Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újrahasznosítható és biológiailag lebomló szívószálat fejleszt a finn Stora Enso, a világ egyik legnagyobb papírgyára, amely a Sulapac nevű helyi startup vállalkozással együttműködve veszi fel a harcot a műanyagszennyezés globális problémájával.","shortLead":"Újrahasznosítható és biológiailag lebomló szívószálat fejleszt a finn Stora Enso, a világ egyik legnagyobb papírgyára...","id":"20181206_biologiailag_lebomlo_szivoszal_stora_enso_sulapac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43564f3-e2d2-454f-9307-e40a234ce816","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_biologiailag_lebomlo_szivoszal_stora_enso_sulapac","timestamp":"2018. december. 06. 08:33","title":"Nagyon jó hír: megcsinálták a biológiailag lebomló szívószálat, tavasztól már kapni is lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","id":"20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51d9cb-4205-461a-936b-443e2d66d693","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","timestamp":"2018. december. 05. 14:33","title":"Látványos fotót készítettek a Napról, ilyen lehet a \"másik\" oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d05f04-44e6-41a5-b1a6-875a44a02b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha mostanában evett, vagy enni készül, óvatosan olvasson tovább.","shortLead":"Ha mostanában evett, vagy enni készül, óvatosan olvasson tovább.","id":"20181206_Mit_keres_egy_angolna_egy_foka_orraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8d05f04-44e6-41a5-b1a6-875a44a02b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6adf56-c0f7-4eec-aa85-c47397a92af0","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Mit_keres_egy_angolna_egy_foka_orraban","timestamp":"2018. december. 06. 08:42","title":"Mit keres egy angolna egy fóka orrában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerencsés fideszes kötődésű Tolna megyei emberek alig két hónappal azelőtt vásárolták meg az egykori Tolna-Hús régóta üresen álló és eladásra kínált üzemét, hogy jó pár területet vásárolt volna fel a paksi ipari park az erőmű bővítéshez kapcsolódóan.\r

\r

","shortLead":"Szerencsés fideszes kötődésű Tolna megyei emberek alig két hónappal azelőtt vásárolták meg az egykori Tolna-Hús régóta...","id":"20181206_Igen_jokor_vettek_es_adtak_el_nehany_paksi_ingatlant_Tolna_megyei_fideszesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80a4eac-d01d-4d2e-ba58-10ce29837286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Igen_jokor_vettek_es_adtak_el_nehany_paksi_ingatlant_Tolna_megyei_fideszesek","timestamp":"2018. december. 06. 11:14","title":"Igen jókor vettek és adtak el egy hatalmas paksi ingatlant Tolna megyei fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bécsben új tömegközlekedési tervet alkotnak, hogy a CEU leendő campusát a város vérkeringésébe bekapcsolják. Ez is mutatja, milyen előkelő vendégként fogadják a Budapestről száműzött egyetemet – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Bécsben új tömegközlekedési tervet alkotnak, hogy a CEU leendő campusát a város vérkeringésébe bekapcsolják. Ez is...","id":"20181206_CEUkoltozes_Orban_az_egyetlen_nyertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3820f52c-fee3-4d49-b052-96a1791c9254","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_CEUkoltozes_Orban_az_egyetlen_nyertes","timestamp":"2018. december. 06. 15:31","title":"CEU-költözés: Orbán az egyetlen nyertes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c64d61-30bb-49bd-8db4-9db7954fc9f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snapdragon Technology Summit eseményen jelentette be a Qualcomm új lapkakészletét megnövelt teljesítménnyel és minden eddiginél takarékosabb energiahasználattal.","shortLead":"A Snapdragon Technology Summit eseményen jelentette be a Qualcomm új lapkakészletét megnövelt teljesítménnyel és minden...","id":"20181205_qualcomm_snapdragon_855_7nm_lapkakeszlet_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2c64d61-30bb-49bd-8db4-9db7954fc9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972504fe-d4f8-40a9-a705-d83002bedaa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_qualcomm_snapdragon_855_7nm_lapkakeszlet_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 05. 17:03","title":"Megérkezett 2019 androidos csúcstelefonjainak reménye, a Snapdragon 855 lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe530f6-c2be-471d-b82b-83a765eb8b17","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A dán cég a Szezám utca című műsor mögött álló non-profit szervezeten keresztül küld mesekönyveket és játékokat, hogy a gyerekek könnyebben fel tudják dolgozni az őket ért traumákat. ","shortLead":"A dán cég a Szezám utca című műsor mögött álló non-profit szervezeten keresztül küld mesekönyveket és játékokat...","id":"20181205_A_Lego_szazmillio_dollarral_tamogatja_a_menekult_gyerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fe530f6-c2be-471d-b82b-83a765eb8b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5740b13b-7171-4303-b8a6-4ad52e829ca7","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_Lego_szazmillio_dollarral_tamogatja_a_menekult_gyerekeket","timestamp":"2018. december. 05. 14:35","title":"A Lego százmillió dollárral támogatja a menekült gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 11-én egy új sorozatot indít a YouTube-on a National Geographic, de 2019-ben is lesz két meglepetésük.","shortLead":"December 11-én egy új sorozatot indít a YouTube-on a National Geographic, de 2019-ben is lesz két meglepetésük.","id":"20181206_youtube_national_geographic_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a95ddf-c4c2-4594-80e6-4a3a6dad5810","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_youtube_national_geographic_sorozat","timestamp":"2018. december. 06. 10:33","title":"Összeállt a YouTube és a National Geographic, ütős dobásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]