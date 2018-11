Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45a2e95b-d502-455f-b3bb-613bccb3eab7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem működött a fék, és éppen egy éles kanyarhoz közeledtek.","shortLead":"Nem működött a fék, és éppen egy éles kanyarhoz közeledtek.","id":"20181124_Par_masodperc_alatt_kellett_dontenie_a_busz_soforjenek_amely_fanak_csapodott_a_Matraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a2e95b-d502-455f-b3bb-613bccb3eab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee55f26-cbb9-45bf-89d1-240efbfb65e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181124_Par_masodperc_alatt_kellett_dontenie_a_busz_soforjenek_amely_fanak_csapodott_a_Matraban","timestamp":"2018. november. 24. 19:42","title":"Pár másodperc alatt kellett döntenie a busz sofőrjének, amely fának csapódott a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1615c69d-8af5-44a1-8a37-85c5cf251103","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudták kielégíteni a kanadai keresletet az ország termesztői, a „zöld agyelszívás” viszont olyan jól sikerült, hogy a holland kutatók aggódni kezdtek a hazai marihuánapiac miatt. A fűszakértők ugyanis nemcsak a szaktudásukat, hanem a munkaerőt is exportálni kezdték az észak-amerikai kontinensre.","shortLead":"Nem tudták kielégíteni a kanadai keresletet az ország termesztői, a „zöld agyelszívás” viszont olyan jól sikerült...","id":"20181123_Elszivja_a_kannabiszt_a_hollandok_elol_Kanada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1615c69d-8af5-44a1-8a37-85c5cf251103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a486ac85-c884-444a-a3a0-65d36c8bb172","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Elszivja_a_kannabiszt_a_hollandok_elol_Kanada","timestamp":"2018. november. 23. 13:32","title":"Elszívja a kannabiszt a hollandok elől Kanada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy György jegybankelnök fia tavaly nyáron vette meg az Origo kiadóját, és bár egy hónappal később ki is nevezték a kiadó vezérigazgató-helyettesévé, majd újabb két hónap elteltével a vezérigazgatói pozíciót is átvette, tulajdonszerzését nem jegyezték be.","shortLead":"Matolcsy György jegybankelnök fia tavaly nyáron vette meg az Origo kiadóját, és bár egy hónappal később ki is nevezték...","id":"20181123_Matolcsy_fianak_mar_papirja_is_van_rola_hogy_ove_az_Origo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765bdbd5-e2ed-45d8-87b7-b1a415cb4784","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Matolcsy_fianak_mar_papirja_is_van_rola_hogy_ove_az_Origo","timestamp":"2018. november. 23. 12:05","title":"Matolcsy fiának már papírja is van róla, hogy övé az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a558dd69-e0fb-4f7d-b0e9-7e9f313d3f9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Mate 20 Prója nem csak egy újabb androidos telefon, tesztünk és más szakújságírók véleménye szerint is a legjobb készülék a jelenlegi mobilkínálatot nézve. De mi a helyzet akkor, ha öngyújtóval esnek neki, hátlapját pedig valamilyen éles eszközzel karcolják össze? ","shortLead":"A Huawei Mate 20 Prója nem csak egy újabb androidos telefon, tesztünk és más szakújságírók véleménye szerint is...","id":"20181123_mate_20_pro_karcolasteszt_hajlitasteszt_egetesteszt_torturateszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a558dd69-e0fb-4f7d-b0e9-7e9f313d3f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c31386-0742-4f9d-80aa-aa13b09233b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_mate_20_pro_karcolasteszt_hajlitasteszt_egetesteszt_torturateszt","timestamp":"2018. november. 23. 18:03","title":"Megégették, összekarcolták: mit bír a legjobb telefon, a Mate 20 Pro? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e08414-d3ae-4dfd-801e-4d103cfae6fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy nem mindig a legdrágább ajándékok a legértékesebbek.","shortLead":"Arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy nem mindig a legdrágább ajándékok a legértékesebbek.","id":"20181123_Konnyfakaszto_karacsonyi_reklamot_forgatott_alig_50_fontbol_egy_brit_operator__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e08414-d3ae-4dfd-801e-4d103cfae6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8a3d24-5e5a-4a87-8d5e-73baf03145a2","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Konnyfakaszto_karacsonyi_reklamot_forgatott_alig_50_fontbol_egy_brit_operator__video","timestamp":"2018. november. 23. 12:25","title":"Könnyfakasztó karácsonyi reklámot forgatott alig 50 fontból egy brit operatőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b8058a-5cb2-4113-8aa7-52eccaef3d9a","c_author":"QLM","category":"brandcontent","description":"A felgyorsult digitalizációnak és a fogyasztási szokásokban történt változásnak köszönhetően óriási átalakuláson megy keresztül az ipar és a munkaerőpiac. Gyakorlatilag nincs olyan ágazat, amelyre ne lenne jellemző a munkaerőhiány, ám ezzel párhuzamosan az automatizáció és az intelligens rendszerek terjedése új távlatokat nyit a termelés és a logisztikai folyamatok racionalizálásában, illetve a hatékonyság növelésében. ","shortLead":"A felgyorsult digitalizációnak és a fogyasztási szokásokban történt változásnak köszönhetően óriási átalakuláson megy...","id":"20181114_Mitoszok_az_automatizaciorol_a_robotokrol_es_az_ipar_40rol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5b8058a-5cb2-4113-8aa7-52eccaef3d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b0ebd5-c07d-4dc8-93ce-a1ce2fa35037","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181114_Mitoszok_az_automatizaciorol_a_robotokrol_es_az_ipar_40rol","timestamp":"2018. november. 23. 07:30","title":"Mítoszok az automatizációról, a robotokról és az ipar 4.0-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kőtömbök a korábban bezárt Németvölgyi temetőből kerültek a folyómederbe.","shortLead":"A kőtömbök a korábban bezárt Németvölgyi temetőből kerültek a folyómederbe.","id":"20181123_A_korabban_bezart_Nemetvolgyi_temeto_sirkovei_kerultek_elo_a_Dunabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03116db8-9cc2-45d8-93c6-1bc53b5cadb6","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_korabban_bezart_Nemetvolgyi_temeto_sirkovei_kerultek_elo_a_Dunabol","timestamp":"2018. november. 23. 12:48","title":"Kiemelik a Dunából a nemrég felfedezett százéves sírköveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407bff15-0ef2-45b4-9330-0982b3b8fe25","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"Minden megtörténhet – mondta Orbán Viktor négy éve Tusnádfürdőn, és most az ő szavai adják egy új bécsi előadás címét: Alles kann passieren. A volt osztrák köztársasági elnök és a hivatalban lévő luxemburgi külügyminiszter jelenlétében négy színésznő olvasta fel Orbán Viktor és az európai populisták beszédeit. Nem mondhatja senki, hogy nem szóltak előre, mit akarnak csinálni – figyelmeztettek a darab szerzői az Akademietheater színpadán.","shortLead":"Minden megtörténhet – mondta Orbán Viktor négy éve Tusnádfürdőn, és most az ő szavai adják egy új bécsi előadás címét...","id":"20181123_Orban_a_foszereplo_de_a_becsi_eloadasban_ot_megszolaltato_szineszno_szerint_ijedt_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407bff15-0ef2-45b4-9330-0982b3b8fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dddb767-780c-457d-87fd-d0bd31670a1a","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Orban_a_foszereplo_de_a_becsi_eloadasban_ot_megszolaltato_szineszno_szerint_ijedt_ember","timestamp":"2018. november. 23. 10:45","title":"Orbán bécsi előadást ihletett, de az őt megidéző színész egy ijedt embernek látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]