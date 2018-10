Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62023751-e1e9-49f4-a7e7-2775f51bb818","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A légi fotózás és a történetmesélés erejét egyesíti Radisics Milán Water.Shapes.Earth című nagyszabású fotó kiállítása, amely a Német Természetfotós Szövetség fesztiválján mutatkozik be októberben. Radisics Milán idén 11 országot járt be, 741 alkalommal emelkedett a levegőbe, 111 órát töltött a magasban drón segítségével, és összesen 1 443 kilométert tett meg a legkülönfélébb terepeket pásztázva. Az absztrakt határain mozgó képei új perspektívát adnak arról, hogyan alakítja a víz mindennapi életünket, a légi perspektívából adódó meghökkentő látványok pedig teljesen új nézőpontból engednek rálátást a már jól ismert helyszínekre, ugyanakkor a képek segítségével felfedezhetőek olyan területek is, melyeket a Google-n és a NASA-n kívül eddig még senki sem örökített meg. ","shortLead":"A légi fotózás és a történetmesélés erejét egyesíti Radisics Milán Water.Shapes.Earth című nagyszabású fotó kiállítása...","id":"20181024_A_WaterShapesEarth_foto_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62023751-e1e9-49f4-a7e7-2775f51bb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d603401-0771-4524-aa17-a58b31e4053c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181024_A_WaterShapesEarth_foto_projekt","timestamp":"2018. október. 26. 17:25","title":"Képek, amelyeket a Google-n és a NASA-n kívül eddig még senki sem örökített meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hírszerzői jelentések szerint Donald Trump iPhone-ját az oroszok mellett a kínaiak is lehallgatják, a kommunista rezsim pedig nem ment el szó nélkül a dolog mellett.","shortLead":"Hírszerzői jelentések szerint Donald Trump iPhone-ját az oroszok mellett a kínaiak is lehallgatják, a kommunista rezsim...","id":"20181026_donald_trump_iphone_lehallgatasi_ugy_kina_oroszorszag_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b38eefd-5f61-4424-9de8-4afbc87ecd0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_donald_trump_iphone_lehallgatasi_ugy_kina_oroszorszag_huawei","timestamp":"2018. október. 26. 14:03","title":"Félelmetes vagy vicces? Kína odaszúrt egyet Amerikának Donald Trump iPhone-jai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén eddig 28 ezerrel többen haltak meg, mint ahány gyerek született.","shortLead":"Idén eddig 28 ezerrel többen haltak meg, mint ahány gyerek született.","id":"20181026_Egyre_kevesebb_magyar_vallal_gyereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96053e9-418b-4dd0-aba2-cd7dc655afe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181026_Egyre_kevesebb_magyar_vallal_gyereket","timestamp":"2018. október. 26. 09:55","title":"Egyre kevesebb magyar vállal gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f37de8-e592-46b3-93d1-acb940533098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU-tüntetésre szerettek volna résztvevőket szállítani vele, nekik természetesen nem adták oda ugyanazt a buszt, amely az Orbán-beszédre vitt embereket. ","shortLead":"A CEU-tüntetésre szerettek volna résztvevőket szállítani vele, nekik természetesen nem adták oda ugyanazt a buszt...","id":"20181026_A_Momentum_is_elkerte_az_egyik_fideszes_onkormanyzat_kisbuszat_on_szerint_megkapta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04f37de8-e592-46b3-93d1-acb940533098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14ee0ac-87e7-42da-b7be-729f6113e180","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_A_Momentum_is_elkerte_az_egyik_fideszes_onkormanyzat_kisbuszat_on_szerint_megkapta","timestamp":"2018. október. 26. 16:00","title":"A Momentum is elkérte az egyik fideszes önkormányzat kisbuszát, ön szerint megkapta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2384441d-70b1-4057-9853-6e31b67efcd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál partoknál vették filmre egy drónról, ahogy belakmároznak a tigriscápák. ","shortLead":"Az ausztrál partoknál vették filmre egy drónról, ahogy belakmároznak a tigriscápák. ","id":"20181026_Videora_vettek_ahogy_egy_oszlo_balnatetembol_falatozik_egy_capacsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2384441d-70b1-4057-9853-6e31b67efcd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a8ab00-e88c-4968-9474-0d570ad4d9f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_Videora_vettek_ahogy_egy_oszlo_balnatetembol_falatozik_egy_capacsapat","timestamp":"2018. október. 26. 14:30","title":"Videóra vették, ahogy egy oszló bálnatetemből falatozik egy cápacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48690199-2b8c-4232-a1a0-2b5b3029b47e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élőszereplős sorozatot készít a Showtime a Halo-játékok témáján alapuló univerzumból, a produkció a hírek szerint hazánkban forog majd. A stáb 2019-et jelölte meg a munka kezdetének.","shortLead":"Élőszereplős sorozatot készít a Showtime a Halo-játékok témáján alapuló univerzumból, a produkció a hírek szerint...","id":"20181026_halo_videojatek_sorozat_showtime","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48690199-2b8c-4232-a1a0-2b5b3029b47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0971ff-253e-4db6-9e69-e7a7814bd6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_halo_videojatek_sorozat_showtime","timestamp":"2018. október. 26. 09:33","title":"Bombameglepetés: Budapesten forgatják a Halo-játékokból készülő sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nem folytatok személyes hadjáratot Orbán Viktorral, és vele jó a személyes kapcsolatom – nyilatkozta a hvg.hu kérdésére Emmanuel Macron. A francia államfő azonban nem hagyott kétséget afelől, hogy a magyarországi jogállamiság helyzetét aggasztónak tartja. Szerinte a 7-es cikkely szerinti eljárás alkalmas a vitás kérdések rendezésére. Macron a visegrádi országok négy szerkesztőségének válaszolt, és az egész régiónak üzeni: \"egy olyan Európa, ami nem halad, halálra van ítélve\".","shortLead":"Nem folytatok személyes hadjáratot Orbán Viktorral, és vele jó a személyes kapcsolatom – nyilatkozta a hvg.hu kérdésére...","id":"20181026_Emmanuel_Macron_interju_Visegradi_negyek_Orban_EPvalasztas_Franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d2e425-f0f4-49d4-afe5-dc0d8c587b60","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Emmanuel_Macron_interju_Visegradi_negyek_Orban_EPvalasztas_Franciaorszag","timestamp":"2018. október. 26. 06:30","title":"Emmanuel Macron: Aki lefitymálja a sokszínűséget, az saját magát árulja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e76270-bb38-4c15-a155-377d1f195ec2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Caroline Wozniacki nyáron kezdte rosszul érezni magát, először nem gyanakodott komolyabb bajra, de most rheumatoid arthritist diagnosztizáltak nála.","shortLead":"Caroline Wozniacki nyáron kezdte rosszul érezni magát, először nem gyanakodott komolyabb bajra, de most rheumatoid...","id":"20181026_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_korabbi_vilagelso_teniszezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e76270-bb38-4c15-a155-377d1f195ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062367f5-66de-4205-8093-d32758023959","keywords":null,"link":"/sport/20181026_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_korabbi_vilagelso_teniszezo","timestamp":"2018. október. 26. 20:50","title":"Súlyos betegséggel küzd a korábbi világelső teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]