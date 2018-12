Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hajlandó egyenesen válaszolni a belügyminiszter arra a kérdésre, ad-e utasításokat az ellenzéki képviselőket köztévéből kihajító biztonsági őröknek - de pontosan ezért direkten nem is tagadta.","shortLead":"Nem hajlandó egyenesen válaszolni a belügyminiszter arra a kérdésre, ad-e utasításokat az ellenzéki képviselőket...","id":"20181217_Dodonai_valasszal_kerulte_meg_Pinter_Sandor_a_kerdest_o_iranyitjae_a_kozteve_oreit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b5b7a9-2714-4988-87cb-a88fa3bb836d","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Dodonai_valasszal_kerulte_meg_Pinter_Sandor_a_kerdest_o_iranyitjae_a_kozteve_oreit","timestamp":"2018. december. 17. 15:57","title":"Dodonai válasszal kerülte meg Pintér Sándor a kérdést, hogy ő irányítja-e a köztévé őreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanada keresi a módját annak, hogy hogyan kerülhetné el, hogy teljesítenie kelljen egy Szaúd-Arábiával kötött fegyvereladási szerződést, amelyet az ország előző, konzervatív kormánya írt alá Rijáddal - jelentette be Justin Trudeau kanadai kormányfő vasárnap.\r

","shortLead":"Kanada keresi a módját annak, hogy hogyan kerülhetné el, hogy teljesítenie kelljen egy Szaúd-Arábiával kötött...","id":"20181217_fegyvereladas_kanada_szaud_arabia_ujsagirogyilkossag_dzsamal_hasogdzsi_justin_trudeau","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497b7ec0-7580-48c6-b63d-8471bd54c212","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_fegyvereladas_kanada_szaud_arabia_ujsagirogyilkossag_dzsamal_hasogdzsi_justin_trudeau","timestamp":"2018. december. 17. 06:10","title":"Zsíros fegyverüzletet mondana fel Kanada Hasogdzsi halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bizottsági vizsgálat feltárta, hogy a szervezet működése átláthatatlan és rendszerszintű hiányosságai vannak. Csoltó Gábor ezután mondott le. ","shortLead":"A bizottsági vizsgálat feltárta, hogy a szervezet működése átláthatatlan és rendszerszintű hiányosságai vannak. Csoltó...","id":"20181218_Uj_elnoke_van_a_sulyos_botranyokba_keveredett_BKIKnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc996722-3e19-4cf6-b45e-ba8d715c652b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Uj_elnoke_van_a_sulyos_botranyokba_keveredett_BKIKnak","timestamp":"2018. december. 18. 11:04","title":"Új elnöke van a súlyos botrányokba keveredett BKIK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","id":"20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63587cee-94fa-4bd4-95e2-fa26bb2607c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","timestamp":"2018. december. 17. 08:15","title":"Megvadítva: 621 lóerős lett a BMW 8-as kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Most már nem pletyka, hanem kormányhatározat: vidékre kerülhet az egyik legnépszerűbb fővárosi múzeum, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika téri terjeszkedése miatt kilakoltatott Természettudományi Múzeum. ","shortLead":"Most már nem pletyka, hanem kormányhatározat: vidékre kerülhet az egyik legnépszerűbb fővárosi múzeum, a Nemzeti...","id":"20181218_koltozes_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6cbf5c-6a84-4050-900e-fdef92f71104","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_koltozes_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2018. december. 18. 13:04","title":"Tényleg vidékre költöztethetik a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrzej Duda megvárta a luxembourgi ítéletet.","shortLead":"Andrzej Duda megvárta a luxembourgi ítéletet.","id":"20181217_Alairta_a_lengyel_elnok_az_EU_altal_elkaszalt_torveny_modositasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4ef3b8-6619-4ae8-bb8c-808ff389ce4b","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_Alairta_a_lengyel_elnok_az_EU_altal_elkaszalt_torveny_modositasat","timestamp":"2018. december. 17. 20:56","title":"Aláírta a lengyel elnök az EU által elkaszált törvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308c7486-0081-4ce6-9647-13731372f5b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háfra Noémi is bekerült a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság álomcsapatába. Az európai szövetség szavazásán csütörtöktől szombatig posztonként öt jelöltre lehetett voksolni a torna okostelefonos alkalmazása segítségével. A győzteseket vasárnap hirdették ki. ","shortLead":"Háfra Noémi is bekerült a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság álomcsapatába. Az európai szövetség szavazásán...","id":"20181216_Hafra_Noemi_a_kezilabda_alomcsapatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=308c7486-0081-4ce6-9647-13731372f5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d90bbb-4013-4a43-876b-2b8320dd6389","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Hafra_Noemi_a_kezilabda_alomcsapatban","timestamp":"2018. december. 16. 14:26","title":"Háfra Noémi a kézilabda álomcsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","shortLead":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","id":"20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa15351-d9fa-473e-9446-ebbe764a72f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","timestamp":"2018. december. 17. 12:03","title":"Gyurcsány: Kibontakozott az ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]