Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év vége felé gyakran felmerül a kérdés, hogy a nyugdíj vagy a korhatár előtti ellátás folyósítása melletti keresőtevékenység miatt az évből hátralévő időre szüneteltetni kell-e az ellátás folyósítását vagy sem. Ennek a szabályait mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Az év vége felé gyakran felmerül a kérdés, hogy a nyugdíj vagy a korhatár előtti ellátás folyósítása melletti...","id":"20181113_Lesz_akinek_vissza_kell_fizetnie_a_decemberi_nyugdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ae0b28-733f-4769-b01e-7f4c8de58c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Lesz_akinek_vissza_kell_fizetnie_a_decemberi_nyugdijat","timestamp":"2018. november. 13. 12:24","title":"Lesz, akinek vissza kell fizetnie a decemberi nyugdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP szerint a tervezett reform egyes elemei súlyos aggodalomra adnak okot. ","shortLead":"Az EP szerint a tervezett reform egyes elemei súlyos aggodalomra adnak okot. ","id":"20181113_Nagyon_nem_tetszik_az_Europai_Parlamentnek_a_roman_buntetojogi_reform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01dbbc3-43ac-4d51-b732-9eec0e7f9af9","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Nagyon_nem_tetszik_az_Europai_Parlamentnek_a_roman_buntetojogi_reform","timestamp":"2018. november. 13. 14:10","title":"Nagyon nem tetszik az Európai Parlamentnek a román büntetőjogi reform","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal később azonban további részleteket is megosztott róla. ","shortLead":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal...","id":"20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c08a1-b3b6-4e56-87f9-7fca9474616a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","timestamp":"2018. november. 12. 19:03","title":"Kiderült még pár izgalmas dolog a Samsung hajtogatható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus ennek ellenére ha kell, elindul a főpolgármesteri előválasztáson. ","shortLead":"A politikus ennek ellenére ha kell, elindul a főpolgármesteri előválasztáson. ","id":"20181113_Karacsony_Elsosorban_Zugloban_szeretnek_polgarmester_maradni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03897d94-e49b-4bb2-aaf9-0d81aa45af56","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Karacsony_Elsosorban_Zugloban_szeretnek_polgarmester_maradni","timestamp":"2018. november. 13. 21:27","title":"Karácsony: Elsősorban Zuglóban szeretnék polgármester maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae0dba3-88cb-4e03-ac6b-f87da7cd4b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 850 grammos ritkaságot Olaszországban árverezték el.","shortLead":"A 850 grammos ritkaságot Olaszországban árverezték el.","id":"20181113_Valaki_27_millio_forintot_fizetett_azert_amit_ezen_a_kepen_lat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae0dba3-88cb-4e03-ac6b-f87da7cd4b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69dadb3-5dbf-445c-acac-2e7ed641c4a8","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Valaki_27_millio_forintot_fizetett_azert_amit_ezen_a_kepen_lat","timestamp":"2018. november. 13. 10:50","title":"Rekordösszeget fizetett egy ínyenc ezért a szarvasgombáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"L. Horváth Katalin","category":"kultura","description":"Az ország több koncerthelyszínén szerveznek eseményeket a fair zenefogyasztás jegyében november 16-án. A Fair Play Nap célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a zenepiac tisztasága közös érdekünk. Az idén a kezdeményezés mellé állt többek között a Wellhello, a Colorstar és a Leander Kills zenekar is. Horváth Péter jogász-közgazdásszal, a kampányt jegyző ProArt– Szövetség a Szerzői Jogokért igazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Az ország több koncerthelyszínén szerveznek eseményeket a fair zenefogyasztás jegyében november 16-án. A Fair Play Nap...","id":"20181112_Ha_akarjuk_ha_nem_fizetunk_a_zenehallgatasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f4773c-97b0-48b6-ba3a-8b102c3a31c9","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Ha_akarjuk_ha_nem_fizetunk_a_zenehallgatasert","timestamp":"2018. november. 13. 13:45","title":"Ha akarjuk, ha nem, fizetünk a zenehallgatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c8c484-6deb-46f3-9333-483fc9037dfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szokatlanul jók vagyunk az uniós pénzek elherdálásában – írta Raskó György.","shortLead":"Szokatlanul jók vagyunk az uniós pénzek elherdálásában – írta Raskó György.","id":"20181112_Rasko_Gyorgy_sok_borasz_csodapalotat_medencet_epit_a_tamogatasbol_a_baratainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c8c484-6deb-46f3-9333-483fc9037dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14f9f49-ecf0-4a59-b8cf-96fc6429e790","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Rasko_Gyorgy_sok_borasz_csodapalotat_medencet_epit_a_tamogatasbol_a_baratainak","timestamp":"2018. november. 12. 17:01","title":"Raskó György: Sok „borász” csodapalotát, medencét épít a támogatásból a barátainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy jó lóra tett a Blizzard, amikor bejelentette, új Diablo játékukat kizárólag mobilra szánják. A programhoz kiadott első előzetest már 620 ezren szavazták le.","shortLead":"Nem biztos, hogy jó lóra tett a Blizzard, amikor bejelentette, új Diablo játékukat kizárólag mobilra szánják...","id":"20181113_blizzard_entertainment_diablo_immortal_yotube_video_dislike","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd89fe5-d834-4ff9-926d-4b4396220dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_blizzard_entertainment_diablo_immortal_yotube_video_dislike","timestamp":"2018. november. 13. 21:03","title":"Totális lebőgés? Az új Diablo játék trailere minden idők egyik leggyűlöltebb YouTube-videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]