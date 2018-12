Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb megyékre adott ki havazás, illetve hófúvás miatt elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. A délkeleti határnál akár 20 centiméternél is több hó hullhat.","shortLead":"Újabb megyékre adott ki havazás, illetve hófúvás miatt elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. A délkeleti...","id":"20181215_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb0ef40-8aeb-4daf-a73a-1cbf83a64e05","keywords":null,"link":"/elet/20181215_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_havazas","timestamp":"2018. december. 15. 10:54","title":"Újabb megyékre adtak ki figyelmeztetést – 20 centinél több hó eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17a4c27-c3b9-4ee8-8a59-ae115c92d986","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Élt: 260 évet.","shortLead":"Élt: 260 évet.","id":"20181215_Kivagtak_Svajc_legmagasabb_fenyofajat_de_elotte_azert_megolelgettek__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17a4c27-c3b9-4ee8-8a59-ae115c92d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147f636b-35aa-4264-a251-402f5f8eb9ad","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Kivagtak_Svajc_legmagasabb_fenyofajat_de_elotte_azert_megolelgettek__fotok","timestamp":"2018. december. 15. 09:06","title":"Kivágták Svájc legmagasabb fenyőfáját, de előtte azért megölelgették – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf246be-95b0-43e4-87c3-9aead9067ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181214_A_kozteve_szerint_a_tuntetok_akasztva_latnak_Tokes_Laszlot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf246be-95b0-43e4-87c3-9aead9067ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91eed33-5c7d-4ed6-a774-227c50861b22","keywords":null,"link":"/elet/20181214_A_kozteve_szerint_a_tuntetok_akasztva_latnak_Tokes_Laszlot","timestamp":"2018. december. 14. 23:36","title":"A köztévé szerint a tüntetők akasztva látnák Tőkés Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","shortLead":"Dulakodás volt az Alkotmány utcában.","id":"20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7739476a-6f12-411b-a92d-70e228e59be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c51c09-cae6-4257-a36d-d747f9a27412","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Video_A_rendorok_lefogtak_egy_tuntetot_az_Alkotmany_utcaban","timestamp":"2018. december. 16. 18:02","title":"Videó: A rendőrök lefogtak egy tüntetőt az Alkotmány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2874f87-c067-43ff-ad82-ad7f4d2f94f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Szombaton nyitják meg a látogatók előtt Eger ikonikus épületét.\r

