Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c05011de-b215-47f4-9e21-fb8c4b6f835e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt években egy macedón állampolgár sem kapott védelmet – mondta a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa a HVG-nek. ","shortLead":"Az elmúlt években egy macedón állampolgár sem kapott védelmet – mondta a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa...","id":"20181122_Gruevszki_harminc_napig_ingyen_lakhat_a_vamosszabadi_befogadoallomason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05011de-b215-47f4-9e21-fb8c4b6f835e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7a4688-be1e-4f77-82bb-5f8e5a4d8caf","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Gruevszki_harminc_napig_ingyen_lakhat_a_vamosszabadi_befogadoallomason","timestamp":"2018. november. 22. 12:25","title":"Gruevszki harminc napig ingyen lakhat a vámosszabadi befogadóállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb52298-656f-42dc-b94f-b0a1b25b42b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűz elzárta a kijáratot, hatan az épületben rekedtek, köztük egy kisbaba, akit végül szintén az ablakon keresztül juttattak ki.","shortLead":"A tűz elzárta a kijáratot, hatan az épületben rekedtek, köztük egy kisbaba, akit végül szintén az ablakon keresztül...","id":"20181122_Kigyulladt_a_hazuk_az_ablakon_kellett_kiugralniuk_a_lakoknak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfb52298-656f-42dc-b94f-b0a1b25b42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3407123-8840-499a-ae6a-f3f11eb9e73b","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Kigyulladt_a_hazuk_az_ablakon_kellett_kiugralniuk_a_lakoknak__video","timestamp":"2018. november. 22. 11:43","title":"Kigyulladt a házuk, az ablakon kellett kiugrálniuk a lakóknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés mentelmi bizottsága elutasította a Demokratikus Koalíció kezdeményezését: nem indul vagyonnyilatkozati eljárás Orbán Viktor miniszterelnök ellen.","shortLead":"Az Országgyűlés mentelmi bizottsága elutasította a Demokratikus Koalíció kezdeményezését: nem indul vagyonnyilatkozati...","id":"20181121_nem_vizsgaljak_orban_vagyonnyilatkozatat_a_luxusrepulesei_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ebc7c-147f-4030-8411-88f688dfe102","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_nem_vizsgaljak_orban_vagyonnyilatkozatat_a_luxusrepulesei_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 13:13","title":"Nem vizsgálják Orbán vagyonnyilatkozatát a luxusrepülései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen kell felkészíteni őket arra, hogy később helyt álljanak a munkaerőpiacon – derül ki a birtokunkba jutott előterjesztésből. Képeznék is a hajléktalanokat, felkészítenék őket „a személyes higiéniára és a közösségi együttélésre”, és minden melegedőben lenne számítógép és internet, hogy munkát kereshessenek. A szükséges pénz a finanszírozásra állítólag megvan – kérdés, mi valósul meg mindebből.","shortLead":"Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen „védett” munkahelyen...","id":"20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb08553-0c1a-4f9e-b563-8a699ed3b3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kozmunkasokat_csinalna_a_hajlektalanokbol_a_kiszivargott_kormanyjavaslat","timestamp":"2018. november. 22. 06:30","title":"Közmunkást faragna a hajléktalanokból az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik szóvivője.","shortLead":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik...","id":"20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb73b45-5c35-4605-8d31-bb82e3834334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","timestamp":"2018. november. 21. 20:45","title":"Előrelépésről beszélnek Brexit-ügyben, de még nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381f4c12-61cc-47d0-9315-d1e1ee23d9f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A székesfehérváriak 1-0-ra nyertek az Újpest FC ellen a Mol Aréna Sóstóban a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójából elhalasztott mérkőzésen.","shortLead":"A székesfehérváriak 1-0-ra nyertek az Újpest FC ellen a Mol Aréna Sóstóban a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik...","id":"20181122_gyozelemmel_avatta_fel_stadionjat_a_vidi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=381f4c12-61cc-47d0-9315-d1e1ee23d9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e1fbda-b643-4a0b-975f-119d0757096a","keywords":null,"link":"/sport/20181122_gyozelemmel_avatta_fel_stadionjat_a_vidi","timestamp":"2018. november. 22. 06:21","title":"Győzelemmel avatta fel stadionját a Vidi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap jó eséllyel Bicskéig hosszabbítják a felcsúti kisvasutat, de a börzsönyi kisvasutat nem támogatja az Agrárminisztérium.","shortLead":"Egy nap jó eséllyel Bicskéig hosszabbítják a felcsúti kisvasutat, de a börzsönyi kisvasutat nem támogatja...","id":"20181122_Egy_miniszterium_nemet_mondott_egy_kisvasut_megepitesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eae1ca0-b520-4175-a0cb-331d63ba78be","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Egy_miniszterium_nemet_mondott_egy_kisvasut_megepitesere","timestamp":"2018. november. 22. 16:29","title":"Egy minisztérium nemet mondott egy kisvasút megépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük olyan erővel rúgta fejbe a férfit, hogy az elvesztette eszméletét. ","shortLead":"Egyikük olyan erővel rúgta fejbe a férfit, hogy az elvesztette eszméletét. ","id":"20181121_Vadat_emeltek_negy_ember_ellen_akik_egy_utast_vedo_BKKellenort_vertek_meg_a_Deak_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0ebfeb-8f24-4489-a872-82ef6dcbaea3","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Vadat_emeltek_negy_ember_ellen_akik_egy_utast_vedo_BKKellenort_vertek_meg_a_Deak_teren","timestamp":"2018. november. 21. 15:03","title":"Vádat emeltek négy ember ellen, akik egy utast védő BKK-ellenőrt vertek meg a Deák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]