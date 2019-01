Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy éjszaka alatt duplájára nőtt az alkohol ára Katarban az adóemelés miatt, az emberek megrohamozták az italboltokat.","shortLead":"Egy éjszaka alatt duplájára nőtt az alkohol ára Katarban az adóemelés miatt, az emberek megrohamozták az italboltokat.","id":"20190102_30_ezer_forint_lehet_egy_rekesz_sor_Katarban_miutan_100_szazalekra_nott_az_alkohol_adoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ec39cb-c682-4e0c-80e3-71b7200489a9","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_30_ezer_forint_lehet_egy_rekesz_sor_Katarban_miutan_100_szazalekra_nott_az_alkohol_adoja","timestamp":"2019. január. 02. 12:17","title":"30 ezer forint lehet egy rekesz sör Katarban, miután 100 százalékra nőtt az alkohol adója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","shortLead":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","id":"20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4f89e3-3bc8-4f6b-8c3b-9ccae36b2e18","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","timestamp":"2018. december. 31. 21:54","title":"Macron: A 2018-as népharag arról tanúskodott, hogy nem adtuk fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","shortLead":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","id":"20190101_Keszuljon_sarkvideki_szel_hideg_jon_a_ho_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5393885-1d4e-4174-88d9-98215aad52bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Keszuljon_sarkvideki_szel_hideg_jon_a_ho_elott","timestamp":"2019. január. 01. 16:45","title":"Készüljön: sarkvidéki szél, hideg jön a hó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c188809-4cf4-48ac-844d-84010da06849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190101_Hazankban_ma_minden_rendben_volt_sok_elonnyel_jar_a_tuloratorveny__itt_a_Dumaszinhaz_hirado_parodiaja_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c188809-4cf4-48ac-844d-84010da06849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a35e9d-b2dc-4216-a801-521c39b3b682","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Hazankban_ma_minden_rendben_volt_sok_elonnyel_jar_a_tuloratorveny__itt_a_Dumaszinhaz_hirado_parodiaja_is","timestamp":"2019. január. 01. 11:50","title":"\"Hazánkban ma minden rendben volt, sok előnnyel jár a túlóratörvény\" - itt a Dumaszínház híradó paródiája is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Marabu is beköszönt idénre.","shortLead":"Marabu is beköszönt idénre.","id":"20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9092d214-d9a7-4b50-adcf-2d7fb012c1db","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","timestamp":"2019. január. 02. 11:05","title":"Marabu FékNyúz: Hát, legalább így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalosan csak 18 emberrel dolgozó ügynökség egy Istenhegyi úti villába költözött. ","shortLead":"A hivatalosan csak 18 emberrel dolgozó ügynökség egy Istenhegyi úti villába költözött. ","id":"20190102_Budai_villat_kapott_az_Orban_Rahelfele_allami_divatceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aca61ba-eab8-4308-ad5e-c66f12ea95dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Budai_villat_kapott_az_Orban_Rahelfele_allami_divatceg","timestamp":"2019. január. 02. 06:25","title":"Budai villát kapott az Orbán Ráhel-féle állami divatcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1141295-48b6-4dff-975c-3d99dd1fa252","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Megszámlálhatatlan lista készült már az év legjobb zenéiről, de ettől még mi sem mondunk le arról, hogy pár órával szilveszter előtt megmutassuk az albumokat, amelyektől jobban szerettük 2018-at.","shortLead":"Megszámlálhatatlan lista készült már az év legjobb zenéiről, de ettől még mi sem mondunk le arról, hogy pár órával...","id":"20181231_Ezektol_a_zenektol_lett_jobb_hely_a_vilag_2018ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1141295-48b6-4dff-975c-3d99dd1fa252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ebff0-c921-40e3-bea5-1d34cc5b7244","keywords":null,"link":"/kultura/20181231_Ezektol_a_zenektol_lett_jobb_hely_a_vilag_2018ban","timestamp":"2018. december. 31. 17:30","title":"Ezektől a zenéktől lett jobb hely a világ 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94644ed-62a5-4e8d-84fe-ba289b48e417","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg tíz kínai iskolában tesztelik azt a nyomkövető rendszert, ami a diákok minden lépésére figyel az iskolán belül. Az iskolán kívül viszont állítólag nem.","shortLead":"Jelenleg tíz kínai iskolában tesztelik azt a nyomkövető rendszert, ami a diákok minden lépésére figyel az iskolán...","id":"20190102_nyomkoveto_egyenruha_kina_diak_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94644ed-62a5-4e8d-84fe-ba289b48e417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158afb6b-dcba-4558-85de-ae48668968e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nyomkoveto_egyenruha_kina_diak_iskola","timestamp":"2019. január. 02. 11:03","title":"Új ötlet Kínában: nyomkövetővel szerelt egyenruhát adnak a kisiskolásokra, így mindenki bejár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]