten. Mind messzebbre kerülök a gyermekeimtől és a barátaimtól- így nyilatkozott a modern menedzser életformájáról Elon Musk. A Tesla vezére nem dicsekedett és nem panaszkodott, hanem bemutatta, hogy manapság a döntéshozó helyzetben milyen elvárással kerül szembe valaki. ","shortLead":"120 órát dolgozom egy héten. Mind messzebbre kerülök a gyermekeimtől és a barátaimtól- így nyilatkozott a modern...","id":"20181022_Embertelen_komedia_miert_nincs_tobb_noi_menedzser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f3acd4-2399-409a-ada8-2b27fe9c6ed3","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Embertelen_komedia_miert_nincs_tobb_noi_menedzser","timestamp":"2018. október. 22. 12:05","title":"„Embertelen komédia”: miért nincs több női menedzser?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]