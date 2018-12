Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9c34c69-341f-4d6f-ab4e-796f71ea3163","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Mindenkinek ismerős a Luca széke, amellyel majd boszorkányt lehet látni karácsonykor. De miért ehhez az ünnephez kötődik? Egyáltalán ki volt Lúcia, és ki Luca asszony, és miért olyan gazdag a népszokások tárháza ezen a jeles napon? Kis Luca-napi körkép.","shortLead":"Mindenkinek ismerős a Luca széke, amellyel majd boszorkányt lehet látni karácsonykor. De miért ehhez az ünnephez...","id":"20181213_Lucanap_Szent_Lucia_Luca_asszony_Luca_szeke_nepszokasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9c34c69-341f-4d6f-ab4e-796f71ea3163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a292aa3-bdf0-46a5-849a-0564fc2fbed7","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Lucanap_Szent_Lucia_Luca_asszony_Luca_szeke_nepszokasok","timestamp":"2018. december. 13. 14:05","title":"A sötétben járó gonosz ilyenkor a legerősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4b49fd-deb4-4f43-bd74-752b48ec70b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 28. és február 3. között 5. alkalommal rendezik meg a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált a Cinema City Aréna moziban. A programban többek között Talal Derki Apákról és fiaikról című Sundance Filmfesztivál győztes dokumentumfilmje is látható lesz.","shortLead":"Január 28. és február 3. között 5. alkalommal rendezik meg a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált a Cinema...","id":"20181215_Egy_hetig_bamulhatjuk_a_meztelen_valosagot__januarban_ujra_BIDF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c4b49fd-deb4-4f43-bd74-752b48ec70b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ebc778-9606-48e0-9074-d0f213ccd168","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Egy_hetig_bamulhatjuk_a_meztelen_valosagot__januarban_ujra_BIDF","timestamp":"2018. december. 15. 08:48","title":"Egy hétig bámulhatjuk a meztelen valóságot – januárban újra BIDF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a16a955-9c7c-4df3-a767-fbf6e59b2ef2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Chérif Chekatt három embert ölt meg, csütörtök délután egy raktárban találtak rá.","shortLead":"Chérif Chekatt három embert ölt meg, csütörtök délután egy raktárban találtak rá.","id":"20181213_Lelottek_a_rendorok_a_ferfit_aki_a_strasbourgi_karacsonyi_vasarban_lovoldozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a16a955-9c7c-4df3-a767-fbf6e59b2ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b47f1e8-fd61-4367-965d-ad8716baa7f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Lelottek_a_rendorok_a_ferfit_aki_a_strasbourgi_karacsonyi_vasarban_lovoldozott","timestamp":"2018. december. 13. 21:48","title":"Lelőtték a strasbourgi terrortámadás elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen, amikor Ujhelyi István szocialista EP-képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanannak örül.","shortLead":"Ilyen, amikor Ujhelyi István szocialista EP-képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanannak...","id":"20181213_Nem_kell_tobbe_Londonig_menni_konzulatus_nyilt_ket_brit_nagyvarosban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fce6bb-64e1-4183-b964-b2299c2cddb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Nem_kell_tobbe_Londonig_menni_konzulatus_nyilt_ket_brit_nagyvarosban_is","timestamp":"2018. december. 13. 16:30","title":"Nem kell többé Londonig menni, konzulátus nyílt két brit nagyvárosban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik ezres számban várja vidékről a fővárosba a tagjait és szimpatizánsait, de a logisztikában a pártelnök szerint nem tudnak segíteni. Sneider Tamás ma szakszervezeti vezetőkkel tárgyal, hogy álljanak már élére a tiltakozásoknak, ahogy \"egy a dolgozókat érintő törvény elleni fellépésnél normálisan illene\".","shortLead":"A Jobbik ezres számban várja vidékről a fővárosba a tagjait és szimpatizánsait, de a logisztikában a pártelnök szerint...","id":"20181214_Videkrol_mozgosit_a_Jobbik_tovabbi_tuntetesekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0459669-a9ec-4fe1-bd64-4b3855b268cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Videkrol_mozgosit_a_Jobbik_tovabbi_tuntetesekre","timestamp":"2018. december. 14. 11:40","title":"Vidékről mozgósít a Jobbik további tüntetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ac5f1b-4f66-4cc7-8577-07bdd685685e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár Androidon és iOS-en is játszható a Brawl Stars nevű újdonság, amelyet ráadásul nem akárki, a Clash of Clans fejlesztői készítettek.","shortLead":"Immár Androidon és iOS-en is játszható a Brawl Stars nevű újdonság, amelyet ráadásul nem akárki, a Clash of Clans...","id":"20181213_clash_of_clans_clash_royale_pubg_fortnite_brawl_stars_mobiljatek_battle_royale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ac5f1b-4f66-4cc7-8577-07bdd685685e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2206b3ea-73e1-4450-8952-ab4111ae707e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_clash_of_clans_clash_royale_pubg_fortnite_brawl_stars_mobiljatek_battle_royale","timestamp":"2018. december. 13. 16:33","title":"Megjelent a játék, amelyik a Fortnite-nál is népszerűbb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Group-IB nevű orosz kiberbiztonsági elemzőcég legfrissebb jelentése szerint 30 ország kormányzati oldalairól és szervereiről lophattak adatokat a hackerek, és ebben Magyarország is érintett.","shortLead":"A Group-IB nevű orosz kiberbiztonsági elemzőcég legfrissebb jelentése szerint 30 ország kormányzati oldalairól és...","id":"20181213_group_ib_hacker_kibertamadas_magyar_kormanyzati_oldalak_szerverek_malware_spyware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17048286-8943-4ae5-82a7-f852c5600040","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_group_ib_hacker_kibertamadas_magyar_kormanyzati_oldalak_szerverek_malware_spyware","timestamp":"2018. december. 13. 13:33","title":"Magyar kormányzati oldalakat és szervereket is vírussal fertőztek meg, sok adatot ellophattak a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube 2018-as összefoglaló videójának egyetlen hét leforgása alatt sikerült elérnie azt, ami Justin Biebernek 8 évébe telt.","shortLead":"A YouTube 2018-as összefoglaló videójának egyetlen hét leforgása alatt sikerült elérnie azt, ami Justin Biebernek 8...","id":"20181213_youtube_rewind_2018_video_dislike_diszlajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72dfdbe1-58bc-48f2-9abd-b5559f3955e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_youtube_rewind_2018_video_dislike_diszlajk","timestamp":"2018. december. 13. 12:33","title":"Fellélegezhet Justin Bieber, új negatív rekord született a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]