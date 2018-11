Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ebc3c7-12e6-489f-ab00-a98ae866421d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Attól félnek a soproniak, hogy titokban kiárusítják a Fertő tó környékét; Angela Merkel bejelentette, hogy három év alatt fokozatosan visszavonul; több száz település szemétszállítása került bajba, amíg a kormány nem adott gyorssegélyt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Attól félnek a soproniak, hogy titokban kiárusítják a Fertő tó környékét; Angela Merkel bejelentette, hogy három év...","id":"20181104_Es_akkor_a_NER_ranezett_a_terkepre_nicsak_ott_a_Ferto_to","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ebc3c7-12e6-489f-ab00-a98ae866421d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6bd98c-21cf-47bc-a71f-90483218f2d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181104_Es_akkor_a_NER_ranezett_a_terkepre_nicsak_ott_a_Ferto_to","timestamp":"2018. november. 04. 10:00","title":"És akkor a NER ránézett a térképre: nicsak, ott a Fertő tó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","id":"20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2045368-21d7-47dd-84d4-d62d3d825694","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","timestamp":"2018. november. 05. 11:21","title":"Hivatalos fotókon az Aston Martin F1-technikás közúti hibrid hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem látom az okát a mellőzésnek - mondta róla a Marco Rossi szövetségi kapitány.","shortLead":"Nem látom az okát a mellőzésnek - mondta róla a Marco Rossi szövetségi kapitány.","id":"20181104_Dzsudzsak_visszaterhet_a_valogatottba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05ac259-61e4-48d8-aa17-58ceda245a80","keywords":null,"link":"/sport/20181104_Dzsudzsak_visszaterhet_a_valogatottba","timestamp":"2018. november. 04. 20:21","title":"Dzsudzsák visszatérhet a válogatottba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0639fdd-e901-4713-8506-10f30c16ec82","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A hiányos megállapodás, az izraeli jobboldal színjátéka és a palesztin terror is szerepet játszott a történelminek nevezett oslói megállapodás kisiklásában. Az ellentétek azóta is feloldhatatlanok, a jelenlegi vezetők pedig semmit sem tesznek azért, hogy ez változzon.","shortLead":"A hiányos megállapodás, az izraeli jobboldal színjátéka és a palesztin terror is szerepet játszott a történelminek...","id":"201840__oslo_25_eve__remeny_es_kudarc__ketton_allt_avasar__jeriko_falai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0639fdd-e901-4713-8506-10f30c16ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508c2be-e732-4b5b-be6b-30ddb39ae4e9","keywords":null,"link":"/vilag/201840__oslo_25_eve__remeny_es_kudarc__ketton_allt_avasar__jeriko_falai","timestamp":"2018. november. 04. 19:30","title":"25 évvel Oslo után: Netanjahuval, Abbásszal és Trumppal nem lesz izraeli-palesztin béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mekk Mester sírva könyörögne a receptért.","shortLead":"Mekk Mester sírva könyörögne a receptért.","id":"20181104_Mekk_Mester_is_megirigyelne_Falecekkel_javitottak_ki_a_serult_diszkoburkolatot_Egerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e67dc0d-ffe6-4985-9e0d-953c8918029d","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Mekk_Mester_is_megirigyelne_Falecekkel_javitottak_ki_a_serult_diszkoburkolatot_Egerben","timestamp":"2018. november. 04. 19:57","title":"Mekk Mester is megirigyelné: Falécekkel javították ki a sérült díszkő-burkolatot Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9809112-e812-4d1b-b1a9-1ab2cc34a2df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Európában többen jobban teljesítenek. A csehek megelőzték a szlovénokat, a románok már nem utolsók.","shortLead":"Kelet-Európában többen jobban teljesítenek. A csehek megelőzték a szlovénokat, a románok már nem utolsók.","id":"201841_keleteuropai_gdpk_acsehek_megeloztek_aszlovenokat_aromanok_mar_nem_utolsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9809112-e812-4d1b-b1a9-1ab2cc34a2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109316c-bfd2-429d-9689-bdec580c085e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201841_keleteuropai_gdpk_acsehek_megeloztek_aszlovenokat_aromanok_mar_nem_utolsok","timestamp":"2018. november. 04. 11:30","title":"GDP: A régi EU-tagok közül egyet megelőztünk, az újak közül kettő lehagyott minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d123a04-4c20-401b-835a-f089f30a0588","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legkorszerűbb robotikai gyárát építi fel, ígéri a sanghaji beruházásba 150 millió dollárral, azaz több mint 42 milliárd forinttal belevágó ABB. Az ember és gép együttműködését alapuló kollaboratív robotikát és a legkorszerűbb mesterséges intelligencia-kutatást egyaránt alkalmazzák majd. ","shortLead":"A világ legkorszerűbb robotikai gyárát építi fel, ígéri a sanghaji beruházásba 150 millió dollárral, azaz több mint 42...","id":"20181105_abb_sanghaji_gyar_robotok_robotika_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d123a04-4c20-401b-835a-f089f30a0588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1377f20a-15c7-4216-a194-72305032ac87","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_abb_sanghaji_gyar_robotok_robotika_kina","timestamp":"2018. november. 05. 11:33","title":"Videó: ilyen lesz a 42 milliárdból épülő üzem, ahol robotok gyártanak majd robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54332d99-d498-4ffb-9b0b-d8d110de1d71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghalt vasárnap Katerina Handzjuk ukrán civil aktivista, akit júliusban öntöttek le savval a dél-ukrajnai Herszonban. Egy korábbi vizsgálati anyag szerint valamilyen ukrán rendőrségi, illetve állami szerv állhat a nő elleni támadás mögött.","shortLead":"Meghalt vasárnap Katerina Handzjuk ukrán civil aktivista, akit júliusban öntöttek le savval a dél-ukrajnai Herszonban...","id":"20181104_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ukran_civil_aktivista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54332d99-d498-4ffb-9b0b-d8d110de1d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77056c17-3167-4c5e-ac7c-907f06fa98e1","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ukran_civil_aktivista","timestamp":"2018. november. 04. 16:09","title":"Belehalt sérüléseibe a savval leöntött ukrán civil aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]