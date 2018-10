Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, túl sok a dolga, nem ér rá az ehhez hasonló pletykákkal foglalkozni.","shortLead":"Azt mondta, túl sok a dolga, nem ér rá az ehhez hasonló pletykákkal foglalkozni.","id":"20181012_Ferje_allitolagos_hutlensegerol_kerdeztek_Melania_Trumpot_de_kivagta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5366a2b7-4126-4c4d-88df-4be745e7d748","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Ferje_allitolagos_hutlensegerol_kerdeztek_Melania_Trumpot_de_kivagta_magat","timestamp":"2018. október. 12. 17:19","title":"Férje állítólagos hűtlenségéről kérdezték Melania Trumpot, de kivágta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a569b97c-3523-4ee1-9053-30d58becd20b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Lindsey Vonn-nak, minden idők egyik legsikeresebb női alpesi sízőjének a mostani lesz az utolsó szezonja. ","shortLead":"Lindsey Vonn-nak, minden idők egyik legsikeresebb női alpesi sízőjének a mostani lesz az utolsó szezonja. ","id":"20181012_visszavonul_lindsey_vonn_alpesi_sizo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a569b97c-3523-4ee1-9053-30d58becd20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5cefc-5079-49e8-87fc-2dc85cf358d7","keywords":null,"link":"/sport/20181012_visszavonul_lindsey_vonn_alpesi_sizo","timestamp":"2018. október. 12. 10:08","title":"Visszavonul Lindsey Vonn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őket képviselő ügyvéd lát arra esélyt, hogy ezt az összeget meg is kapják.","shortLead":"Az őket képviselő ügyvéd lát arra esélyt, hogy ezt az összeget meg is kapják.","id":"20181012_20_millio_forintra_perli_a_Kardiologiai_Intezetet_a_kirugott_sebesz_meghalt_betegenek_csaladja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3638a82a-1cb0-4904-869c-0a168d3a9b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_20_millio_forintra_perli_a_Kardiologiai_Intezetet_a_kirugott_sebesz_meghalt_betegenek_csaladja","timestamp":"2018. október. 12. 21:06","title":"20 millió forintra perli a Kardiológiai Intézetet a kirúgott sebész meghalt betegének családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0241b977-589d-4c7a-ac06-4fbb913ca648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A végső tesztek vannak már csak hátra, amelyek után még az idén elindulhat az űrbe az európai diákműhold, rajta magyar műszerekkel és berendezésekkel.","shortLead":"A végső tesztek vannak már csak hátra, amelyek után még az idén elindulhat az űrbe az európai diákműhold, rajta magyar...","id":"20181013_europai_diakmuhold_muhold_magyar_eszkozok_urkutatas_mta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0241b977-589d-4c7a-ac06-4fbb913ca648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b241a6-fbf4-49d6-82b1-1bc48c921918","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_europai_diakmuhold_muhold_magyar_eszkozok_urkutatas_mta","timestamp":"2018. október. 13. 15:15","title":"Magyar eszközök is lesznek az első európai diákműholdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár egyengeti a Hungary Helps program sorsát. A menekültbefogadás alternatívájaként kiötlött, globális humanitárius akciótervként eladott program mára úgyis kereszténysegítéssé redukálódott, annak ellenére, hogy az Európába menekülők nagy része továbbra is muszlim. ","shortLead":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények...","id":"20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3dd54e-39f3-4d19-ae4a-833894ec44a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","timestamp":"2018. október. 12. 10:11","title":"Kitette a kormány a Hungary Helps utazó nagykövetének szűrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van, itt a jó hír: még több készüléket vonnak be.","shortLead":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van...","id":"20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042e864e-bb84-45bb-a468-1de957bf7c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","timestamp":"2018. október. 12. 16:03","title":"Itt a bejelentés: (majdnem) bármelyik androidos mobilra tölthető a nagysikerű Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-et vették meg, töltötték le és streamelték a legtöbben.","shortLead":"A Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-et vették meg, töltötték le és streamelték a legtöbben.","id":"20181013_A_Beatles_legendas_albuma_lett_minden_idok_legsikeresebb_lemeze_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e70bcaf-c332-41bb-a623-b2d29b4a6189","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_Beatles_legendas_albuma_lett_minden_idok_legsikeresebb_lemeze_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. október. 13. 17:44","title":"A Beatles legendás albuma lett minden idők legsikeresebb lemeze Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","shortLead":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","id":"20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e610df-5e0f-4a2c-8ff4-fc845fa0cfb6","keywords":null,"link":"/elet/20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","timestamp":"2018. október. 13. 08:36","title":"Nyolc hegymászó halt meg a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]