[{"available":true,"c_guid":"4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország legnagyobb turisztikai beruházása jöhet a Fertő tónál, korábbi cikkeinkből az is kiderül, kik járnak jól ezzel. Most videóban magyarázzák el, hogy a fejlesztés miért fontos.","shortLead":"Az ország legnagyobb turisztikai beruházása jöhet a Fertő tónál, korábbi cikkeinkből az is kiderül, kik járnak jól...","id":"20190111_Ilyen_lesz_az_orszag_legnagyobb_turisztikai_beruhazasa__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa870df8-1b34-4c83-b3f2-1743d89c0ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Ilyen_lesz_az_orszag_legnagyobb_turisztikai_beruhazasa__video","timestamp":"2019. január. 11. 17:55","title":"Videóban mutatják be, milyen jó lesz a Fertő tóra tervezett NER-közeli fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1aafdfe-424c-4896-88cd-86645e583c34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pár éve még szenzáció lett volna a hír, de amióta emblematikus angol vagy francia hotelek, sportklubok, bortermelő gazdaságok kerülnek kínai, arab vagy orosz tulajdonosokhoz, a normális világgazdasági trend megszokott eseményeiről van szó. ","shortLead":"Pár éve még szenzáció lett volna a hír, de amióta emblematikus angol vagy francia hotelek, sportklubok, bortermelő...","id":"20190110_Orosz_kezbe_kerult_a_legendas_francia_ettermi_kalauz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1aafdfe-424c-4896-88cd-86645e583c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af7a12a-b773-4ae1-adf2-e261841b0849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Orosz_kezbe_kerult_a_legendas_francia_ettermi_kalauz","timestamp":"2019. január. 10. 11:34","title":"Orosz kézbe került a legendás francia éttermi kalauz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Diszkréciót biztosító, fedett alomtálca, amelyik tisztítja magát, a \"szemetet\" pedig összecsomagolja egy zacskóba. Közben pedig a macskánk egészségi állapotáról is beszámol – persze nem neki, hanem nekünk. Ilyen készülékkel állt elő egy most induló gyártó, a kínai iKuddle.","shortLead":"Diszkréciót biztosító, fedett alomtálca, amelyik tisztítja magát, a \"szemetet\" pedig összecsomagolja egy zacskóba...","id":"20190110_ikuddle_smart_litter_box_ontisztito_automata_alomtalca_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab314ed-6886-44e6-92f8-5872963e6838","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_ikuddle_smart_litter_box_ontisztito_automata_alomtalca_ces_2019","timestamp":"2019. január. 10. 12:03","title":"Megcsinálták minden macskagazda álmát: íme az öntisztító cicavécé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea70142d-d49c-4ad8-a0eb-8d58ccaec2cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De a családi házakban élők is fizethetnek, ha előttük töri össze magát valaki. ","shortLead":"De a családi házakban élők is fizethetnek, ha előttük töri össze magát valaki. ","id":"20190110_Milliokra_buntethetik_a_tarsashazakat_ha_senki_nem_lapatolja_el_a_jardan_levo_havat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea70142d-d49c-4ad8-a0eb-8d58ccaec2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea54cb00-32a8-4c3e-8a13-d5af04f57c69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Milliokra_buntethetik_a_tarsashazakat_ha_senki_nem_lapatolja_el_a_jardan_levo_havat","timestamp":"2019. január. 10. 08:30","title":"Milliókra büntethetik a társasházakat, ha senki nem lapátolja el a járdán lévő havat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő csak rövid ideje élt a városban, így senki nem tudta, mit tett korábban.","shortLead":"A nő csak rövid ideje élt a városban, így senki nem tudta, mit tett korábban.","id":"20190110_Az_ev_elso_babajat_koszontotte_a_polgarmester_a_Facebookon_de_torolte_a_posztot_mikor_kiderult_ki_az_anya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ac8439-47c2-435e-ad71-b07ccefd80ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Az_ev_elso_babajat_koszontotte_a_polgarmester_a_Facebookon_de_torolte_a_posztot_mikor_kiderult_ki_az_anya","timestamp":"2019. január. 10. 18:43","title":"Az év első babáját köszöntötte a polgármester a Facebookon, de törölte a posztot, mikor kiderült, ki az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebaa9659-80e1-4fc6-9fcc-6a5e8de56b58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Mirage-2111D típusú vadászbombázó gyakorló repülés közben tűnt el a radarokról a svájci határnál, két pilótával a fedélzetén. ","shortLead":"A Mirage-2111D típusú vadászbombázó gyakorló repülés közben tűnt el a radarokról a svájci határnál, két pilótával...","id":"20190110_eltunt_egy_francia_harci_repulo_kutatnak_a_pilotak_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebaa9659-80e1-4fc6-9fcc-6a5e8de56b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5438dc1-feee-475e-8065-b93cd0aab665","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_eltunt_egy_francia_harci_repulo_kutatnak_a_pilotak_utan","timestamp":"2019. január. 10. 05:50","title":"Eltűnt egy francia harci repülő, kutatnak a pilóták után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78abd1b-2628-4d5b-b04b-89631c779935","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy A kategóriás akciófilmszínész Ferrariját megcsípni nem tűnik rossz befektetésnek. ","shortLead":"Egy A kategóriás akciófilmszínész Ferrariját megcsípni nem tűnik rossz befektetésnek. ","id":"20190110_jason_statham_ferrari_F12berlinetta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e78abd1b-2628-4d5b-b04b-89631c779935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35de7f4e-c63f-4d4a-83a6-95aa3618abe1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_jason_statham_ferrari_F12berlinetta","timestamp":"2019. január. 10. 17:42","title":"Jason Statham eladó Ferrarija tulajdonképp akciós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján a hvg.hu munkatársa is kérdezhetett. Egyet.","shortLead":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján a hvg.hu munkatársa is kérdezhetett. Egyet.","id":"20190110_Orban_a_hvghunak_A_listakon_kuncogni_szoktam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbba5fe3-ebd6-4e7a-b7ea-eff761ca0e78","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_a_hvghunak_A_listakon_kuncogni_szoktam","timestamp":"2019. január. 10. 12:17","title":"Orbán a hvg.hu-nak: A listákon kuncogni szoktam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]