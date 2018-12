Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86231f07-adec-417a-9e85-933c6790fd47","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Schiffer András szerint nincs itt semmi látnivaló, az ellenzék csak a hardcore szavazóbázisának játszik, közben elveszítheti a méltóságát. Egy pozitívumot azért észrevett, és beszél az Orbán-rendszer egyetlen hasznáról is. Elárulja azt is, mikor győzhetnek a tüntetők.","shortLead":"Schiffer András szerint nincs itt semmi látnivaló, az ellenzék csak a hardcore szavazóbázisának játszik, közben...","id":"20181219_A_mostani_jelenetekbol_egyelore_a_NER_huz_hasznot__Interju_Schiffer_Andrassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86231f07-adec-417a-9e85-933c6790fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59281159-518f-4dd3-9eab-def083de4989","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_mostani_jelenetekbol_egyelore_a_NER_huz_hasznot__Interju_Schiffer_Andrassal","timestamp":"2018. december. 19. 17:00","title":"A mostani jelenetekből egyelőre a NER húz hasznot – Interjú Schiffer Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b6c7b2-f860-42b6-af3b-37d4faec0b4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hazai bankok versenyképességét nagyban növelné a bankadó további csökkentése – mondta a Világgazdaságnak adott interjúban Jelasity Radován.","shortLead":"A hazai bankok versenyképességét nagyban növelné a bankadó további csökkentése – mondta a Világgazdaságnak adott...","id":"20181219_Erstevezer_Egyelore_nem_kell_sajnalni_a_bankokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48b6c7b2-f860-42b6-af3b-37d4faec0b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb66df2-857c-4d3d-ba3b-719c4efea5c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Erstevezer_Egyelore_nem_kell_sajnalni_a_bankokat","timestamp":"2018. december. 19. 11:30","title":"Erste-vezér: Egyelőre nem kell sajnálni a bankokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A törvényhozók megszavazták a következő öt évre szóló önvédelmi fejlesztési terv költségvetését: jenben kimondani is nehéz, 27 470 milliárdról van szó, euróban kicsit megfoghatóbb: 210 milliárd. Óriási összeg. ","shortLead":"A törvényhozók megszavazták a következő öt évre szóló önvédelmi fejlesztési terv költségvetését: jenben kimondani is...","id":"20181219_210_milliard_euro_az_onvedelmi_erok_rugalmas_reagalasi_kepessegenek_fokozasara_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e127d90e-1fbd-4613-ae22-577b03730bd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_210_milliard_euro_az_onvedelmi_erok_rugalmas_reagalasi_kepessegenek_fokozasara_Japanban","timestamp":"2018. december. 19. 06:15","title":"210 milliárd euró az „önvédelmi erők rugalmas reagálási képességének fokozására” Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Negyedik éve zárul többlettel Németország költségvetése, idén több mint 10 milliárd euró plusszal gazdálkodhat Olaf Scholz pénzügyminiszter – tudta meg a Handelsblatt című gazdasági lap. Még az sem kizárt, hogy a többlet eléri a 12,5 milliárd eurót, vagyis a 2015-ös rekordot! A szigorú szociáldemokrata pénzügyminiszter akár boldog is lehetne, de nem az, ugyanis mindenki pénzt kér tőle.","shortLead":"Negyedik éve zárul többlettel Németország költségvetése, idén több mint 10 milliárd euró plusszal gazdálkodhat Olaf...","id":"20181220_A_nemetek_nagyon_nem_szeretnenek_sok_kicsi_Trumpot_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc5cd39-7a1c-4611-86f2-dc92f10f7f8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_A_nemetek_nagyon_nem_szeretnenek_sok_kicsi_Trumpot_Europaban","timestamp":"2018. december. 20. 13:42","title":"A németek nagyon nem szeretnének sok kicsi Trumpot Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","shortLead":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","id":"20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0b3ee-51f0-4721-b966-0cfdd771bfd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","timestamp":"2018. december. 19. 14:21","title":"140 millió forintot kap a Debreceni Egyetem az oltóanyaggyár koncepciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Eddig nem részletezett körülmények között elgázolt valakit a 3-as metró a Klinikák állomásnál kedd délután 6 óra előtt.","shortLead":"Eddig nem részletezett körülmények között elgázolt valakit a 3-as metró a Klinikák állomásnál kedd délután 6 óra előtt.","id":"20181218_Gazolt_a_3as_metro_potlobuszok_jarnak_a_Deak_ter_es_Nagyvarad_ter_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbb717f-f43b-4899-98d1-3bbc7e4fe1ef","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181218_Gazolt_a_3as_metro_potlobuszok_jarnak_a_Deak_ter_es_Nagyvarad_ter_kozott","timestamp":"2018. december. 18. 18:19","title":"Gázolt a 3-as metró, pótlóbuszok járnak a Deák tér és Nagyvárad tér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre a kiadóknak pályázni.\r

\r

","shortLead":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre...","id":"20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2bde2-8de3-486f-9279-a17226d42f53","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","timestamp":"2018. december. 20. 12:21","title":"Készülhetnek a tankönyvek a honvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem annyi pénz megy el lakhatásra, mint az ennivalókra, alkoholos italokra pedig másfélszer annyit költenek el, mint alkoholmentesekre.","shortLead":"Majdnem annyi pénz megy el lakhatásra, mint az ennivalókra, alkoholos italokra pedig másfélszer annyit költenek el...","id":"20181219_Napi_616_forintot_kolt_etelre_egy_atlagos_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0622e3-e9be-4914-8ff0-db29c563ac6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Napi_616_forintot_kolt_etelre_egy_atlagos_magyar","timestamp":"2018. december. 19. 05:30","title":"Napi 616 forintot költ ételre egy átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]