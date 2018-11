Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokrata és a Magyar Krónika főszerkesztője egy róluk szóló véleménycikk után perelték be az Azonnalit.","shortLead":"A Demokrata és a Magyar Krónika főszerkesztője egy róluk szóló véleménycikk után perelték be az Azonnalit.","id":"20181107_Birosag_lehet_azt_mondani_Bencsikekre_hogy_egykori_kommunistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd37139a-35cd-4d40-a3b2-fd3429125634","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Birosag_lehet_azt_mondani_Bencsikekre_hogy_egykori_kommunistak","timestamp":"2018. november. 07. 19:47","title":"Bíróság: Lehet azt mondani Bencsikékre, hogy egykori kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke által korábban letiltott interjú a Magyar Hangban. A püspök soha nem hallott még a Nemzeti Együttműködés Rendszeréről, a NER-ről, a kritikus újságírókat pedig szellemi rabszolgának tartja.","shortLead":"Megjelent a Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke által korábban letiltott interjú a Magyar Hangban. A püspök soha nem...","id":"20181109_KissRigo_Laszlo_puspok_Nem_foglalkozom_partpolitikaval_de_Soros_veszelyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1333e2-50a9-4c98-90b1-6c9a57e1a0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_KissRigo_Laszlo_puspok_Nem_foglalkozom_partpolitikaval_de_Soros_veszelyes","timestamp":"2018. november. 09. 08:42","title":"Kiss-Rigó László püspök: Nem foglalkozom pártpolitikával, de Soros veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Elios-ügyben érintett Siófok polgármestere a hivatalon belül zárolta az iratokat, várta a rendőrség megjelenését, ez azonban nem történt meg. A médiából értesült róla, hogy a nyomozást lezárták.","shortLead":"Az Elios-ügyben érintett Siófok polgármestere a hivatalon belül zárolta az iratokat, várta a rendőrség megjelenését...","id":"20181108_Eliosugy_a_siofoki_varoshazat_fel_sem_kereste_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda91ed0-cded-4e53-bbe6-9c5a875179c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Eliosugy_a_siofoki_varoshazat_fel_sem_kereste_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 08. 20:19","title":"Elios-ügy: a siófoki városházát fel sem kereste a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecdf4a6-2afe-4b80-8330-de5c63039160","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak bízni tudunk abban, hogy megtréfálták a keresőóriás kamerás autóját, és nem történt komoly baleset.","shortLead":"Csak bízni tudunk abban, hogy megtréfálták a keresőóriás kamerás autóját, és nem történt komoly baleset.","id":"20181109_a_nap_fotoja_foldon_fekvo_zalai_biciklis_a_google_terkepen_maps","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aecdf4a6-2afe-4b80-8330-de5c63039160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8857aea-8e6e-4129-9cd8-748b7ef4b38b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_a_nap_fotoja_foldon_fekvo_zalai_biciklis_a_google_terkepen_maps","timestamp":"2018. november. 09. 06:41","title":"A nap fotói: földön fekvő biciklisek a Google magyar térképén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6d4686-51ab-4880-b0aa-ba236dabb82e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Inka gyógyítás hátfájásra, beszélgetés egyiptomi istenekkel, ezoterikus tusfürdő és atlantiszi nyelvtanfolyam – és még sok ilyet találhat az, akinek egyszerre van hajlama az ezotériára és sok-sok fölösleges pénze. A jósok általában csak a NAV-ellenőrök érkezését nem látják előre.","shortLead":"Inka gyógyítás hátfájásra, beszélgetés egyiptomi istenekkel, ezoterikus tusfürdő és atlantiszi nyelvtanfolyam – és még...","id":"20181108_Ezoteria_es_uzlet_majdnem_beszeltunk_Mennyei_Atyankkal_de_nem_tudott_szamlat_adni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa6d4686-51ab-4880-b0aa-ba236dabb82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a302a4-b64b-4b1a-895f-f6ba0391f431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Ezoteria_es_uzlet_majdnem_beszeltunk_Mennyei_Atyankkal_de_nem_tudott_szamlat_adni","timestamp":"2018. november. 08. 16:30","title":"Majdnem beszéltünk Mennyei Atyánkkal, de nem tudott számlát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy férfi autóval egy bevásárlóközpont épületének hajtott, majd több embert megkéselt. Egy áldozata meghalt.","shortLead":"Egy férfi autóval egy bevásárlóközpont épületének hajtott, majd több embert megkéselt. Egy áldozata meghalt.","id":"20181109_melbourne_tamadas_keseles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c81f21d-d3ff-497b-81a8-a550e16509fd","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_melbourne_tamadas_keseles","timestamp":"2018. november. 09. 09:07","title":"Késes támadás Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő jogszabályt. Nemcsak adatokban gazdagodnak ezzel az illiberális állam vezetői, hanem megrendelésekben is. Ennek járt utána ezen a héten a HVG.","shortLead":"Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a térfigyelő kamerák felvételeit előbb Budapesten, majd országszerte összekötő...","id":"20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd0bce8-c534-44b8-88f2-c82c727a152e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Mindenki_benne_lesz_Orban_uj_tevejeben","timestamp":"2018. november. 07. 18:03","title":"Mindenki benne lesz Orbán új tévéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kutatások szerint a méhnyakrák hagyományos műtétje kisebb halálozási aránnyal jár, mint az újabb, minimális beavatkozással járó laparoszkópiás eljárás.","shortLead":"Új kutatások szerint a méhnyakrák hagyományos műtétje kisebb halálozási aránnyal jár, mint az újabb, minimális...","id":"20181107_mehnyakrak_kiterjesztett_radikalis_meheltavolitas_laporoszkopia_veszelyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdadc47f-21ce-4380-8cc8-a0b18c57b5f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_mehnyakrak_kiterjesztett_radikalis_meheltavolitas_laporoszkopia_veszelyei","timestamp":"2018. november. 07. 10:03","title":"Megvizsgáltak 3000 méhnyakrákos nőt, aztán sürgősen leállították az újfajta műtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]