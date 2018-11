Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d657da05-a11a-43c2-a83b-f13d94d3d2ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook moderálási szokásai miatt gyakran olyan dolgokat is cenzúráz, amit igazából nem kellene. Most több mint 70 civil szervezet kéri Zuckerberget, térjenek át egy más megoldásra.","shortLead":"A Facebook moderálási szokásai miatt gyakran olyan dolgokat is cenzúráz, amit igazából nem kellene. Most több mint 70...","id":"20181115_facebook_nyilt_level_mark_zuckerberg_moderacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d657da05-a11a-43c2-a83b-f13d94d3d2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8d02b0-7619-4ad1-9136-fda0727070e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_facebook_nyilt_level_mark_zuckerberg_moderacio","timestamp":"2018. november. 15. 18:33","title":"73 jogvédő szervezet küldött nyílt levelet Zuckerbergnek, hogy ne cenzúrázzanak annyit a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két busz csütörtök délután karambolozott a bajorországi Ammerndorf közelében, 40 ember megsérült.","shortLead":"A két busz csütörtök délután karambolozott a bajorországi Ammerndorf közelében, 40 ember megsérült.","id":"20181115_Ket_busz_utkozott_frontalisan_Nemetorszagban_sok_a_serult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b98f80-e8b6-4a30-ba36-1651d8b04ae8","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Ket_busz_utkozott_frontalisan_Nemetorszagban_sok_a_serult","timestamp":"2018. november. 15. 16:19","title":"Gyerekeket szállító buszok ütköztek frontálisan Bajorországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78f2d71-77ca-4210-9422-07bf9da72420","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„A sebességnek nem volt szerepe a balesetben.”","shortLead":"„A sebességnek nem volt szerepe a balesetben.”","id":"20181114_chris_harris_porsche_baleset_top_gear","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b78f2d71-77ca-4210-9422-07bf9da72420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582c23c3-746f-4c58-a57e-7298060a3fa0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_chris_harris_porsche_baleset_top_gear","timestamp":"2018. november. 14. 17:16","title":"41 millió forintos Porschét csapott kicsit oda a Top Gear műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Parlament képviselői támogatták azt a javaslatot, amely szerint nagyobb kártérítés járhat az utasoknak, ha késik a vonat, a fogyatékkal élő utasok számára hathatósabb segítséget ír elő, a kerékpárosok számára pedig a vasút könnyebb használhatóságát biztosítja.","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői támogatták azt a javaslatot, amely szerint nagyobb kártérítés járhat az utasoknak, ha...","id":"20181115_EP_kaphasson_tobb_karteritest_akinek_kesik_a_vonata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd6ee0-31fd-4e05-9fca-873043ae78fe","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_EP_kaphasson_tobb_karteritest_akinek_kesik_a_vonata","timestamp":"2018. november. 15. 16:23","title":"EP: Kaphasson több kártérítést, akinek késik a vonata!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába kért a Momentum és a Jobbik alelnöke is népszavazást a lakástakarékok ügyében, az NVB egyiket sem hitelesítette.","shortLead":"Hiába kért a Momentum és a Jobbik alelnöke is népszavazást a lakástakarékok ügyében, az NVB egyiket sem hitelesítette.","id":"20181115_Itt_az_itelet_nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_lakastakarekokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a60d2f-21fc-4753-8ca0-dccea0671bbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Itt_az_itelet_nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_lakastakarekokrol","timestamp":"2018. november. 15. 17:09","title":"Itt az ítélet: nem lehet népszavazást tartani a lakástakarékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat, és elefántürüléket lapátol.","shortLead":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat...","id":"20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71b38ac-ed9e-4b1c-b862-7d4e7986d00a","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","timestamp":"2018. november. 14. 18:39","title":"A szomorú mosolya miatt mémmé vált budapesti nyugdíjas lett a nyíregyházi állatkert reklámarca – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","shortLead":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","id":"20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b62a45a-f2d7-4a1e-80ba-2d6f6d1baccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. november. 15. 10:25","title":"Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3ca4dd-88b3-45ad-bbf0-34da92b7b520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság a legalapvetőbb közlekedési szabályok betartására hívja fel a figyelmet, amelyek akár életet is menthetnek.","shortLead":"A hatóság a legalapvetőbb közlekedési szabályok betartására hívja fel a figyelmet, amelyek akár életet is menthetnek.","id":"20181115_Ne_adj_eselyt_a_kaszasnak__a_halalnak_oltozott_Badar_Sandorral_kampanyol_a_rendorseg__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b3ca4dd-88b3-45ad-bbf0-34da92b7b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc47d61e-24a1-41c1-921e-ebacf49beae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_Ne_adj_eselyt_a_kaszasnak__a_halalnak_oltozott_Badar_Sandorral_kampanyol_a_rendorseg__video","timestamp":"2018. november. 15. 13:48","title":"„Ne adj esélyt a kaszásnak!” – a halálnak öltözött Badár Sándorral kampányol a rendőrség – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]