Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg a megfelelő körülmények a kényelmes és zavartalan közös gondolkodásra, kreatív együttműködésre. De hogyan hozhatunk létre olyan tereket, amelyekben mindenki jól érzi magát, hatékonyan támogatják a mindennapi munkavégzést és kommunikációt, emellett pedig költséghatékony megoldást jelentenek a cég számára?","shortLead":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg...","id":"20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912aa0f5-9c51-41ce-bed8-dfb9f12147ca","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","timestamp":"2018. december. 01. 07:30","title":"Minden tárgyaló foglalt? Akkor ezt olvassa el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés nem, vagy csak részlegesen működik, a tanulók pedig nagykabátban ülnek az órákon.","shortLead":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés...","id":"20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a90e0d-8e45-46ee-9627-b9fda7a42da3","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","timestamp":"2018. november. 30. 16:54","title":"Fáznak a gyerekek: tanítás közben újítják föl egy Somogy megyei iskola fűtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b552bf4e-3f79-4d87-9638-c3d745e53b2f","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"200 éve egy apró falu apró templomában adták elő először a Csendes éjt, ami néhány év alatt az egész világon végigsöpört. Véletlenül megtalált kották, amerikai turnék, rajongó uralkodók, éneklő katonák az árokban. Elkalandoztunk a Csendes éj izgalmas történelmében.","shortLead":"200 éve egy apró falu apró templomában adták elő először a Csendes éjt, ami néhány év alatt az egész világon...","id":"feelaustria_20181130_Csendes_ej_hangos_siker__200_eves_a_karacsonyi_klasszikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b552bf4e-3f79-4d87-9638-c3d745e53b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0e3bf3-5b2f-4f02-bcae-e3f436b94d25","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181130_Csendes_ej_hangos_siker__200_eves_a_karacsonyi_klasszikus","timestamp":"2018. december. 01. 11:30","title":"Csendes éj, hangos siker – 200 éves a karácsonyi klasszikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"a1a88bde-84e6-4723-b747-72293d79a753","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beindult a téli szezon mindenhol. Van, aki mázlista egy necces helyzetben. ","shortLead":"Beindult a téli szezon mindenhol. Van, aki mázlista egy necces helyzetben. ","id":"20181130_autos_video_kozlekedes_vezetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a88bde-84e6-4723-b747-72293d79a753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a3785e-d966-4578-b4f3-9ab0fdbc651f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_autos_video_kozlekedes_vezetes","timestamp":"2018. december. 01. 04:09","title":"Videó: Felült a jeges ringlispílre ez a sofőr az autópályán és csak várta végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb a kormánykritikus Sargentni-jelentés kapcsán érezték úgy, hogy európai ügyekről kell tájékoztatniuk az állampolgárokat.","shortLead":"Legutóbb a kormánykritikus Sargentni-jelentés kapcsán érezték úgy, hogy európai ügyekről kell tájékoztatniuk...","id":"20181130_Ismet_plakatkampanyt_indit_a_kormany_most_47_milliardot_koltenek_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a081f2f3-ab6b-42c4-80ad-b684491c61a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Ismet_plakatkampanyt_indit_a_kormany_most_47_milliardot_koltenek_ra","timestamp":"2018. november. 30. 14:51","title":"Ismét plakátkampányt indít a kormány, most 4,7 milliárdot költenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ünnepi ráhangolódás kicsit másként.","shortLead":"Ünnepi ráhangolódás kicsit másként.","id":"20181202_Szatyorban_loptak_a_diszeket_Tata_karacsonyfajarol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fc50ff-b0c0-4f55-8fe9-c6922a5028b7","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Szatyorban_loptak_a_diszeket_Tata_karacsonyfajarol__video","timestamp":"2018. december. 02. 07:50","title":"Szatyorban lopták a díszeket Tata karácsonyfájáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn hajnalban országszerte többfelé ónos eső lehet, napközben már 7 fok lesz.","shortLead":"Hétfőn hajnalban országszerte többfelé ónos eső lehet, napközben már 7 fok lesz.","id":"20181130_Felmelegedes_de_onos_eso_is_johet_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3094f9f-485b-40e9-ba19-2e2fb12b143b","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Felmelegedes_de_onos_eso_is_johet_a_hetvegen","timestamp":"2018. november. 30. 17:32","title":"Felmelegedés, de ónos eső is jöhet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aztán a rendőrök észrevették, hogy az ATM véletlenül túl nagy címleteket ad ki. A szerencsések azonban megtarthatták az ingyenpénzt.","shortLead":"Aztán a rendőrök észrevették, hogy az ATM véletlenül túl nagy címleteket ad ki. A szerencsések azonban megtarthatták...","id":"20181201_Egy_ideig_tenyleg_letezett_ingyen_penzautomata_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0368e1-ab87-4709-976a-c8351f9cfa0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Egy_ideig_tenyleg_letezett_ingyen_penzautomata_Amerikaban","timestamp":"2018. december. 01. 10:46","title":"Egy ideig tényleg létezett ingyenpénz-automata Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]