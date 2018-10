Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"November 1-jén a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok.","shortLead":"November 1-jén a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok.","id":"20181031_Hosszu_hetvege_valtozik_a_MAV_menetrendje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02fee57-5b74-4be7-a426-2fe4cce3aa4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Hosszu_hetvege_valtozik_a_MAV_menetrendje","timestamp":"2018. október. 31. 13:34","title":"Hosszú hétvége: változik a MÁV menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","shortLead":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","id":"20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2545a3-a11a-4f53-8bf0-70d8b4c26bd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","timestamp":"2018. október. 30. 11:21","title":"16 éves ez a kis Renault Clio, mégis 8 millió forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04edf27-f585-4732-8e7c-49ce7efff356","c_author":"Szent-Iványi István","category":"itthon","description":"Nekünk (és persze a kárpátaljai magyaroknak is) nem az az érdekünk, hogy távol tartsuk Ukrajnát az euroatlanti közösségtől, hanem az, hogy ezt a közeledést elősegítsük. Vélemény.","shortLead":"Nekünk (és persze a kárpátaljai magyaroknak is) nem az az érdekünk, hogy távol tartsuk Ukrajnát az euroatlanti...","id":"20181030_A_magyar_kulpolitika_allatorvosi_lova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04edf27-f585-4732-8e7c-49ce7efff356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08fe88c-91ab-4ccb-acd1-82d3c7fbd84a","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_magyar_kulpolitika_allatorvosi_lova","timestamp":"2018. október. 30. 19:00","title":"A magyar külpolitika állatorvosi lova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne kelljen a szakértők szavát meghallgatni az ügyben, derül ki Ráday Mihály műemlék- és városvédő szavaiból. Most a Lánchíd kiszélesítése van soron, amit még Gerő Ernő sem lépett meg. De Ráday elmondja véleményét a többi budapesti gigaprojektről is, és azt is elárulja, melyik három betű fog nemsokára a város felett magasodni. ","shortLead":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne...","id":"20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b7b5ae-a345-487a-8372-f44ca07a0edd","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:20","title":"Ráday Mihály: \"Nem kellene Budapestből Dubajt csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a53a7b6-4861-42a9-9417-9c3b74b2692e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amikor lejött a pályáról, már érezte, baj van. Idén nem versenyez tovább.","shortLead":"Amikor lejött a pályáról, már érezte, baj van. Idén nem versenyez tovább.","id":"20181031_Megserult_Fucsovics_vege_a_szezonjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a53a7b6-4861-42a9-9417-9c3b74b2692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71831b4-3d1a-4765-88a8-02b1bcb4881e","keywords":null,"link":"/sport/20181031_Megserult_Fucsovics_vege_a_szezonjanak","timestamp":"2018. október. 31. 16:40","title":"Megsérült Fucsovics, vége a szezonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg munkaadó nem egy nyelvet beszél a dolgozókkal.","shortLead":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg...","id":"20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07c91bc-6610-4246-b668-9ae9d1ae35cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 09:18","title":"Ezért nem találnak munkaerőt a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ASP emberre nem veszélyes – hangsúlyozza a Nébih.","shortLead":"Az ASP emberre nem veszélyes – hangsúlyozza a Nébih.","id":"20181031_Nograd_megyebe_is_eljutott_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bb141b-044a-42fa-a162-5f4834a48c12","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nograd_megyebe_is_eljutott_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 31. 09:57","title":"Nógrád megyébe is eljutott az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az étrend-kiegészítő kapszulákat az interneten lehetett megrendelni, de olyan hatóanyagokat is tartalmaznak, amelyet csak orvos írhatna fel.","shortLead":"Az étrend-kiegészítő kapszulákat az interneten lehetett megrendelni, de olyan hatóanyagokat is tartalmaznak, amelyet...","id":"20181030_Tiltott_osszetevoket_tartalmazo_potencianoveloket_hiv_vissza_a_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc64b146-9d3a-485f-bb6f-dca1044100d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tiltott_osszetevoket_tartalmazo_potencianoveloket_hiv_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. október. 30. 12:02","title":"Tiltott összetevőket tartalmazó potencianövelőket hív vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]